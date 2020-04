Valachová (ČSSD): Vláda chrání lidem právo na bydlení. Čemu nerozumíte? Co vás tak děsí?

reklama

Samozřejmě musím reagovat na předřečnici. Past to v žádném případě není. Právo na bydlení, bydlení samo, to není obyčejná věc, na tom se asi shodneme. Stejně tak, pokud se tady někteří předřečníci zaklínají Ústavním soudem, tak chci upozornit, že právo na bydlení z hlediska Ústavního soudu a jeho judikatury spadá do takzvaných nezbytných životních podmínek. Takto rozhoduje dlouhodobě nejenom Ústavní soud, ale i Evropský soud pro lidská práva, tudíž se nám střetávají dvě práva, právo vlastnické a právo na bydlení. To tady nezaznělo a je poctivé to říct a to také trošku odůvodňuje to, proč to není past, proč se vláda nezbláznila a proč rozhodně není pravdou to, že ten zákon říká, osm měsíců neplaťte nájemné. Proti tomu se důrazně ohrazuji a doufám, že si to s kolegyní Olgou Richterovou blíže vysvětlíme, protože v tom zákoně nic takového není. Není tam, osm měsíců neplaťte nájemné.

Co se týká rozhodování soudů, dobré mravy, dámy a pánové, i v běžné době, nikoli koronavirové a nikoli v rámci vyhlášené nouze, platí to, že soud u důvodů dobrých mravů nevyklidí nájem bytu, a to dokonce v případě, kdy tam je tak dlužné nájemné, že o tom se tady tomu zákonu ani nezdá. Dobré mravy platí právě pro stav nouze. A já vám chci říct, kdo na mě se obrací, pokud na vás se obrací vlastníci, kteří mají strach, aby tento zákon nebyl zneužit - a tomu rozumím - tak na mě se zase obrací nájemci, kteří ne že mají strach, ale kterým se to už stalo, kdy po jednom zaváhání, nedoplacení několika stokorun je jim vyhrožováno vyklizením na ulici ve stavu nouze. Ve stavu nouze. A na to my reagujeme. V žádném případě nemáme zájem zasahovat do soukromoprávních vztahů mezi pronajímateli a nájemci nějakým trvalým způsobem.

Také chci zareagovat na to, co tady řekl pan senátor. Není pravdou, že má čas nájemce, pokud se nějakým způsobem právě z důvodu koronaviru zpozdí s nájemným, do května příštího roku. To jsme upravili. Na základě dohody tady ve Sněmovně jsme se shodli na tom, že, v uvozovkách, dobrodiní, nebudete vyhozeni na ulici ze svého domova v době koronaviru, platí do konce července a dejte si toto do pořádku, za ty čtyři měsíce, pouhopouhé čtyři měsíce, nejpozději do konce roku, je to vlastně takový zákonný splátkový kalendář, jestli vám to, dámy a pánové, přijde jedno, tak určitě, mluvím za celou vládní koalici, nám tedy ne. To není past, to je pomoc.

A teď ještě k tomu, že neřešíme příjmy. Samozřejmě řešíme příjmy. Dokonce společně s opozicí v této legislativní nouzi i v té předchozí jsme hlasovali řadu věcí, kde nahrazujeme příjmy. Jak to, že neřešíme případné investiční vlastníky bytů, kteří si například tímto způsobem spoří třeba na zajištění bydlení pro své děti nebo důchod? Jak to, že to nevnímáme? To jste si nevšimli, že jsme odhlasovali odklad hypotečních plateb? Tam tyto otázky, tyto strachy jsem neslyšela. Ty tady nepadaly. Tady se bavíme o právu na bydlení obyčejných nájemců a o tom, že se mohou zpozdit během několika měsíců v platbě. Rozhodně to není vzkaz - a to samozřejmě mluvím i k těmto nájemcům - neplaťte tři měsíce nájem. To tedy v žádném případě.

A teď se ještě pozastavím nad příspěvkem kolegyně Olgy Richterové. Dlouhodobě spolupracujeme napříč politickým spektrem a snažíme se, aby opravdu právo na bydlení nebylo jenom na papíře v České republice, ale aby fungovalo, takže mě překvapuje, že zmiňuje, že snad my tímto zákonem tvoříme nějakou past, a dokonce my snad, že budeme odpovědní za to, že lidé nebudou platit nájem. To je přesně opačně. Ona má pravdu s tím příspěvkem na bydlení, že se to nevztahuje na dlužné nájemné. To je pravda, ale to platí i v běžné době, to s tím vůbec nesouvisí, tento zákon nebo koronavirus.

A my samozřejmě, já už jsem to říkala na plénu Sněmovny minule, budeme reagovat v debatě ministryně pro místní rozvoj a ministryně práce a sociálních věcí v průběhu května o tom, jak nastavit následně vstup do podpory státní sociální, příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení tak, aby nám tito lidé nevypadli, protože logicky měníme podmínky. Tímto si jenom kupujeme čas, čas tři měsíce. Žádná past a žádné neplacení nájemného.

Na závěr skončím tím, čím skončila Klára Dostálová při minulé legislativní nouzi. Tímto zákonem vláda v době koronaviru chrání lidem právo na bydlení a jejich domov. Čemu nerozumíte? Co vás tak děsí?

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. ČSSD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Nytra: Za půl roku tady budeme mít spoustu dlužníků Skopeček (ODS): Vláda si chce udělat ze stávajícího rozpočtového mejdanu rozpočtové obžerství Ministr Zaorálek: Prosím vás, nestrašme se dneska dluhy Bartošek (KDU-ČSL): Umožníme bezprecedentní rozvolnění pravidel rozpočtové zodpovědnosti?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.