Vojtěch (ANO): Je na místě, aby byly aplikované vakcíny evidovány v rámci systému

reklama

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

dovolím si představit čtyři pozměňovací návrhy k tomuto tisku, k novele zákona o návykových látkách a k novele zákona o léčivech. Mé pozměňovací návrhy se týkají právě té části zákona o léčivech a reagují a vlastně reflektují oblast digitalizace v této oblasti, protože jedna ze součástí té novely je právě postupující digitalizace v rámci elektronické preskripce a digitalizace a elektronizace receptů s modrým pruhem.

Mé návrhy se právě týkají oblasti elektronizace v několika částech. Jednak je to pozměňovací návrh, který je představen pod číslem 7696, který cílí na zavedení takzvaných open dat, to znamená zveřejňování dat, která mohou být zveřejněna ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Tento ústav disponuje celou řadou důležitých dat pro různé analýzy a statistiky, ať je to otázka dat o distribuovaných léčivech, registrovaných léčivech, léčivech, která jsou předepsána v souladu právě s elektronickou preskripcí a jsou evidovány v Centrálním úložišti elektronických receptů, a další data, která jsou v tom návrhu popsána. Domnívám se, že v rámci transparentnosti státní správy, a je na to opakovaně poukazováno i ze strany různých akademických institucí a podobně, je na místě, aby tato data byla ve zveřejnitelné formě zveřejněna ve strojově čitelné formě, tedy ve formě open dat. Takže to je ten první pozměňovací návrh, který předkládám.

Druhý pozměňovací návrh se týká rozvoje elektronické preskripce v oblasti vakcín. My dnes už máme, a je to i zásluhou této ctěné Poslanecké sněmovny, velmi dobře víte, že funguje velmi dobře elektronický recept, že funguje lékový záznam pacienta. Ovšem to, co zatím chybí v lékovém záznamu, a myslím si, že by to tam mělo být, jsou právě veškeré aplikované vakcíny, protože vakcína je léčivý přípravek de lege. A v tomto směru je na místě, aby byly i aplikované vakcíny, veškeré humánně aplikované vakcíny danému pacientovi evidovány v rámci systému eRecept a lékového záznamu tak, aby lékař, který aplikuje ty vakcíny, měl tento přehled u daného pacienta. A bude to lékař, který po aplikování bude i ty vakcíny a informace o nich zavádět do systému eRecept. Řekněme, že je to další integrace v rámci elektronické preskripce, která se vžila velmi dobře. A z mého pohledu je na místě, aby právě i veškeré vakcíny, které jsou aplikovány danému pacientovi, byly součástí systému eRecept a byly součástí tedy i lékového záznamu, který je přístupný příslušnému ošetřujícímu lékaři, stejně tak jako pacientovi, který si dnes může velmi snadno veškeré ty informace v rámci mobilní aplikace nebo na internetu po zadání přihlašovacích údajů zjistit a má je tedy takto na jednom místě. Takže to je druhý pozměňovací návrh, který je v systému pod číslem 8102.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Další pozměňovací návrh pod číslem 8114 předkládáme společně s kolegy. Týká se oblasti distančního výdeje léků, kdy navrhujeme, aby byla možnost na základě žádosti pacienta, který pošle svůj elektronický recept příslušné vybrané lékárně, aby tato lékárna mohla tento recept zpracovat a léky vydala distančně, to znamená zajistila dovoz léků z lékárny do rukou daného pacienta. V tom návrhu se počítá s tím, že to mohou být pouze lékárny, které fungují jako lékárny již určitý čas, minimálně pět let na trhu. Zároveň jsou tam podmínky týkající se teritoriality, to znamená, že ty léky mohou být vydávány pouze v rámci okresu, ve kterém sídlí daná lékárna. A ta lékárna musí mít i určitou otvírací dobu jako standardní kamenná lékárna. Takže jsou tam řekněme podmínky pro to, aby nedocházelo k tomu, že tuto službu budou provozovat nějaké ad hoc zakládané e-shopy a podobně, ale pouze lékárny s lékárníky, kteří mají samozřejmě nezastupitelnou roli v rámci vydávání a zpracování receptů pro své pacienty.

Anketa Co teď se sochou maršála Koněva? Sešrotovat 1% Vrátit Rusům 3% Vystavit v Praze na veřejném místě 95% Dát do muzea 1% hlasovalo: 5601 lidí

Pozměňovací návrh vychází i z inspirace v jiných zemích. Dneska zhruba deset zemí Evropské unie včetně Německa, Skandinávie, Itálie a dalších umožňuje toto právo pacientů, aby si mohli objednat takto distančně své léky a ty léky jim byly ze strany dané lékárny doručeny. Myslím si, že je na místě, abychom toto právo - není to povinnost, je to právo - pacienta mu umožnili tuto možnost a distanční výdej léků na recept zavedli i v České republice.

Chci upozornit na to, že v České republice v současné době máme zhruba 98 % penetraci v rámci elektronické preskripce. Jsme v tomto směru jedni z lídrů v rámci Evropy. A právě proto si myslím, že nastal čas, abychom využili tento nástroj, který se zavedl právě i pro distanční výdej léků. Kromě toho víme, že dnes se rozvíjí velmi výrazně distanční služby v oblasti celého zdravotnictví, telemedicína, možnost délkové konzultace s lékařem. A na tyto služby navazuje právě ta možnost distančního výdeje, kterou s kolegy nyní navrhujeme. Takže to je další pozměňovací návrh pod číslem 8114.

A poslední pozměňovací návrh se týká opět oblasti, řekněme, elektronizace digitalizace, ale v tom negativním slova smyslu vychází z nějaké dlouhodobé debaty a z praxe Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kdy SÚKL opakovaně řeší podněty a správní řízení ve smyslu nelegálního prodeje léků skrze internetové stránky, které buď jsou padělanými léky, nebo jsou léky na recept, které jsou takto volně prodávány pacientům, každopádně jsou to léky, které mohou pacienty ohrozit přímo na zdraví. Týká se to například různých anabolik a podobně, která jsou, řekněme, k dostání na internetu ovšem nelegální cestou. Dnes Státní ústav pro kontrolu léčiv samozřejmě vede správní řízení s těmito poskytovateli těchto služeb v rámci tedy různých internetových stránek. Problém je, že ta efektivita je poměrně nízká, často ti poskytovatelé jsou třeba i v jiných zemích, proto navrhuji, aby Státní ústav pro kontrolu léčiv měl možnost ze zákona blokovat tyto stránky, které nabízejí tyto padělané a nelegální léky. Ta právní úprava se vlastně inspirovala obdobnou úpravou, která byla schválena před několika lety v oblasti nelegálního hazardu, tak jak ji dneska uplatňuje Ministerstvo financí, kdy tedy stránky, které nabízejí nelegální hazard, mohou být takto blokovány, tak stejně tak, pokud jsou internetové stránky, které nabízejí padělané a nelegální léky, tak Státní ústav pro kontrolu léčiv by měl mít možnost, aby mohl tyto internetové stránky zablokovat, aby mohl tuto povinnost dát poskytovateli internetového připojení a tyto léky neohrožovaly tedy pacienty na zdraví a na životě.

To je poslední pozměňovací návrh, který je pod číslem 8115.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Kalousek se pustil do Vojtěcha kvůli nákupu respirátorů. Ten mu připomněl, jak se nakupovalo za Kalouskových časů Lipavský (Piráti): Jedna finská trafika pro bývalého ministra zdravotnictví Adam Vojtěch velvyslancem: Šándor vyklopil zdrcující věc Trestní oznámení na Babiše a Vojtěcha bylo odloženo. Podle autora měli mařit a vydírat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.