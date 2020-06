Vilímec (ODS): Taky jsem zastáncem zpětného započtení daňové ztráty

reklama

Děkuji, pane předsedající, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, kolegové. Tak já se vrátím k tomu návrhu zákona, tak jak byl předložen, paní ministryně to uvedla celkem precizně, musím ale říci jednu věc, ono to není, netýká se to jenom tohoto daňového balíčku, ale všech daňových balíčků. A případ i kompenzačních bonusů by měl být dostatečným poučením pro ministerstvo financí. A i tento daňový balíček. Já taky jsem zastáncem toho zpětného započtení daňové ztráty, to jsem, ve dvou přecházejících obdobích, ale v každém případě to podporuji, ale musíme vědět a nesmíme to přehlížet, aby zase pak se někdo nedivil, že to má také dopady do daňového inkasa sdílených daní obcí v roce letošním a v roce 2021, pak už ne, ale volební období obcí není šestileté, pokud asi dobře víme, ale čtyřleté. Takže samozřejmě ten konkrétní starosta, ale i to zastupitelstvo musí nějak plánovat v tom čtyřletém cyklu a zhruba starostové jsou dnes tak téměř z poloviny volebního období, kraje mají ještě 3 nebo 4 měsíce, takže určitě to nějaké dopady má. A když se tady pan Goláň ptal jaké, tak odpověď najdeme v návrhu státního rozpočtu, protože samo ministerstvo financí počítá dopad pro státního rozpočet, to loss carryback, v roce 2020 se výši 12 200 milionů. Pokud se týká dopadů pro obce a kraje, tak pro obce a kraje v součtu je to v letošním roce zhruba 6 miliard. A v příštím roce je to 3,6 miliardy. Uvádím čísla z pozměňovacího návrhu, na základě kterého se jaksi omezil loss carryback pouze na těch 30 milionů korun. Myslím, že ty cifry tady musí zaznít. A nemůže se to odbít jenom, že se posune v čase, to se posune, ale veřejné rozpočty samozřejmě zpracovávají návrhy na daný příští rok. A pak tedy nějaké rozpočtové rámce, ale ti starostové by to měli vědět. Jinak proti tomu systému nic nenamítám, je v pořádku, že systém tam je, ale vždycky je třeba vidět dopady do veřejných rozpočtů. Já jsem i na výboru nebo výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu nabádal Ministerstvo financí, nevím, jestli tam zrovna ještě byla paní ministryně, nebo tam byl pan náměstek Tyl, to už si nevybavuji, aby skutečně se obnovila ta dobrá tradice materiálů, které předkládá Ministerstvo financí. A vedle dopadů do veřejných rozpočtů souhrnně tam byly také specifikováno dopady do rozpočtu obcí a krajů. Kdyby tomu totiž tak bylo, tak se nemusel divit pan kolega Vícha, já jsem, podotýkám, protože skutečně dělám léta nejen jaksi v komunální politice, ale léta v územních financích, znal jsem všechny 3 předchůdce pana ředitele Mateje, kterého si velmi vážím, takže na první pohled jsem věděl, že to má dopady do rozpočtu obcí a krajů, ale když jsem se paní ministryně ptal, jestli to starostové vědí, ptal jsem se dvakrát, jednou na výboru a pak podruhé, když se to projednávalo, prodloužení kompenzačního bonusu do 8. června i tady ve sněmovně. Nechtěl jsem tím úplně tehdy obtěžovat, ale zeptal jsem se. Paní ministryně to tehdy v dobrém slova smyslu odbila s tím, že to samozřejmě starostové vědí, protože jsou to dopady do veřejných rozpočtů. Ukázal se pravý opak, takže mělo by to být poučení pro ministerstvo financí. Jinak k těm změnám, nechci je rozebírat, je dobré, že starostové mají větší pravomoc osvobodit daň z nemovitých věcí, ale týká se to zatím jenom mimořádných situací, bude dobré, pokud paní ministryně předloží komplexnější návrh, který připravuje v rámci dalšího daňového liberarizačního nebo nevím, jak ho nazývá, balíčku, protože problémy jsou léta a léta svaz měst a obcí, já nebudu říkat starostové, protože starostové a všichni další zastupitelé volají po tom, aby byl systém koeficientů pružnější. Takže jestli to paní ministryně předloží a nebude to podminováno zase něčím, co je nepřijatelné, jak je v poslední době i zvykem, a teď to neplatí jen přímo paní ministryni, tak určitě to všichni přivítáme. Co se týká kompenzačního bonusu a toho návrhu, který přijal v rámci revokace usnesení přijal výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, už poprvé, podruhé a potřetí to bylo zjevné, že se tím návrhem, který byl ale nutný a já jsem jej nikdy nekritizoval, s mým úst nikdy nepadlo, že bych kritizoval systém, ale bylo zjevné, že je to umělý zásah, a teď použiji terminologii obvyklou Ministerstva financí, do jinak autonomního vývoje sdílených daní. To bylo úplně zjevné. A dokonce jsem přesvědčen, a říkal jsem to včera na výboru, že kdyby bylo Ministerstvo financí osvědčilo pružnější přístup, tedy paní ministryně nebo vláda, tak to nemuselo být ani těch 1200 korun na obyvatele a bylo to třeba méně. A nemusely být černé prapory, ani černé vlajky, ani emoce, které zavládly, ale to ať si paní ministryně přebere. Já si myslím, že ten návrh hospodářského výboru je, tak jednak je identický s tím, co narychlo připravila vláda, která se podle mě inspirovala návrhem Senátu. A nechci tady vést neplodnou debatu, kdo byl první nebo druhý, a jestli kdybychom navrhli 1200, tak by to nakonec bylo 1300, to nechci jakoby tady vést. A proto bych požádal paní ministryni, aby se nebránila tomu návrhu a nehledala v úterý, protože to bude možná v úterý projednávat sněmovna, také zástupné argumenty typu, napřed musí být schválena třetí novela zákona o státního rozpočtu a pak se to může projednávat. Anebo typu, že je to přílepek. To jsou takové argumenty, které neberu. A teď v dané chvíli já tím, jak jsem sice teď v politice, tak už jsem si zvykl na to, že boje tohoto typu nemají vůbec význam. Takže nabádal bych paní ministryni, tak jako když jsem měl s ní příjemný rozhovor mezi 4 očima v kanceláři hospodářského výboru, aby vážně a rozumně přistupovala k tomu návrhu pro hospodářství. Protože je úplně identický, když chtěl pan ředitel Matej, aby tam bylo do 60 dnů, tak se to dalo do 60. Když chtěl, aby tam bylo do 5 dnů, že kraje to musí převést obcím, tak se tam dalo 5 dnů. Oni by to stejně nezadržovali, ale je to úplně stejné, takže nehledejme teď nějaké zástupné argumenty. Je na místě kompenzovat umělý zásah do toho rozpočtového určení daní. A říkám to s tím, že paní ministryně nebo Ministerstvo financí zvolila správný postup, protože jakýkoliv další postup, já jsem byl proti tady těm návrhům, které nakonec převládly v Senátu svého času, aby to byl investiční příspěvek z státního rozpočtu, protože jsem nechtěl, aby tím, kdo bude nakonec poškozen, byly osoby samostatně výdělečně činné. Takže skutečně je na místě provést kompenzaci, a to nejen, ano, pan náměstek Tyl a určitě to paní ministryně možná v závěrečném vystoupení potvrdí, se zatím nezdá, že to bude 45 miliard. Zatím se nezdá.

Jako ty kompenzační bonusy. Jsme asi teď někde kolem 18, 19 miliard, aspoň tak jak to sleduji. Já sleduji hodně publikované údaje ministerstva financí, ale vezměme si kupříkladu další věci, které mají dopad do rozpočtu obcí i krajů, například prominutí, ale správné prominutí červnových záloh daně z právnických osob, a i fyzických osob. Samo Ministerstvo financí v té rozpočtové strategii, kterou jsme zatím nestihli projednat, odhadlo na 42 miliard korun, tak je určitě na místě kompenzovat obcím. A já věřím, že to paní ministryně bude podporovat. Koneckonců, jak jsem zjistil, podporuje to i pan předseda vlády, když včera řekl, že cílem jeho je podpořit obce, aby mohly obce investovat. Takže věřím, že to bude podporovat i paní ministryně. Děkuji.

