Vojta (ANO): Jsme svědky dalšího nekontrolovaného omezování zdravotní péče v kraji

Nemocnice Ivančice má velmi dobrou porodnici. Brzy budeme bohužel říkat, že měla. Počet porodů v nemocnici měl v posledních letech sestupnou tendenci, ale věřím, že při dobrém vedení zařízení bylo možné trend zvrátit. Bohužel vedení kraje, zvláště hejtman a tři radní pro zdravotnictví, kteří během čtyř let přišli a odešli, tomu několik let nevěnovalo dost pozornosti. Vztahy bývalého ředitele a části personálu dostaly na bod mrazu. Nástup krizového manažera letos v létě přišel příliš pozdě. K personální destabilizaci nejen gynekologicko-porodnického oddělení pak jistojistě přispěly nejasné vyhlídky nemocnice do budoucna, na které jsem se opakovaně dotazoval nejen na krajském zastupitelstvu. Jednou jsem dostal odpověď, že kraj jedná s ministerstvem a Fakultní nemocnicí u svaté Anny v Brně o předání provozování v její prospěch tak, aby kraj neměl na Brně - venkově žádné zařízení akutní péče. Zanedlouho mi pak bylo na opakovaný dotaz sděleno, že nemocnici si kraj chce ponechat z důvodu strategické důležitosti při dostavbě Jaderné elektrárny Dukovany. Primář oddělení pak nakonec do fakultní nemocnice odešel pracovat a došlo k nevyhnutelnému personálnímu kolapsu. Jsme tak svědky dalšího nekontrolovaného omezování zdravotní péče v kraji, dalším po nedávném uzavření interního oddělení v Nemocnici Hustopeče. Tento vývoj nenastal ze dne na den a současné uzavření přichází záměrně až po krajských volbách a týden po zvolení nového vedení kraje.

Milan Vojta, předseda krajské stínové vlády hnutí ANO 2011

Milan Vojta, MBA, M.A. ANO 2011



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky