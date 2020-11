Valachová (ČSSSD): Neexistence chráněných účtů drtí pracovní trh

reklama

Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, vážená vládo,

dovolte mi, abych využila této příležitosti a připomněla, co má vyřešit chráněný účet. Chráněný účet, který předkládám, řeší na sto procent situaci zaměstnanců nebo důchodců či rodičů na rodičovské dovolené a dalších, dostanou-li se nově do exekuce v důsledku koronavirové krize. Víte už z mého úvodního slova v prvním čtení, že tohle byl hlavní cíl, zrychlení této poslanecké iniciativy.

V případě obstavení účtu v této situaci nově vznikne chráněný účet. Platby budou chráněny, soud nebo soudní exekutor, plátci musí konat bezodkladně. To je také novinka. Banka od zaslání jejich údajů musí nejpozději do pěti dnů chránit prostředky. Chránit prostředky - to je velmi důležité.

Druhá skupina lidí, kterým toto má pomoci, řeší na sto procent situaci dnešních dlužníků, kteří mají obstavené účty a částky nechráněné. To znamená, i ty, co jsou nezabavitelné či nepostižitelné - jako je sražená mzda, přídavek na bydlení, přídavek na dítě, sražený důchod atd. Zase, nově vznikne chráněný účet i pro tyto případy, platby budou chráněny, soud, soudní exekutor, plátci, to znamená, zaměstnavatelé, ale také třeba Česká správa sociálního zabezpečení nebo Úřad práce musí konat bezodkladně, banka od zaslání jejich údajů musí nejpozději do pěti dnů chránit prostředky.

A třetí situaci, kterou chráněný účet řeší, je situace dnešních dlužníků, kteří jsou takzvaně zcela mimo systém, pracují jen načerno, v šedé zóně a nemají vůbec účet. Dlužník založí účet, banka mu nově nesmí bránit, v případě obstavení účtu banka musí vyplatit minimálně 11 580 korun, to je trojnásobek životního minima, dlužníkovi. Nesmí nikam převést tyto prostředky, to je také novinka, dnes to takto nefunguje, a nově vznikne chráněný účet. Pak funguje všechno jako v těch druhých dvou případech, platby budou chráněny, soud, soudní exekutor, plátci musí konat bezodkladně, banka od zaslání jejich údajů musí nejpozději do pěti dnů chránit prostředky. Pro tyto situace této třetí skupiny dlužníků Charita, Asociace občanských poraden, Česká asociace povinných, všechny tyto organizace jsou připravené pomáhat dlužníkům, a to, že je to účinná pomoc, potvrzují, proti stávajícímu stavu. Děkuji jim za to.

Chci říct, že poslanecký návrh sociální demokracie a hnutí ANO podporují i ostatní politické strany jako je Pirátská strana, SPD, Komunistická strana Čech a Moravy, také jim za to děkuji. Je to návrh, který po deseti, po patnácti letech se dostává do situace, kdy předtím nikdo nepředložil nic, a v tuto chvíli máme souhlas vlády, souhlas Ministerstva spravedlnosti, České národní banky, která dozírá na bankovní trh, také souhlas Soudcovské unie, podotýkám, toho si hodně vážím, protože společně se Soudcovskou unií, myslím si, nejenom já mám cíl, aby opět exekuce v České republice vypadaly tak, že dlužník i věřitel mají rovné postavení a že ta hra se hraje fér podle poctivých pravidel. Také souhlas odborů jako zástupců zaměstnanců. Víte, že neexistence chráněných účtů drtí pracovní trh. A také souhlas zaměstnavatelských svazů, Charity, Asociace občanských poraden a České asociace povinných.

Dámy a pánové, chráněný účet je předkládám velmi aktuálně a také zrychlen kvůli koronavirové situaci. Já bych vás chtěla jenom informovat, že včera došlo k velké výzvě nejenom podnikatelů, expertů, nevládních organizací, tady zmíním Charitu nebo Radu seniorů, také sociologů a ekonomů, kteří se obrátili na pana předsedu vlády, aby konal ve věci exekucí. Myslím si, že tento návrh zákona z dílny poslanců, jak jsem popsala, je příspěvkem do této debaty, který by měl ukázat, že to myslíme se (směnami?), exekucemi, vážně. Chceme poctivé placení dluhů, nechceme dlužní otroctví, chceme, aby věřitel a dlužník měli rovné postavení a aby se exekuce nedělaly pro exekuce. Budu ráda, když v obecné rozpravě budeme diskutovat věcně a dnes, byť je třináctého, pátek, doufám, že to pro chráněný účet nebude špatná zpráva, chráněný účet schválíme.

Děkuji vám za pozornost.

