Válková (ANO): Exemplární trestání těch, kteří týrají zvířata, zavádět nebudeme

Vážený pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, já jsem myslela, že nebudu vystupovat, ale když tady vystoupil pan kolega předseda ústavně právního výboru poslanec Benda, tak samozřejmě mám povinnost vám k tomu říci aspoň dvě tři poznámky. Samozřejmě obsahově s ním souhlasím, že tím zpřísňujeme trestní represi, teď v rámci toho dost pracně získaného souhlasu nebo kompromisu na ústavně právním výboru, způsobem, který není optimální. Nicméně v politice jsem se naučila jednu věc, že sliby se moc na jedné straně nedodržují, na druhé straně, že se to nevyplácí. A my jsme si právě tím svým hlasováním v ústavně právním výboru něco řekli. Řekli jsme si, že půjdeme na určitý kompromis, protože jsme vyšli vstříc části naší veřejnosti, která volá ne po exemplárních, na to bychom nepřistoupili a ten kompromis je v tom, že exemplární trestání těch, kteří týrají zvířata, zavádět nebudeme, nicméně na zpřísnění, které bude znamenat takový zdvižený ukazováček pro všechny, kteří by chtěli týrat zvířata a mysleli by si, že si toho veřejnost, orgány činné v trestním řízení a další nevšimnou, nebo když si toho všimnou, tak to bude otarifováno - dovolte mi tenhle výraz pro srozumitelnost - těmi nejnižšími sazbami.

Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Domluvili jsme se také oproti tomu návrhu, který jsme původně podali s panem poslancem Bendou, že ten kompromisní návrh, který zavádí dvě nové skutkové - resp. jedna skutková podstata, kde se zpřísňují ty sazby, týrání zvířat, a ta 302a, tam se dokonce zavádí nová skutková podstata, chov zvířat v nevhodných podmínkách, že je také odsouhlasíme. Čili já vás prosím, abychom dodržovali nechci říci politické dohody, ale spíš věcné dohody, ke kterým jsme pracně dospěli. Já samozřejmě tam, kde ústavně právní výbor nepřijal stanovisko, což bylo u zvyšování trestních sazeb u některých trestných činů a budu číst třeba "stanovisko nebylo přijato", no tak budu proti tomu, aby se zvyšovaly ty sazby. Ale u toho, co jsme se dohodli, byť někteří z nás, jako třeba ti, co dělají trestní právo - hlásím se k tomu - tím nejsou nadšeni, tak přesto pro to ruku zvednou, protože takhle zněla dohoda. Myslím si, že když se na něčem dohodneme, odsouhlasíme si to v ústavně právním výboru, že bychom měli potom tu dohodu držet. Samozřejmě každý poslanec má právo jako politik se potom v rámci třetího hlasování rozhodnout jak chce a jak mu to jeho svědomí a politická odpovědnost přikazuje. Nicméně já jsem vás na to chtěla upozornit, protože tady vystoupil pan poslanec Benda, který, zdálo se mi, měl potřebu trošku rozvolnit ten závěr, ke kterému jsme dospěli a který vám za chvíli budu předčítat jako zpravodajka tohoto tisku a zpravodajka za ústavně právní výbor. Děkuji.

Psali jsme: Válková (ANO): Doufám, že jsme příjemně překvapili nejen poslance, ale i Senát Válková (ANO): Nejcennější je život a zdraví člověka, s tím má korespondovat i trestný postih Válková (ANO): Jasná písemná smlouva, jasné podmínky té písemné smlouvy a jasná kontrola Válková (ANO): Referendum je vlastně státní reprezentativní výzkum politické volby

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.