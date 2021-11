Vích (SPD): Blíží se „lockdown chudých“?

reklama

Donedávna byl původ Covidu-19 nejasný, nyní už málokdo opakuje starou historku, že za to můžou netopýři, případně luskouni v Číně. Vlastně většina tzv. konspiračních teorií z loňska, až na nějaké ty opravdu šílenosti, se potvrdila a dnes se berou jako fakt. Připomeňme si pár dřívějších citátů s aktuálními titulky v novinách.

Tak třeba tehdejší ministr zdravotnictví Blatný v lednu 2021 prohlásil: „Očkovaný člověk proti covidu-19 nemůže nákazu přenášet” a také „Očkování má dva principy. Za prvé zajistí, aby očkovaný neonemocněl vůbec, nebo alespoň ne tak, aby mu to vadilo. A druhá věc je, že když se naočkuje velká část populace, zastaví se šíření. Přičemž první nastane ihned, a to druhé přibližně v létě.” A jak je to dnes? Ústecký deník, 15. října 2021: „V nemocnicích přibývá očkovaných s covidem. Podobně Lidovky, 10. října 2021: „Přibývá očkovaných s covidem.” To máme to pravdivé prohlášení, většinou však vyděšení novináři mainstreamu rovnou do titulku přidávají druhou větu, která se celá rozbalí po kliknutí na článek, směřující čtenáře k další dávce vakcíny nebo to různě odůvodňují. Nebo vezměme za příklad mohutnou vládní kampaň pro očkování proti covidu, řízenou ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem „Udělejte tečku za koronavirem” Pro porovnání, letošní titulek v Reflexu z 1. října zní: „Velká vakcinační lež: Očkováním uděláte tečku za koronavirem. ” Nebo ještě drsnější titulek ze zprávy aktuálně.cz z 16. září 2021: „Každý třetí na JIP s covidem je plně očkovaný.”

Nejjasnějším vyjádřením toho, jak to opravdu je v praxi, je aktuální vybízení ministrem zdravotnictví ke třetí, prý posilující, dávce vakcíny. Ale původně přece měly stačit dvě, případně jedna, u jedno dávkové vakcíny. A pak měla následovat tečka, tedy návrat k normálnímu životu. No, to se nějak nekoná a dlouho ještě nebude. Vláda se naopak zaměřuje na proočkovanost třetí dávkou vakcíny hlavně seniorů.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dále se podle všeho pomalu ale jistě schyluje k částečnému lockdownu neočkovaných. Ono už to vlastně probíhá. Protože státem oficiálně uznávané testy (antigenní a PCR) už nejsou propláceny, a nyní má být zrušena většina možností použít antigenní test např. k návštěvě sportoviště, divadlo, kina, restaurace. Navíc antigenní testy také rychle docházejí i v zásobách SSHR. Všechny ty „kohorty vládních odborníků“ je prostě zapomněly v dostatečném předstihu nechat nakoupit, a tak hned tak k mání nebudou. Muselo by se totiž vypsat klasické výběrové řízení a potom je nechat nakoupit a na to teď není čas. Jedině vyhlásit nouzový stav a nakoupit je opět předražené a to „na přímo“. Takže je lepší říct, že „je lepší od antigenních testů ustoupit, protože se od toho ustupuje i v ostatních státech EU a tvrdí to i WHO“, a nadále používat k testování pouze PCR testy, které ale stojí obvykle okolo 800 Kč. Tím je ale jasné, že si ho budou moct dovolit jen bohatí.

Anketa Co soudíte o think-tanku Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty? Účinně bojuje proti vlivu Moskvy a Pekingu 1% Zbytečná organizace. Ruský a čínský vliv v Evropě je a bude 94% Neznám 5% hlasovalo: 7505 lidí

Cesta, jak se tomu vyhnout je tedy buďto platit peníze za PCR testy anebo se nechat naočkovat. Takže je to vlastně takový lockdown chudých a střední třídy (protože ta obvykle má výdaje postavené velmi na těsno, vzhledem k rostoucím cenám energií a potravin, hypotékám, inflaci a dalším závazkům). Je ale zcela nepřijatelné, aby celá velká skupina osob byla takto zásadním způsobem omezena na svých právech. Nejzajímavější na tom všem je ale skutečnost, že tyto názory má nejen stávající ministr zdravotnictví Vojtěch (za ANO) ale současně i nově nastupující vládní garnitura, resp. jejich „antikovid tým“.

Takže je to vlastně jedno. Petr nebo Pavel. Faktem je to, že ať se za rok a půl od začátku pandemie udělalo cokoliv, tak je výsledkem pouze rozdělená společnost, desetitisíce mrtvých, unavení zdravotníci, policisté, hasiči a vojáci a jsme zadluženi na generace.

Zdá se také, že takové nápady nevznikají výhradně pouze v České republice, ale jsou k nim vlády členských států EU tlačeny přímo z Bruselu. A to je na tom všem to nejhorší. Přitom spokojenost s fungováním EU vyjadřuje pouhých 12% našich občanů. Takže cestou je pouze referendum o vystoupení z EU, čemuž se ale všichni ve Sněmovně (kromě SPD) brání.

Psali jsme: Vích (SPD): IX. Regionální konference SPD LBK zvolila nové vedení na další tři roky Vích (SPD): Prezident přijímá návštěvy a koalice jsou lehce hysterické Vích (SPD): Podrazy koalic na voliče pokračují i po volbách Vích (SPD): Opustit EU? Co nám hrozí, pokud zůstaneme a podřídíme se.

Článek byl převzat z Profilu Ing. Radovan Vích

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.