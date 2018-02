Vích (SPD): Strašení důsledky Czexitu "experty" postrádá argumenty

Případné vystoupení České republiky z EU by bylo prý podle ekonomů a expertů Hospodářské komory i Svazu průmyslu a dopravy ekonomickou sebevraždou. Odchod z EU by podle nich znamenal ztrátu stovek tisíc pracovních míst. Pravda je ale někde jinde.

Podle některých by se prý česká ekonomika dostala na úroveň Běloruska. Zpochybňování členství Česka v EU znervózňuje prý některé zahraniční investory, protože z něj prý vyplývající nejistota by zahraniční investory mohla vést k pozastavení plánovaných investic a v krajním případě i k odchodu ze země.

Vyjádření těchto "expertů" považuji minimálně za diskutabilní. Oni jiní "experti" také předpovídali prohru Zemana v prezidentských volbách.

Takže předně nejsme Bělorusko jako uměle vytvořený stát před 27 lety, kde bují korupce v podstatě na všech úrovních státní správy a samosprávy, ale jinak státní orgány vlastně nefungují. Do zahraničí ročně od nás odtéká více než 400 miliard korun mateřským firmám ve formě dividend a zisků. To je holý fakt. Argument o případném pozastavení investic ze strany zahraničních partnerů v případě Czexitu vidím jako neopodstatněný. Budovy si prostě neodvezou a jejich zisky jsou pro ně příliš lukrativní a z našeho pohledu nepřiměřené. Ztráta pracovních míst také pomůže zásadnímu snížení počtu agenturních pracovníků a agentur, které na tomto byznysu dlouhodobě parazitují. Je nutná také potřeba přijetí zákona o kapitalizaci majetku, kde zahraniční investor bude nucen zpětně reinvestovat řekněme 50% ze svého zisku zpětně do ČR.

Za likvidací našeho kdysi prosperujícího zemědělství stojí také dotace EU na podporu zemědělství velkým státům EU. Jsme již potravinově soběstační z pouhých 25%. Pozlátko dotací je také ve většině případů podvod. Do EU odvádíme daně všichni, ale čerpat je mohou pouze někteří a to zpravidla ještě do pochybných projektů, které by jinak nikdy nevznikly a které jsou také provázeny korupčními skandály v řádu miliard korun typu ROP Severozápad a ROP Severovýchod anebo kauzou Davida Ratha.

Česká republika tvoří 2% obyvatel EU a naším sousedem a největším obchodním partnerem je čtvrtá největší ekonomika na světě. Jsme v zóně volného obchodu, která je dohromady největší či druhou největší ekonomikou na planetě. Exportujeme 85% našich produktů do této zóny. Náš export je v současné době rekordní a přes naši nepříliš velkou populaci v celosvětovém měřítku máme nějaký 25. nejvyšší export na světě. Ekonomicky potřebujeme otevřenou ekonomiku a žádné restrikce v zahraničním obchodě ze strany EU a to zejména ve vztahu k Rusku. Máme bojovat za naši suverenitu, ale v Bruselu. To se dlouhodobě a zejména od přijetí Lisabonské smlouvy představitelům vlád ODS a ČSSD nedařilo a nedaří se to ani nyní - viz třeba průběh jednání o Dublinu IV. Je proto potřeba vytvořit koalici menších států, nejlépe na půdorysu V4+, a vyjednávat podporu společně. Záhy totiž může nastat situace, kdy to v EU už dal nepůjde, utopistický projekt EU skončí a poslední zaplatí účet. Měli bychom na to být připraveni.

Převzato z profilu.

Ing. Radovan Vích SPD

Předseda Regionálního klubu SPD Libereckého kraje

