Valachová (ČSSD): Přímá demokracie je sexy, což je ale málo pro změnu Ústavy

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vedeme rozpravu o nejdůležitějším zákonu země, o ústavě. Důležité je říci, že přímá volba starostů není projevem přímé demokracie. To je absolutní nesmysl. Přímá volba starostů je pouze technickou změnou zastupitelské demokracie, protože teď i případně potom nás starosta zastupuje. A je otázkou, jestli pro tuto technickou změnu zastupitelské demokracie má smysl znejistit obce, města, zanést tam chaos, možná jenom proto, že - jak jsem si všimla - v části politického spektra přímá demokracie je tak nějak sexy. Ale to je dost málo pro změnu ústavy. Hodně málo.

Je to zajíc v pytli, u kterého nevíme, co udělá. Jak řekli předřečníci, několik bodů co se možná stane, ale také možná nestane.

Také proto bychom neměli podpořit tento neodpovědný návrh a zásah do Ústavy České republiky.

Zaznělo tady, že nastane v případě podpory efektivnější vztah mezi těmi, kdo volí, to znamená voliči, a starostou. Skutečně? To bychom asi mohli říci a odhlasovat pouze tehdy, pokud bychom věděli, jak efektivní takový starosta bude mít vztah s radou, zastupitelstvem, no a to nevíme.

Takže z mého pohledu tak, jak je to předloženo, by to zatím bylo velmi neefektivní. Chaos, to je to jediné, co by nastalo.

Návrh se také tváří, že se opírá o zásadní analýzy. Ano, byla provedena analýza přímé volby starostů Ministerstvem vnitra, ale jinak než popisuje návrh. Už v roce 2009. Ano, v první fázi se 39 % hlasujících starostů opravdu vyjádřilo dvěma třetinami pro přímou volbu. Následně ale Svaz měst a obcí zjistil, co to přesně znamená, že bude starosta mimo zastupitelstvo, že nebude moci podle tehdejšího návrhu /a my nevíme, jaký ten návrh je, o kterém v tuto chvíli hlasujeme/ schvalovat rozpočet. A potom se hlasovalo znovu a dvě třetiny starostů, kteří se účastnili této ankety, řekly ne. A to v důvodové zprávě k této novele nečtu.

Také bych chtěla zdůraznit, že měníme systém, kdy jsme v situaci, kdy starostové a starostky na rozdíl od nás, poslanců a poslankyň, se těší nejvyšší důvěře ve společnosti, dámy a pánové, v rámci zastupitelské demokracie, a jak vidno, občané jsou s nimi spokojeni.

Z tohoto důvodu jsem pro, abychom nepodpořili tuto neodpovědnou a chaotickou změnu ústavy, která je jenom technickou úpravou zastupitelské demokracie a v případě návrhu na zamítnutí dokonce podpořili zamítnutí tohoto návrhu.

Děkuji.

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. ČSSD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Okamura: Nelámejme něco přes koleno, jen to dnes v klidu propusťme do výborů Pour (ANO): Přímá volba starostů patří jednoznačně k současnému evropskému trendu Adamec (ODS): Vystavujeme bianko šek do Ústavy Matějů (KDU-ČSL): Přímá volba v praxi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV