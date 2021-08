Válek (TOP 09): Babiš hot a Vojtěch čehý

reklama

Vláda zase (už mě to nepřekvapuje) změnila po týdnech stanovisko a testy (uvidíme, co bude příští týden) - budou hrazené. Prostě metoda chaos, Babiš hot a Vojtěch čehý, zase stejně jako loni před začátkem školního roku. A pak že se nedá dvakrát vstoupit do stejné řeky. Babiš to zřejmě dokáže.

Testování by mělo být hrazeno z rozpočtu a ne ze zdravotního pojištění, kde pak chybí peníze na léčbu pacientů se vzácným onemocněním, na protonovou léčbu a další. To opakovaně říkáme ministru zdravotnictví. Musí být předem jasné kdy, proč a za jaké situace bude testování třeba a jaké testy budou třeba. Pokud stále bude platit nařízení MZ, že pacienti musí mít při plánovaném přijetí do nemocnice negativní test, pak je jasné, že test musí být hrazený.

Naproti tomu je plán na testování vysokoškoláků, podle mě, nesmyslný. Aby se museli každý týden testovat vysokoškoláci, kteří bydlí na kolejích, a přitom ti, co mají pronajatý byt a je jich tam třeba deset ne, je blbost. Tady bych obecně považoval testování za zbytečné, a naopak bych se dohodl s rektory na otevření očkovacích center na kolejích či třeba v rámci kampusů.

Testování musí mít nějaký předem daný cíl. Podle výsledků testování a průběžného vyhodnocení je potřeba přístup k testování měnit. Jenže to by musela tato vláda plánovat a přemýšlet. To ale od Babiše čekat nejde. A tak se bojím, že nás čeká nedobrý podzim…

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Válek (TOP 09): Prozíravá vláda by měla mít v šuplíku čtyři scénáře Válek (TOP 09): Program Tečka a jeho “mouchy” Válek (TOP 09): Co má společného česká výprava do Tokia a děti školou povinné Válek (TOP 09): Odborná společnost není schopna se dohodnout

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.