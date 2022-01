Vícha (ČSSD): Fungující nemocnice je pro nás jednou z priorit

reklama

Výrazné zvýšení tarifních platů a investice do nového přístrojového vybavení. Bohumínská městská nemocnice bude moci díky dobrému hospodaření posílit mzdy zaměstnanců i obnovit majetek. Vyplývá to ze schváleného finančního a investičního plánu pro rok 2022.

„Jako stěžejní vnímáme nutnost posílení mezd, především u středního zdravotnického personálu. Dlouhodobě byly sestry hůře placeny než jinde, ovšem letos zvýšíme tarifní plat plošně o deset procent, takže naši zaměstnanci se prakticky srovnají s okolím,“ potvrdila místopředsedkyně představenstva Petra Tomanová. V nové kolektivní smlouvě se násobně zvýší i příspěvek zaměstnavatele na penzijní pojištění. „Je to jeden z našich zaměstnaneckých benefitů,“ dodala.

Obnovy se dočká také vybavení. Některé zestárlo, ale přístroji bude nutné vybavit i nový ambulantní trakt, který za 60 milionů korun město buduje v nemocničním areálu. „Nejvýraznější položkou bude pořízení rentgenu s přímou digitalizací, odhadem za něj vydáme asi tři a půl milionu korun,“ doplnil obchodně provozní manažer nemocnice Jiří Pavlík. Zhruba stejnou částku bude stát obnova vybavení operačních sálů, kam se pořídí anesteziologický přístroj a sterilizátor, na další milion korun přijde nákup 30 nových lůžek.

Vedle zmíněné stavby nového ambulantního pavilonu plánuje město letos v areálu nemocnice financovat ještě výstavbu nového energocentra, které společně s decentralizací kotelny přijde na 25 milionů korun. Uvolněné místo po stávající kotelně by v příštích letech měla zaplnit nová moderní klinika následné péče s centrálním parkovištěm. Stávající pavilon léčebny dlouhodobě nemocných by se časem mohl po svém rozšíření změnit na sociální službu domova pro seniory.

Nemocnice dlouhodobě hospodařila s roční provozní dotací města Bohumín ve výši 18 miliónů korun. Loňský rok se ukázal jako průlomový. „Už v roce 2020 jsme díky dobrému hospodářskému výsledku mohli část dotace vrátit vlastníkovi, který ji použil na vykrytí ztráty z minulých let. Nyní jsme podle předběžných hospodářských výsledků za rok 2021 opět skončili v černých číslech a dotaci jsme nemuseli využít vůbec,“ uvedl předseda představenstva Bohumínské městské nemocnice Svatopluk Němeček.

Reakcí města by tak mohlo být navýšení základního jmění své akciovky, což by umožnilo nemocnici s financemi dále nakládat. Pokud by se město k tomuto kroku rozhodlo, mohla by nemocnice ještě za zhruba dva miliony korun koupit novou endoskopickou věž, modernizovat vybavení rehabilitace i kuchyně. O takovém postupu ale musí rozhodnout zastupitelstvo. „Fungující nemocnice je pro nás jednou z priorit. V době pandemie se ukazuje, jak je její blízkost potřebná. Ostatně svědčí o tom i naše investice, do kterých jsme se pustili, a další nás v budoucnu čekají,“ konstatoval starosta města Bohumín Petr Vícha.

