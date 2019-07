Vinklátová (SLK): Venkovská turistika není jen dočasný trend

„Myslím, že venkovská turistika není jen dočasný trend. Lidé s čím dál větším pracovním tlakem hledají klid a vrací se k přírodě. A právě to jim jsou schopné poskytnout farmy na venkově,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Na Farmě Vysoká se nabízí příležitost poznat a vyzkoušet si, jaké to je pečovat o koně, sedlat je, čistit, vodit, místovat a uzdit. Nabízejí tu profesionální výcvik jízdy na koni pro začátečníky i pro pokročilé, přičemž potřebné vybavení je možné po domluvě na místě zapůjčit.

Pro děti od 8 do 15 let je pak určen příměstský a pobytový tábor, zaměřený na všeobecné aktivity kolem života koní — i zde platí, že je určen pokročilým i méně zkušeným. Děti se zde seznámí se vším, co souvisí s koňmi a péčí o ně: v programu jsou položky jako přednášky od kováře a veterináře, přirozená komunikace, lonžování, voltiž, dámské sedlo, westernové ježdění, skákání, drezura, zaplétání koní, stavba překážek a další.

Pro návštěvníky farmy je připraveno ubytování v hotelu, občerstvení je možné si dát v místní restauraci. Jednou z nabídek farmy je i pořádání svateb. Pro veřejnost je připravena spousta zajímavých akcí, nejbližší z nich je ve dnech 19. až 21. července již 9. ročník Country a Western Festivalu Vysoká 2019.

