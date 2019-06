Válek (TOP 09): Měli bychom si říct, čeho vlastně chceme dosáhnout

Děkuji, pane předsedající.

Já jsem teď čekoval vyčítavé pohledy kolegů poslanců a omlouvám se za to, že budu zdržovat. Ale kdo z nás nesportoval, když byl mladý? V dobách, kdy jsem míval poznámky a třídní důtky za dlouhé vlasy, jsem si taky vyplavoval sportem endorfiny a ty doby jsou pryč. V určité době jsem se vrhl na olympiády z matematiky a biologie a teď chápu, že to byla špatná cesta - řešíme agenturu, která bude řešit financování mé práce. Neřešíme agenturu pro kulturu, byť v České republice naše sbory bývaly nejlepší na světě a v Evropě a dneska upadají kvůli tomu, že nemají dostatek peněz, a zpívá tam obrovské množství mladých lidí, kteří to dělají ve volném čase, za své peníze, platí si ze svého dirigenty. A přesto to neřešíme. Neřešíme různá amatérská divadla, která to dělají ve volném čase, za své, ze svých peněz si platí svoje režiséry a přesto to neřešíme. Tak dobře. Bavme se o agenturách. Udělejme agenturu pro kulturu, která bude financovat zájmové kroužky a všechny tyto aktivity spojené s tím, že mladí lidé se chtějí věnovat kulturním aktivitám, nesedět u počítačů, nesedět u mobilů. Ale aktivně se věnovat kultuře. To neřešíme!

Kupodivu nedebatujeme takhle intenzivně o vzdělávání a o školství, byť jsem přesvědčený, a upřímně přesvědčený, že investice do školství, do matematických, fyzikálních a dalších olympiád, do všech těchto aktivit, které jsou na středních školách a jsou dramaticky podfinancované, které jsou na základních školách a jsou dramaticky podfinancované, a věřím tomu, že vaše děti, vaši vnuci se účastní těchto soutěží, účastní se recitačních soutěží, účastní se matematických olympiád, účastní se olympiád českého jazyka. Tímto se nezabýváme. Byť investice do těchto aktivit se mnohonásobně, mnohonásobně (s důrazem) vrátí! A kupodivu tímto se nezabýváme, to nás netrápí. Zabýváme se sportem. Trápí nás agentura pro sport, byť Ministerstvo školství a sportu by toto mělo řešit a mělo by to intenzivně řešit.

Já si myslím, že bychom si měli říct, co vlastně chceme dosáhnout! Chceme dosáhnout toho, aby se ve sportu přestalo krást? Chceme dosáhnout toho, aby jednou za čtvrt roku se neobjevovaly opakovaně a cyklicky kauzy tu s organizátory, kmotry z fotbalového prostředí, tu s organizátory a kmotry z jiných sportovních prostředí - čím více peněz tam nateče, tím více jich je, protože se snaží z toho urvat co nejvíc peněz pro sebe. Tak pokud tímto se chceme zabývat, tak pak za sebe musím říct prostřednictvím pana předsedajícího - ano, pan poslanec je pro mě člověk, kterého považuji za čestného a slušného a věřím, že on je schopen toto dělat čestně a slušně. Ale potřebujeme kvůli tomu agenturu? Potřebujeme ji kvůli kultuře? Jenom proto, že byl odvolán ředitel Národní galerie a kultuře se ztrácí peníze, jak jsem tady slyšel? Potřebujeme ji kvůli vědě, výzkumu a podpoře dětí, aby se věnovaly těmto aktivitám? Tak proč ji proboha potřebujeme kvůli tomu sportu?! Opravdu ji potřebujeme proto, aby ty peníze šly těm malým, jak tady někteří řekli, harantům, dětem, kteří v těch trenýrkách ve svém volném času s rodiči, s trenéry, kteří to dělají ve svém volném času, chtějí běhat po hřišti, věnovat se hokeji, fotbalu, čemukoliv a chtějí se bavit? Tak jak jiní jejich vrstevníci, kteří zase mají sklon se zabývat uměním, zabývat se literaturou, se chtějí bavit v jiných aktivitách. A jiní, které zajímá věda a výzkum, se chtějí zabývat v jiných aktivitách? A nebo to děláme proto, abychom mohli nasypat ty peníze tam, kde se už řadu let ztrácí a kde si je rozebírají ti, kteří na tom vydělávají a kteří se tím živí? Toto si řekněme.

Bavme se o tom, co je opravdu ku prospěchu těch dětí. My chceme mít samozřejmě děti, které budou sportovat. Každý z nás. Já myslím, že to je bez politické debaty, že to je shoda všech normálních lidí. Každý chceme mít děti, které budou mít kvalitní vzdělání a které se budou moct věnovat svým koníčkům, zábavám, zájmům, nebudou sedět u počítače a děkuji ještě jednou prostřednictvím pana předsedajícího panu poslanci za ta slova, nebudou sedět u mobilů, ale buď budou sportovat, nebo se budou věnovat umění a kultuře, nebo se budou věnovat vědě, a to všechno jsou aktivity, které jsou pro mě rovnocenné. A nevím, z čeho má z dlouhodobého hlediska společnost větší prospěch. Já si osobně myslím z toho, když se budou věnovat té vědě.

A teď se podívejme, jak je to s penězi. Na tuto agenturu 6 mld. ročně. Na grantovou agenturu GAČR 3,6 mld. ročně. Máte pocit, že je to správný poměr? Vezmu TAČR a GAČR dohromady, to je to stejné, co půjde na tuto agenturu. Opravdu si myslíte, že je to správný poměr? (Rozčíleně.) Opravdu si myslíte, že sport nemá dramaticky (s důrazem) víc sponzorů, než věda a výzkum? Opravdu si myslíte, že prvoligové kluby nemají dramaticky víc peněz než věda a výzkum a že stát musí nasypat stejné peníze do agentury pro sport a výzkum jako do dvou největších grantových agentur?! Nezaslouží si naši vědci - výzkumníci - a vracím se k těm dětem - nezaslouží si, abychom podporovali tyto aktivity nejméně stejně, jako chceme podporovat sport? Opravdu si to nezaslouží? Opravdu si to myslíte? A opravdu si myslíte, že ve vědě, ve výzkumu, v umění, ve všech těchto kroužcích, seženete sponzory tak snadno, jak je sežene fotbalový klub, jak je sežene hokejový klub na jakémkoli běžném městě?

Vy sedíte v zastupitelstvech. Uvědomte si na svých krajích, ve svých městech, tam, kde sedíte, kolik peněz dáváte z rozpočtu na sportovní aktivity, na profesionální kluby. Kolik peněz dáváte z rozpočtu na podporu matematických, fyzikálních a dalších vědeckých olympiád, kolik peněz dáváte z rozpočtu na podporu kroužků. Každý si to pro sebe řekněte. Ano, sport je potřeba. A chci, aby moje děti sportovaly. Chci, aby sportovaly a aby se snažily přibližovat takovým vzorům, jako je, prostřednictvím pana předsedajícího, pan poslanec. (K poslanci Hniličkovi.) Já jsem mu taky tleskal, taky jsem u té televize brečel. Chci, aby se moje děti věnovaly umění, aby moje děti zpívaly, aby se moje děti věnovaly literatuře a kultuře, a chci, aby se moje děti věnovaly vědě a aby z nich byly, pokud možno, odborníci, vědci, výzkumníci. Pokud na to budou mít nadání, na některou z těch aktivit, chci, aby v ní byly co nejlepší. A myslím si, že to chce každý z nás. A chceme, aby se tomu takhle mohli věnovat občané naší republiky.

Ten sport je opravdu tak výjimečný, abychom ho museli vysosnout a úplně nesystémově postavit mimo tyto ostatní aktivity? A opravdu je to tak významné pro budoucnost našeho národa? Pokud ano, pak jsme se shodli a budeme hlasovat pro. Pokud ne, zvažme, zda návrh Senátu není lepším řešením a nediskutujme o všech těch problematikách dohromady. (Velmi důrazně a emotivně.)

Děkuji.

