Volný (ANO): Hazard je škodlivý. Netvrďme si opak. Já ty seniory u terminálů vidím

Děkuji. Kolegové, kolegyně, já budu velice krátký. Já se chci vrátit k té loterii a k tomu snížení té daně. Nechci tady hodnotit, jestli těch 35 je málo nebo moc, vím, že okolní státy mají i 50 a 60 % na tento druh loterií a hazardu. Ale já bych tady chtěl jenom podtrhnout a zpochybnit to, kdy tady pan ministr na naši paní předsedkyni měl námitky, že ta loterie je málo škodlivá. Já si myslím, že to je hazard jako jiný. Víme, že ty automaty tím, že se zrušil zvláštní režim, vypadly z vesnic, z diskoték, z hospůdek a ta škodlivost je pořád, ale už to není tak hrozné, jako to bývalo, když to bylo v těch hospodách a vesnicích.

Ale já jsem z vesnice, z malého města z Tachovska a já vidím třikrát týdně u těch terminálů, které jsou v každé vesnici, stát ty dědečky s babičkami, drželi dvě stě, pět set korun a jdou si to vsadit, třikrát týdně. Mají možnost ti, co to umí, i na terminálech v počítači. A to jsou ty peníze, které v rámci valorizace - a děláme dobře - těm důchodcům dáváme, ale oni je takhle nosí do těch podatelen a každý týden třikrát je sází s tím, že mají nějakou naději, že budou mít stejně jako všichni jejich bohatší spoluobčané. Je to hazard, prosím vás, a neříkejme si, že není škodlivý. Děkuji.

Ing. Jan Volný ANO 2011



poslanec

