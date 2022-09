Vích (SPD): Vláda Petra Fialy se nechala vléci sledem událostí

reklama

Dobré ráno. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Spousta věcí už zazněla, takže já budu opravdu vystupovat jenom ke dvěma nebo ke třem bodům, které bych chtěl, aby tady zazněly, a maximálně zestručním své vystoupení.

Máme tady schůzi, kterou jsme svolali pro projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. A ty důvody podle mého názoru jsou jasné. Lidé nemají na energie. Inflace atakuje 20 %. Státní rozpočty jsou v deficitech cirka 300 miliard korun. Státní dluh je více než 250 000 korun na osobu. A koalice navíc nedávno přehlasovala prezidentské veto a vzala 14 miliard korun ze zdravotního pojištění jenom na letošní rok, a tím pádem dochází k další již tak dlouhodobě odkládané zdravotní péči.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

poslanec

Pro tuto vládu je prioritou pomoc Ukrajině, kam posílá a poslala další a další výzbroj, techniku a materiál za miliardy korun ze zásob armády, které jsou podle všeho určeny pro použití v případě vyhlášení krizových stavů. Pokud se tyto informace zakládají na pravdě a potvrdí se, tak se podle mého názoru jedná o skutečnosti, které ohrožují bezpečnost a obranu České republiky. Myslím si, že ještě to bude mít dohru. Ale že by z vlády vznikla nějaká iniciativa o tom, že by mohla vniknout mírová jednání ohledně urovnání konfliktu na Ukrajině, to nikde nezaznělo.

Navíc se v současné době jedná o nákupu 24 kusů amerických stíhaček F-35 bez soutěže. To nás bude stát 100 miliard korun a jejich potenciál nebude nikdy využitý, a to přesto, že nám Švédsko nabídlo bezúplatný převod stávajících 14 stíhacích letounů JAS-39 Gripen po skončení jejich pronájmu a jejich další modernizaci. Ten pronájem končí v roce 2027. Švédsko navíc dostane bez tendru bojová vozidla pěchoty za dalších 52 miliard korun.

Jsou to prostě rozhodnutí, která jsou špatná. A my v hnutí Svoboda a přímá demokracie tyto kroky odmítáme, přestože i my chceme moderní armádu a podporujeme modernizaci ozbrojených sil. Ale pokud se máme v tuto chvíli rozhodnout, jestli teplo a chleba pro naše občany a firmy, anebo železo, tak já tvrdím, že teplo a chleba.

Dalším velkým problémem vlády pětikoalice je organizovaný zločin, resp. jeho prorůstání do vysoké politiky. Všechno tady již v podstatě zaznělo včetně aktuální kauzy Dozimetr, kde dokonce i v zatím poslední kauze pana Mlejnka, který nakonec odstoupil sám po tlaku opozice z funkce ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace. A ani ministr vnitra Vít Rakušan neměl odvahu ho odvolat, ačkoli jeho jmenování bylo chybou od samého začátku. Něco o tom vím. Pracoval jsem 31 let v ozbrojených silách. Do vedoucích složek rozvědky prostě mají být vybíráni zkušení zpravodajci zevnitř služby s odpovídající prověrkou. A dokonce ani premiér Petr Fiala nedokázal vyzvat pana Mlejnka k odstoupení a navíc celou situaci bagatelizoval.

Závěrem - tato vláda Petra Fialy se nechala vléci sledem událostí, nechala dojít situaci až do současného stavu a obětovala prospěch českých občanů ve prospěch zahraničních zájmů. Vláda má aktuálně důvěru pouze 22 % občanů. Tato vláda nepomáhá a její opatření pro pomoc občanům a firmám jsou v podstatě nulové. Takovou vládu nemohu svým hlasem podpořit, a proto se připojím ke svým kolegům z hnutí Svoboda a přímá demokracie a budu hlasovat pro nedůvěru této vládě.

Děkuji za pozornost.

