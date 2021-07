Volný (JAP): Největším problémem, který vraždí romskou komunitu, je cikánská lichva

reklama

Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Nemohu slíbit, že budu krátký, nicméně vítám tuto příležitost se s vámi pobavit o tématu, kterého se bojíte jako čert kříže a ke kterému v absolutní většině případů máte velké obavy vystupovat.

Tady nám vznikl falešný pojem obchod s chudobou. Nic takového, jako je obchod s chudobou, mimo obchodu s chudobou tak, jak spolu obchodují vyloučení lidé, vyloučení spoluobčané, neexistuje. Obchod s chudobou je úplně stejně falešný pojem jako konspirační teorie a vznikl čistě proto, že když se obce zbavily svých bytů a zjistilo se, že je tady určitá skupina lidí, která má kompetence k bydlení na úrovni 15. století, a začali žít opravdu tak, jak se žilo v Chanově nebo jak se žilo na Slovensku v tom slavném sídlišti, na které si teď nevzpomenu, které jim nově postavili atd., tak se musel vymyslet viník. Muselo se přijít na to, kdo za to může, a nesměli to být ti vyloučení spoluobčané, protože na ty vyloučené spoluobčany se už tehdy nesmělo ukazovat. A to, že oni jsou nejen součástí toho problému, ale že jsou 99% viníkem tohoto problému, to se prostě nesmí říct. Ti sociálně vyloučení musí být nevinní a za tu jejich situaci musí nést zodpovědnost někdo jiný. Pochopitelně je to ta politická reprezentace, která umožnila vznik této situace za posledních 30 let, takže jste pod tím podepsány všechny tradiční poslanecké nebo parlamentní strany, všechny, i ty, co jsou posledních osm let ve vládě, jste pod tím prostě podepsáni, pod tím stavem, ve kterém to je, to je jasné, ale potom musí být ten viník, na kterého se mediálně ukáže, aby se z toho vyvinila ta politická garnitura. Krásně to tady dneska ukazovala paní ministryně práce a sociálních věcí, která nese přímou politickou zodpovědnost za tu situaci, která v této části společenského života existuje, a ona se z toho klasicky pokusila vyvinit neexistujícím nepřítelem, který prosím vás prý nakupuje byty za desetitisíce. Jako jestli je nějaký byt i v Ostravě nebo v Sokolově nebo v Chanově na prodej za desetitisíce, tak se ptejme, co to je za byt, kdo v něm bydlel předtím a kdo ho dostal do takového stavu, že ten byt je k dispozici za desetitisíce. I v Ostravě se ty byty v nejhorších čtvrtích prostě prodávají za statisícové, dneska už i v Přívoze běžně za milionové částky. Takový je prostě stav na trhu s byty. Potom to pojmenuje tak, že tady existuje nějaká organizovaná skupina zločinců, kteří zakládají eseróčka a vyvádějí ty majetky do zahraničí.

Já netvrdím, že nic takového neexistuje, protože třeba největší obchodník s chudobou v tomhle systému je pochopitelně pan Bakala, bývalý vlastník bytů OKD, který teď skrytě pravděpodobně vlastní ty byty přes další firmy, a ten tam ubytovává tisíce a tisíce lidí, kteří mu platí jeho nadstandardní nájem v těch domech, které se neopravují a také se do nich neinvestuje, přestože on ty peníze dostává. Ale tohle všechno nesmí existovat, to nesmí existovat. Musí existovat jeden konkrétní člověk, na kterého ukážete, marginálně neexistující nepřítel, kterého pojmenujete, protože prostě ti, kteří bydlí tak jak bydlí, protože si to zaslouží a protože tak bydlet chcou a vždycky udělali všechno za každého režimu proto, aby tak bydleli, tak oni za to nesmí nést zodpovědnost, protože politická scéna v České republice je scéna buďto populistů jako Piráti, kteří si hrají na ty hodné, kteří každému chtějí pomáhat, nebo, pardon, zbabělců, kteří si nechtějí vysloužit od těch prvních označení rasista a xenofob.

Takže my jsme si tady zakázali v téhle republice na několik dekád o nějakých problémech mluvit a rozhodli jsme se, že si vymyslíme nějakého marginálního nepřítele. Pojďme si říct, kdo skutečně ohrožuje tu vyloučenou komunitu, a já se teď nebudu bát zaměřit se i na tu romskou část té vyloučené komunity, protože tohle jsou jejich největší problémy. Největším problémem, který vraždí romskou komunitu, je cikánská lichva. Já jsem tenhle pojem tady v téhle Sněmovně ještě neslyšel letos, nebo v tomto volebním období, pokud to nebudu brát tak, že já jsem ho možná jednou, dvakrát použil. Od žádného kolegy. A jsou tady profíci. Naše budoucí ministryně práce a sociálních věcí ze strany pirátské, prostřednictvím pana předsedajícího, nemůže nevědět o cikánské lichvě, kde se za měsíc půjčuje sto na sto. Vy si půjčíte tisíc korun a musíte vrátit dva. Většinou vrátí ten dotyčný jenom tu tisícikorunu, takže příští měsíc zase dluží dva. A příští měsíc zase dva.

A když ty peníze nemá, tak ti cikánští lichváři, cikánští lichváři, to nejsou žádní Romové, oni si sami říkají cikánští lichváři, vezmou metrové gumové hadice a z těch lidí ty prachy vymlátí a vy tam u toho nejste, Piráti. A kdybyste u toho byli, tak budete dělat, že to nevidíte, protože tím násilníkem, který mučí ty Romy, je cikán. A tenhle problém nesmí existovat ve vašem světě a neexistuje ve vašem světě. Ani jednou jsem neslyšel, že byste se k této problematice vyjadřovali, ani jednou jsem neslyšel, žádnou ministryni práce a sociálních věcí za tuto vládu, ani v minulém volebním období, že by to někdo řešil. To je to, co nutí lidi z těch sociálně vyloučených skupin, ale převážně se to týká Romů, protože oni mají klanové uspořádání, řeší veškeré problémy mezi sebou fyzickým násilím a vulgárním urážením, mají svoji vlastní klanovou strukturu, mají svůj vlastní systém (se smíchem) spravedlnosti, který vymáhají sami na sobě, brutálním fyzickým násilím, daleko za úrovní mučení. Tak to přesně chodí. Tak to funguje v té komunitě.

A vy to nechcete vidět a proto ten romský problém nikdy nevyřešíte. A do toho potom spadají samozřejmě nepřizpůsobiví všech ostatních národností, s výjimkou třeba Vietnamců, kterého... tedy já jsem ještě nepřizpůsobivého, nebo resp. nepracujícího příslušníka vietnamské komunity opravdu nezažil, i když věřím tomu, že i takový musí existovat. Dalším obrovským problémem romské komunity, ale věřím tomu, že to i bude těch nepřizpůsobivých, jiných skupin, je to, že romští rodiče systémově a úmyslně okrádají své děti a zneužívají je jako zdroj příjmů. Kradou jim peníze na jídlo. Romští rodiče kradou svým dětem peníze, které vy jim posíláte na jídlo jejich dětí. Oni jim je kradou. Důkaz. No, ty jejich děti nemají zaplacené stravenky ve škole. Oni jim ty peníze prostě ukradnou a použijí je pro sebe. A my potom na krajském úřadu zase nesystémově jsme vymýšleli, že těm dětem ten oběd zaplatíme. Další ústupek. Prostě já jsem ukradl svému dítěti peníze na oběd, protože vím, že ten gadžo, nebo ti ostatní my ten oběd zaplatí.

Já když znám nějaké maminky samoživitelky, které se rozešly se svými příteli, nebo bohužel si udělaly dítě s kriminálníkem, nebo jim umřel, a to jsou všechny ty tragické nebo někdy to je prostě... to je život, to je jedno, tak ty maminky mají zaplacené obědy pro svoje děti. Vezmou peníze, první, co ta maminka udělá, je, že zaplatí nájem, elektriku, plyn, koupí stravenky, rozpočítá ten zbytek, aby její dítě mělo každý den svačinu ve škole, až pak ta maminka myslí na sebe. Ale v romské komunitě to tak nefunguje, tam to tak prostě není. Přijdou peníze a peníze, které se dostanou tomu člověku do ruky, jsou jeho peníze. Ať už byly určeny na nájem, na plyn, na elektriku, na vodu, na oblečení pro jeho děti, anebo na stravu pro jeho děti, jsou to jeho peníze. Děcka, ať se živí, jak chcou, nejlépe u nějaké katolické nebo křesťanské charity, kde jim ty jeptišky prostě vždycky dají nějaký rohlík s máslem.

Tohle jsou obrovské problémy, které když si tady nepojmenujeme, tak skončíme právě jako v té Anglii a na západě a všude. Z těch ghet se stanou no-go zóny. Už gheto je prohrou státu. Už to, že existuje nějaká část, kde neplatí zákony České republiky a kde platí právo silnějšího, kde platí právo gumové hadice a právo pěsti, právo ocelové tyče, už to je prohra státu. A tyhle čtvrti se změní v no-go zóny právě tím vaším přístupem, který bohužel zřejmě sem dojde, protože to je taková vlna, která z toho západu se tak postupně šíří přes ty země, vy jste podporovaní ze zahraničí, studujete tam na těch školách, dostáváte prostě granty, peníze, přístup k informacím, učí vás, jak manipulovat s lidmi a vy jste vlastně ti dobří. Vy chcete dobro, vy přece šíříte ty pozitivní věci. Buďme na sebe hodní. No, to je fajn, ale k čemu to na tom západě vedlo. No, vedlo to k tomu, že samozřejmě v rámci převýchovy my nebudeme zavírat drobné zločince v některých státech Spojených států amerických. Dneska už není krádež, tuším do 150 dolarů, takže ti lidé chodí do toho obchodu, normálně si berou zboží a odcházejí. Tam stojí policistka, vedle ní majitelka obchodu, natáčí to na video a policistka nic nedělá, protože to není trestný čin. Ten člověk si tam prostě přijde, nabere si, co potřebuje v tom obchodě a odejde. A to je ten váš přístup, že vy jste hodní přece. My nesmíme být zlí na narkomany. No, nesmíme být na ně zlí, ale musíme před nimi chránit většinovou společnost.

Nesmíme být zlí na nepřizpůsobivé, ale my musíme před těmi nepřizpůsobivými chránit většinovou společnost. A vy řešení nenabízíte. Vy kopírujete to, co vás učí na těch vašich školeních a na těch školách, které jste absolvovali někde, a to je cesta do pekla. Je to cesta do pekla, protože těch no-go zón, v oficiálním slovníku EU, citlivých zón, jsou po celé Evropské unii dneska už tisíce. A ta no-go zóna se nepozná podle toho, že by tam nikdo vůbec nešel. Ta se pozná podle toho, že tam třeba nesmí policisté, protože jakmile tam vjedou, tak na ně ti místní obyvatele prostě zaútočí vším, co mají po ruce. A jsou lidé (nesrozumitelné), kde švédští policisté odmítají dělat asistenci, tuším australské novinářce v nějaké čtvrti ve Švédsku, která vypadá jako v pohodě, protože oni tam pustí ty uklízeče a ty peníze tam dotečou, samozřejmě těch švédských daňových poplatníků, ale policista řekne, já tam s vámi nemůžu, protože moje přítomnost by vyprovokovala násilí. A ta reportérka tam je pět minut a stane se obětí násilí.

Ale pak se jí zastane jiný obyvatel této no-go zóny, který ve svém invalidním vozíčku prostě srazí toho člověka, který ji napadl. To znamená, že tam nevládne švédské právo, ale vládne tam právo silnějšího. No, a silnější v tom okamžiku byl ten pán na tom vozíčku. Otázka je, jak dopadl, když ta kamera zmizela, to už se nikdo nedozví. A to je přesně ta cesta, kterou vy si chcete vydat. A víte co, represe prostě musí bolet. Když ta represe nebude bolet, tak nebude účinná. Mě to také bolelo teď, když jsem se tady pošťuchoval s pány z Policie České republiky. Mám namožené kolínko, protože mě do něho pán kopl, protože prostě potřeboval nějakým způsobem v té situaci zvítězit, a je to v pořádku. Když někdo vědomě a úmyslně porušuje nějaká pravidla a nařízení, třeba proto, že chce vyslat nějakou politickou zprávu jako já, anebo proto, že chce něco ukrást, tak musí počítat s tím, že ho to bude bolet. A když ta represe nebude bolet, tak ona nebude fungovat. A zejména nebude fungovat - a to říkám naprosto otevřeně, v romské komunitě, protože v romské komunitě platí právo silnějšího. Je to jejich kulturní tradice. A jestli budete tvrdit, že to není nedílnou součástí kulturní tradice romské komunity, není právo silnějšího, tak lžete.

A naší povinností je si to přiznat. Stejně jako si to museli přiznat v Austrálii, že nedílnou součástí aboridžinské kultury, je pohlavní zneužívání mladých dívek. To je jejich kultura. Oni se tak vyvíjeli tisíce let ve Vinele (?) v Austrálii, v komunitě Aboridžinu, prostě dívka dostane menstruaci, tak je hromadně znásilněna v tom kmenu.

Je to prostě součástí jejich kultury. V Austrálii s tím strašně bojovali a bojují, teďka to už to prostě přehlížejí, protože pochopitelně ta dívka, která se teď narodí, je Australanka, je pod ochranou civilizovaného práva, žádný z těch mužů z toho kmene nemá právo se jí ani dotknout bez jejího souhlasu, ale ona to neví a příslušníci toho kmene to také nevědí. A budou to další příslušníci stovek amazonských kmenů, o kterých v Brazílii ani nikdo neví, jestli existují nebo neexistují. Ti lidé mají svá vlastní kulturní pravidla.

Česká kultura se nějak vyvíjela, romská kultura se nějak vyvíjela. A její nedílnou součástí je právo silnějšího a bohužel také incest. Incest je nedílnou součástí romské kultury. Mám právo to říct nebo musím mlčet, abyste mě náhodou neobvinili z rasismu a z xenofobie? Nebylo by lepší, kdyby se na tohle vyčlenil grant a kdyby se opravdu zjistilo, jak rozšířený ten incest mezi touto komunitou je a jak těm lidem vysvětlit, jak jim pomoci, aby to nedělali? Je to tak hříšné, musíme o tom mlčet? Když o těch problémech budeme mlčet, tak je nevyřešíme a skončíme právě jako v Anglii, kde jsem dva roky žil a protože jsem tam žil jako takový ten český gastarbeiter, přestože jsem měl dobrou práci, tak jsem samozřejmě chtěl co nejvíc uškudlit a bydlel jsem v těch různých sharehousech (?) a dostávaly se ke mně postupně ty informace, jak si pochopitelně pomoci ke státní podpoře a tak dále, a tak dále, jak to funguje. Tak jsem v podstatě zjistil, že kdybych nepracoval na té škole, bylo by pro mě nejjednodušší vydat se tou cestou stát se po roce nezaměstnaným, protože za mě by stát zaplatil úplně všechno, veškeré ubytování, dostal bych dávky, které by odpovídaly minimální mzdě, nemusel bych nic dělat a ještě bych si mohl načerno vydělávat. Statisíce Východoevropanů tam tak žily, já nevím, jak se situace změnila od té doby, ale žily tam po desetiletí statisíce Východoevropanů a netvrdím, že jenom Romů, byli tam Poláci, Češi mezi nimi, Slováci, co se v tom naučili chodit. Když stát ty prachy dává, tak lidi se pochopitelně přizpůsobí. Tam to funguje tak, že když za vás platí nájem stát, tak tam jsou na to nějaká tři písmena, která už si nepamatuji, a ten nájemce ví, že on dostane peníze od státu, nějakou vypočítanou místní průměrnou cenu, no ale on také ví, že když vy ten byt zničíte, tak ten stát mu nahradí škodu na tom bytě. Takže když se někdo stěhuje do toho bytu, tak se to kompletně natočí na video, nafotí, a když ten člověk z toho bytu odchází, tak se to opět nafotí, sejde se nějaká komise, zhodnotí, kolik desítek tisíc liber ta škoda byla a ten stát to zaplatí. A je, myslím, prostě nezákonné v Anglii toho nájemce odmítnout, ale přesně to se děje, lidi ty nájemce odmítají, protože abyste měla někoho dva tři měsíce v nájmu, potom půl roku opravovala, sice dostanete náhradu škody, ale půl roku máte prázdný byt, takže oni je pochopitelně odmítali, takže ty lidi diskriminovali.

Obrovský problém celosvětově. A vy chcete lidi, kteří - teď se dostávám k tomu, že všichni tady se zaklínáte tím, že se budou stavět obecní byty. Proboha, to udělali komunisté, to se udělalo u nás po 89. roce, že se ty byty rozdávaly. Já vám něco řeknu. Já nemám nájemníka, který by kdysi neměl dekret na státní byt. Oni všichni měli dekrety na státní byt. Ti lidé, kteří u mě bydlí, jsou většinou starší, prostě už jsou takoví poklidnější, vybouřenější, tak oni všichni měli státní nebo obecní byty, nebo měli zaměstnanecké, když pracovali v té době ještě někde. Všichni o ně přišli. Proč o ně přišli? Protože neplatili nájem. To je zase součástí jejich kultury, neplatit svoje poplatky. Mám v ruce peníze, to jsou moje peníze na to, co chci já. Romové, kteří to dělají jinak - a Marian o nich mluvil - pracují jich desítky v Hyundai, ve Vítkovicích, na Mittalu /abych tady nedělal reklamu nějakým konkrétním značkám/, tak ti tam naprosto běžně pracují a ti vědí, že když přijdou domů, tak musí zaplatit to a to a ve finále, když tam jsou otec se synem v Hyundai, tak oni přinesou domů 50 tisíc v dnešní době. Takže i takové případy jsou. A ty je třeba vyzdvihovat.

Ale přijďte s nějakým takovým Romem na Božkovou nebo na Palackého v Přívoze. Ti ostatní si na ně takhle budou ukazovat a budou se jim smát. A zrovna tihle nechtějí bydlet v téhle komunitě. Zrovna tihle chtějí bydlet někde jinde.

Ale vy když postavíte tisíce nových obecních bytů, tak se vsadím, že tam přednostně neubytujete ty pracující. Ti pracují, platí daně, ty takhle odkopnete a nebudete se o ně starat nikdo. Všichni se budete předhánět v tom, abyste do nových obecních bytů nastěhovali právě ty, kteří mají kompetence k bydlení na úrovni 15. století. A budou se o tom natáčet úžasné spoty, jak to město postavilo, stavební developerské firmy budou mít žně, protože postavit nový byt dnes bude stát 5 - 6 miliónů, možná 7, podle toho, jak rostou ceny stavebních materiálů, bude to úžasná politika. Postavíme vám tady uprostřed, jako obec jsme koupili dům, vy tady máte společenství vlastníků, tady máte vilky, cena vašich nemovitostí je 10 miliónů, my vám tam postavíme barák, naženeme tam dvanáct patnáctičlenných rodin, no a můžete si to hodit, protože ty vaše nemovitosti budou mít okamžitě poloviční cenu.

Tohle je to, co vy navrhujete a kam se dostanete. Budete vytvářet díry. V Anglii a na Západě se tomu říká mešita hall. Tam, kde se postaví mešita, tak ceny nemovitostí v okolí rapidně klesají a původní obyvatelstvo mizí. A vy takhle vytvoříte další takové díry a vytvoříte další ghetta.

Už komunisté se snažili vzít romskou komunitu jako pepř a takhle ji rozsypat po celé republice. V každé ulici byli dva, když v tom baráku bydlely dvě romské rodiny, tak tam musel bydlet policista. Takhle násilně se to udržovalo nějakou dobu. A co udělala tato komunita v okamžiku, když získala svobodu? No, oni chtějí bydlet spolu. Co vám vadí na projektu romských čtvrtí se silnou státní přítomností? Se silnou státní přítomností, kde bude prostě hlavní sídlo Policie České republiky v té dané lokalitě, sídlo Apačů v Bronxu. Co vám vadí na tom, že ti Romové budou bydlet spolu? Ať si žijí spolu. Proč chcete jít proti jejich přirozenosti? Proč je chcete nacpat do nějaké kultury, které oni nerozumějí, nejsou její součástí a nechtějí být dobrovolně její součástí, pokud nechtějí. Pokud chtějí, tak oni se zapojí. Ty příklady tady jsou. A jsou jich po celé republice tisíce. Ale vy jim furt chcete ukazovat nějakou cestu, vy jim furt chcete pomáhat. Pomáháte jim do pekla. Přesně jak o tom mluvil Marian.

Já mám ty domy asi sedm let. Já jsem nezažil jediného aktivistu, jediného aktivistu jsem nezažil, nezažil jsem ani jednoho zaměstnance proromské neziskovky, který by přišel k mým klientům uklidit jejich dvorek, který by učil mé dospělé klienty číst a psát, který by zorganizoval fotbalový turnaj pro ty děti v parčíku. Ale potkal jsem aktivisty, kteří udělali schůzku a učili - také je to dobré, matematika je také dobrá - mé nájemníky, aby přeměřovali místnosti v mých domech, aby zjišťovali, jestli to skutečně odpovídá, že ty metry čtvereční jsou takové. Přestavte si, že to je naučili za ty státní peníze, aby oni přišli do toho baráku a počítali ty místnosti. No, protože nechat je zaměstnat v romské neziskovce asi není úplně perfektní džob, tak jim zapomněli vysvětlit, že existuje něco jako tloušťka stěn, výška stropů atd., ale to jsou detaily. Faktem je, že dokázali spočítat a krát b. To už podle mě bylo úžasné. Taková je pomoc takzvaných proromských neziskovek.

Potom je učí, jak říkal Marian, jak co nejefektivněji vysávat systém a ještě se tím chlubit. Já mám pořadník na ty byty, které vy jste měli mít už dávno ve správě, když tady ten váš kolega "hladím si bříško", nevím teď, jak on se jmenuje, z Europarlamentu, tady vykřikoval, že jsem obchodník s chudobou, měl se o ně postarat. Já jsem s těmi lidmi ukončil smlouvu. Ukončil jsem smlouvu, byl jsem připraven ty domy zazdít. A ten váš kolega "hladím si bříško" se nepostaral prostřednictvím ostravských Pirátů o nikoho. Oni jim akorát řekli - zůstaňte tam bydlet, on vás nemůže vyhodit. Tak to s vámi dopadlo, s Pirátama, nepřišli jste s žádným řešením, nepřišla žádná neziskovka. Až do dopadlo tak, že přišli dva drsní chlapi z katolické charity, poprosili mě, abych těm lidem dal šanci, protože oni jsou věřící, opravdu, a chtějí těm lidem pomoci, abych jim ty domy dal do správy. Já jsem jim původně nabídl ty domy k prodeji, s tou charitou se jednalo, ale bohužel, protože žijeme v době dotační, no tak ta charita nakonec koupila jiný dům, protože ten byl teoreticky mimo vyloučenou zónu, přestože byl od ní asi deset metrů, na ten dostali dotace, nějakých dvanáct miliónů.

Na ten dostali dotace nějakých 12 milionů. Já kdybych dostal dotace 12 milionů, tak ty baráky jsou jako z cukrkandlu okamžitě během piko sekundy. Ne, tak dotace dostane charita, ta si z toho udělá nějaký kšeftík, 12 milionů není tak úplně málo, že, stavebníci budou spokojeni, jedeme. A tihle dva drsní pánové po tom, co se mnou ta charita takhle vydrbala, a já jsem ty lidi tam měl dalších 9 měsíců nedobrovolně, tak tihle drsní pánové se mi osobně zaručili, že se o to postarají tak, abych byl na nule, abych měl zaplacené hypotéky, vodu a plyn. To jsou věci, které tam prostě hradím já, a aby byly i nějaké peníze na údržbu. A že jim mám ty domy svěřit do péče. Takže oni to mají svěřeno do péče, je to rok a tři čtvrtě, a tihle pánové, protože jsou z katolické charity, tak můžou dělat věci, které já jako fyzická osoba dělat nesmím, a nikdo je za to nekritizuje. Tihle pánové, když někdo nezaplatí, mu můžou vypnout vodu, já ne. Kdybych to udělal já, tak bych byl to největší zvíře. Tihle pánové, protože jsou z katolické charity, a to se děje v těch nemovitostech katolické charity naprosto běžně, tak to dělat můžou, protože oni jsou nezisková organizace. Oni to dělat můžou. Oni můžou dokonce vypnout v zimě topení, protože to mají odzkoušeno z reálné praxe, že když těm lidem bude dva dny zima, tak oni vám aspoň část těch peněz, které vám ukradli, protože je vám ukradli, tak vám je zaplatí.

A jak to funguje s tím, že dostáváte peníze na ruku, to jsou všechno lži. To jsou všechno lži, o tom rozhoduje konkrétní úřednice, která si sedí někde na úřadu, a ona je tak přetížená, že kdyby měla vypisovat to vaše číslo účtu každý měsíc, tak ona raději udělá enter a pošle to poukázkou, a vy nemáte žádné zákonné právo se toho domáhat. To záleží na ní, jak se rozhodne, jestli vám je pošle, nebo ne. Zajímavé je, že všichni ti velkoromští podnikatelé v Ostravě, kteří mají stovky bytů, tak dostávají nejenom peníze na bydlení od toho samého úřadu, ale dostávají i jejich mateřské, doplatky do životního minima, dostávají jejich příspěvky na postižené děti. Tohle všechno se u nás děje, to je zajímavé. Když to bude řádově několik milionů Kč, dokážu si představit, že nějaká ta úřednice asi neodolá možnosti zajet si zadarmo na dovolenou. Takhle to funguje u těch velkých. A stačil by jeden audit, tady paní ministryně práce a sociálních věcí, pokud by si do toho troufla sáhnout, aby se zjistilo, kam ty peníze chodí. A mimochodem je to legální zase. Je to legální. Když ta úřednice rozhodne, že to pošle na ten účet nějakému podnikateli, tak je to opět legální.

Moji klienti, kteří se znají, mě prosili, abych s nimi zašel na úřad, aby mi mohli zasílat ty peníze na účet, protože oni vědí, že když ty peníze dostanou do ruky, tak nevydrží. Nevydrží prostě. A ta úřednice to odmítla. Ona prostě Volnému nic posílat na účet nebude. No, tihle pánové z charity jsou naštěstí tak drsní, že v současné době zhruba polovinu dostáváme a díky tomu se tam topí - i těm, kteří neplatí, díky tomu tam i těm, kteří neplatí, teče voda, díky tomu tam můžu občas provést nějakou opravu. Ale třeba světlo na chodbě nefunguje a pan reportér z České televize si natočí, že nefunguje světlo a vynechá, já nevím, z tři čtvrtě hodinové, minimálně půlhodinové reportáže vynechá úplně veškeré relevantní informace a sestřihá to tak, aby pošpinil konkrétní osobu. A já jsem měl důkaz, ten důkaz byl na mém facebookovém profilu, vidělo ho 100 tisíc lidí, a všichni viděli, jak Česká televize účelově a systematicky lže. Buď to natáčeli všechno úplně beze mě, nebo když jsem se s nimi bavil bez záznamu dvě tři hodiny, tak všechno vymazali a dali tam jenom záběr, jak po hodinovém výslechu odjíždím autem, a já jsem neměl důkaz v té době, a teď jsem ho měl, bylo to tam vidět. Česká televize účelově, špinavě, podvodníci, lháři, prestituti, kteří to natočili, sestřihali tu reportáž a vysílali lidem v České republice lež úmyslně a vědomě.

A teď prosím všechny, co se díváte, jestli jste náhodou to moje video z toho přímého přenosu stáhli, tak mi ho přepošlete, prosím vás, a já tady klidně uspořádám nějakou tiskovou konferenci, na které pustím tu reportáž ČT a pak pustím ten přímý přenos, který probíhal v průběhu natáčení té reportáže.

Dokud se nepřestaneme bát obvinění z rasismu a dokud nezačneme nazývat věci pravými jmény a dokud nezačneme respektovat rozdílnosti různých kultur a to, že je velice těžké ty kultury přinutit, aby poslouchaly náš právní řád a že finále to může znamenat, že budeme znásilňovat jejich kulturu, jako je třeba kultura dětských sňatků v muslimské komunitě anebo jako je kultura incestu v romské kultuře, a dokud jim to nezakážeme a nebudeme je za to brutálně a tvrdě trestat, protože to je znásilňování - znásilňování dětí, tak do té doby to ty komunity nepřestanou dělat. A vy buďto budete mít tu odvahu jim to zakázat a posílat je třeba na 20 let do vězení, anebo oni to budou dělat, a kvůli vám, kvůli Pirátům se budou znásilňovat děti. Přesně tak, jak se kvůli vám, lidem, jako jsou Piráti, znásilňovaly desetitisíce mladých dívek v Anglii, protože je zneužívala muslimská komunita, na kterou se policie dekády bála ukázat prstem kvůli lidem, jako jste vy. Protože by je lidé, jako jste vy, obvinili z rasismu. A naposledy to byl ten tragický případ, kdy ochrankář správně vytipoval muslimského teroristu, ale měl strach kvůli lidem, jako jste vy, ho zastavit, a ten člověk zabil desítky lidí, protože lidé, jako jste vy, mu vlezli do mozku a on tam viděl červené tlačítko a blikalo na něj "rasista, rasista, rasista", a proto toho teroristu nezastavil. Takže krev těch lidí a krev těch dívek a jejich utrpení je na rukou lidí, jako jste vy. Lidí, kteří nám ostatním nedovolí nazývat věci pravými jmény a lidí, kteří nám, ostatním, nedovolí se k těm věcem postavit v souladu s naší kulturou, tak jako to udělali v Austrálii. Samozřejmě, že ti Aboriginové dodnes praktikují ty svoje rituály. Nicméně když se na to přijde, tak oni je prostě opravdu seberou a dají je do vězení. Tak to je.

Kravál a smrad není rasistický. Je úplně jedno, kdo vám ve vedlejším bytě bude dělat kravál a smrad, vy to přes tu zeď nepoznáte, jestli to tam dělá někdo z té nebo oné komunity. Vy jenom vnímáte ten kravál a smrad a chcete ho vyřešit. Tak, prosím vás, přestaňte ničit tuhle zemi tím, že kvůli vaší tzv. dobrotě a tzv. politické korektnosti zabráníte těm složkám, které naprosto běžně fungují v těch sporech většinové společnosti, aby fungovaly i proti těm menšinám. Já si pamatuji například z Kanady, kde byli uprchlíci tuším ze Somálska, součástí somálské kultury je sušení masa, takže tam někde v Quebeku si prostě Somálci v těch státních panelácích vytáhli ta mrtvá zvířátka a sušili si je na balkonech. A víte, jak to kvůli lidem, jako jste vy, dopadlo? Ti, kteří si stěžovali, byli obviněni z rasismu a dostali výpověď z dotovaného bydlení. Mě by opravdu zajímalo, jak to okolo toho paneláku vypadá v létě. Já si nemyslím, že my máme povinnost, nebo že Kanaďané měli povinnost tolerovat Somálcům jejich zvyk, sušit si maso v paneláku. Prostě oni přišli do Kanady a mají se převychovat, ne že oni budou převychovávat nás a příslušníci většinové společnosti budou trestáni.

Další taková zkušenost toho obchodu s chudobou, když ho děláte jako normální člověk a neděláte ho jako romský velkoobchodník s chudobou pomocí gumové hadice a pomocí spřízněných úřednic na úřadech práce, je ten, že jediný způsob, jak vy dneska dostanete takového nájemníka z bytu, je, že mu tři čtyři měsíce nepotvrdíte potvrzení o příjmu, které si on úplně v klidu když tak zfalšuje, ale vy mu to nepotvrdíte a teprve až po třech nebo čtyřech měsících se začne ten úřad práce zabývat tím, kde vlastně bydlí ty děti a jestli ten člověk má nárok, nebo nemá nárok na nějaké další sociální dávky. A potom, protože vy jste ten zlý, který by chtěl peníze na nájem, aby mohl třeba ten dům opravit, tak se vystěhují po těch třech čtyřech měsících a vezmou si všechno sebou, nebo to rozbijí. To znamená, vytrhají dráty, odnesou radiátory, vytrhají krytinu ze střechy, kam až dosáhnou, protože vědí, že vám tím způsobí škodu. A co nemůžou sebrat, tak to rozbijí. A do takového bytu vy pochopitelně nemůžete nastěhovat vůbec nikoho, takže jste dalších 30 - 40 tisíc minus. Pak tam přijde Česká televize a natočí, že jediný přístup elektriky jsou tři rozvodné krabice za zdí a zbytek že si musí nájemníci dořešit prodlužkami. No tak musí, protože v třípokojovém bytě provést rekonstrukci elektriky je dneska 70 - 80 tisíc. Když já mám nájem 8 tisíc měsíčně, tak je to prakticky celoroční nájem. A tak to funguje. A kde já mám vzít peníze na plastová okna? Kde já mám vzít peníze na zateplení toho domu? Kde já mám vzít peníze na opravu garáže, kterou mi vypálili mí nájemníci, protože si dovnitř dotáhli auto, rozřezávali ho flexou do šrotu a nedošlo jim, že ta benzinová nádrž, i když vypadá jako že je prázdná, tak je to vlastně bomba naplněná benzinovými výpary.

Vyhodili mi do vzduchu garáž a málem u toho uhořeli. Možná byste někteří byli rádi, kdyby uhořeli, protože bych tady dneska nebyl zřejmě, protože by to byla určitě moje chyba, že jsem jim tam nějak nezabránil ve vstupu do té garáže. No, ale já jsem za tu garáž nedostal žádnou pojistku. Pojišťovna prostě řekla - ne, ne, tady projelo auto od Googlu, my jsme tam viděli trhlinu, nedostanete vůbec nic. Takže cena mé nemovitosti klesla o další a další procenta.

Takový úžasný je to obchod s chudobou. Obchod s chudobou je mýtus, pokud se netýká romské komunity, nebo pokud se netýká nějakého člověka, který má ekonomické vazby - a to říkám naprosto vážně - na zaměstnance a zaměstnankyně v převážné většině případů úřadů práce, kteří s ním spolupracují a posílají mu peníze nejenom za ten nájem, ale i ostatní sociální dávky. Protože potom ten člověk samozřejmě má pod kontrolou ty nájemníky a vyplatí jim jenom ten rozdíl toho, co mu způsobili za škodu, nebo toho, co mu dluží.

Teď se dostaneme k těm penězům. On už mi to Marián téměř všechno ukradl, až na jednu specialitku. Takže já zopakuji, jak a proč se tihle vyloučení lidé, pokud jim ty proromské neziskovky pomáhají, dostávají k penězům. Za prvé je to falešné opatrovnictví. Takže v těch domech, kde já bydlím, babičky a dědečkové jsou přesně napsaní prostě jako opatrovníci. Je to přesně spočítané, jak to vychází, kolik dětí musí mít u sebe ti prarodiče, kolik dětí u sebe musí mít ti rodiče, aby to vycházelo co nejlépe. S tímhle jim tabulkami pomáhá právě Romea a spol., aby to vyšlo co nejlíp.

Druhá věc, že každý rok musíte mít nové dítě. Co rok, to dítě. Ano, funguje to tak prostě. Měli jsme tam maminku, která měla osm dětí, dneska jich má patnáct. Protože mateřská nebo ta platba, kterou dostáváte, když nechodíte do práce, je prvních pár měsíců vyšší, než zbytek a vy, když chcete dosáhnout na ty vyšší peníze, tak si musíte udělat dítě. Běžná praktika.

Falešné otcovství. O tom mluvil tady Marián. Taky výmysl Romea. Prostě napište jako otce někoho, kdo umřel minulý týden, před měsícem, před dvěma, a dítě má automaticky nárok na sirotčí důchod.

Potom tady máme ty postižené děti. Tady to já nemůžu dokázat, nicméně jsem si prakticky jistý, že to je tichá dohoda mezi státem a touto komunitou, která je nepsaná, která je nevyřčená a o které se jenom ví, že existuje. Protože v každé té rodině, která je třeba desetičlenná - já se pak dostanu k tomu, kde bydlí jenom dva, tři, lidi a proč jich tam ve své podstatě bydlí patnáct, když napsaní jsou jenom dva - tak oni tam mají jedno nebo dvě děti, na které jim stát přizná tyhle peníze.

A to, co lidé neví, je to, že tyhle peníze se nepočítají do toho životního minima. Takže vy, když máte doma dvě děti, které mají nárok na to ošetřovné - promiňte, jestli nepoužívám správný výraz - tak tyhle peníze jsou jako na ošetřování toho postiženého dítěte a nepočítají se to toho příjmu té rodiny. Je to logické, je to správné. Pokud se o toho člověka staráte, tak to tak má být. No, ale pochopitelně tohle je masově zneužíváno.

No a ti rodiče učí ty svoje děti, jak mají vypadat u toho testování, jak mají být hloupé, jak ze sebe mají dělat postižené. Protože ty peníze dostanou. Romea jim to vysvětlí, že je dostanou jenom, když to dítě bude mít takový a takový stupeň postižení, který se projevuje tak a tak, oni se to naučí. No a potom tam jdou a existuje ta tichá dohoda. Takže těch 70, 80, tisíc je naprosto běžných.

Jak říkám, mám pořadník, kde teď kdybych ty domy vyprázdnil, tak je okamžitě nahradím dalšími lidmi, kteří jsou mi schopni fyzickými dokumenty, rozhodnutími úřadu práce a těch dalších orgánů, doložit, že mají příjem 70, 80, tisíc měsíčně. Prostě ho mají. Ať si říká kdokoliv co chce. Ale na tohle všechno mají nárok i příslušníci většinové společnosti. Akorát ti nejsou za peníze daňových poplatníků školeni Romea, jak co nejvíc tomu státu pustit žilou.

No a ten poslední bonbónek, který mě vždycky dojme - zatím mě to dojalo tedy jenom jednou - je to, že co pět let máte nárok u toho postiženého člena domácnosti na auto. Mně bylo řečeno pět let a 200 tisíc, možná se to upravilo. A já vám řeknu, jak ten obchod v romské komunitě probíhá. Najde se romský koordinátor placený státem, najde se prodejce autobazaru, příjemce dávky, automobil za 40 tisíc má cenu 200, každý dostane přesně svůj podíl.

A víte, jak ten stát vyplácí ty peníze? Myslíte si, že ty peníze jdou na účet toho autobazaru? Ne, pro ty peníze si můj nájemník zašel takhle s poukázkou na poštu. Dovedete si představit, jak muselo být té paní na té poště, která mu každý měsíc vyplácí těch 70, 80, tisíc? Že on si tam přijde s tím bonusem. Nemá řidičák, ani jeden z jeho rodiny nemá řidičák, falešně mu nějaký kamarád zase za pětistovku podepíše, že ho budou vozit. A oni si takhle rozkradou 200 tisíc. A ten stát to nemůže nevědět. Jak to, že to není navázáno na nákup nového automobilu za tyhle peníze s tím, že ty peníze jdou přímo dealerovi toho nového automobilu?

Tyhle věci jsou všechny udělány tak, aby tato komunita těch nepřizpůsobivých si na ty peníze sáhla. Ten stát chce, aby utráceli peníze za nájem, aby utráceli peníze, které mají na elektriku, aby utráceli peníze, které mají na jejich děti. A proč? Protože - to vás možná překvapí - ono je to strašně laciné řešení. To je nejlacinější řešení ze všech možných řešení.

Já, když jsem byl ještě na krajském úřadu, tak tam jedna velice šikovná kolegyně - neříkám to rád, ale myslím, že je z TOP 09 - si nechala vypracovat - ale říkám to rád, protože byla fakt šikovná, omlouvám se, že neznám její jméno - nechala vypracovat audit dětských domovů, protože hnutí ANO tam chtělo jeden dětský domov zprivatizovat nějakému albánskému nebo uzbeckému podnikateli. Byl to domov pro děti, do kterého se nainvestovalo nějakých 100 milionů korun. Měl být prostě prodán nějaký zámeček.

Tak ta paní kolegyně si v rámci toho vnitrostranického boje nechala vypracovat ten audit skvěle zpracovaný. No a z toho auditu vyšlo najevo, že nejlacinější, nejlacinější, umístěnka do dětského domova v Moravskoslezském kraji stojí nějakých 70 tisíc měsíčně a ta nejdražší přes 100. A že když jim tam přišli dvakrát nebo třikrát za sebou - oni tomu říkají vícečlenná skupina - to znamená, že vy dneska nemáte rozdělovat ty rodiny. Což je správné, to chápu.

Ale třem rodinám pozatýkali rodiče za nějakou jinou činnost a přišlo devět, osm a sedm dětí do těch dětských domovů. A teď si to vynásobte průměrnou cenou 90 tisíc. Takže to jedno dítě vyjde skoro na milion. A vy jich máte - kdo mi to pomůže spočítat - devět a osm. 17 + 7 = 24. Takže to jsou prostě krásné dva miliony měsíčně za těchto 24 dětí. Plus vy musíte pochopitelně živit jejich rodiče, kteří jsou ve vězení za nějakou jinou trestnou činnost a tam to stojí - to nevím, to by řekl možná ministr vnitra - to už stojí nějakých skoro 40 tisíc měsíčně, ten vězeň.

Takže proto tady existuje tahle tichá dohoda mezi státem a touhle skupinou. Protože to je nejlacinější řešení, které ten systém postavený na strachu obvinění z rasizmu je schopen vyprodukovat. Je to jediný systém, který postaven na strachu z obvinění z xenofobie můžete nastavit. Ten systém je platit, platit, platit a držet hubu. Tak to je. A dokud nenajdeme, nebo nenajdete, odvahu nazývat věci pravými jmény a řešit to padni komu padni bez ohledu na to, jestli ten člověk má nebo nemá privilegovanou barvu kůže, která rozhodně v České republice není bílá, tak ten problém tady nikdo nevyřeší ve Sněmovně.

Zase jej posunete o kousek dál tím, že těm lidem dáte víc peněz. Protože jako reakce na tento zákon, který my podpoříme - z Volného bloku - protože tam prostě nějaká ta represe být musí. Ale ten zákon, máte pravdu, nic nevyřeší. A má pravdu bohužel i tady kolega - nevím který to říkal - že ti lidé si ty peníze nakradou. To je jejich řešení. Oni si je prostě nakradou. Vy jim něco seberete, oni o něco víc ukradnou. Takže tohle taky není řešení.

Ale stejně ho podpoříme, protože na druhou stranu, když budou páchat jinou majetkovou trestnou činnost, tak půjdou do vězení a je to správně, že budou ve vězení za těch 40 tisíc měsíčně. Protože to je jediné správné řešení do budoucna, než to, aby seděli doma za 15.

To je prostě ve finále tím, že převychováte a změníte tu kulturu, to je jediné řešení. Ale není krátkodobé a nepřinese rychlé politické body.

Takže my tento zákon podpoříme vědomi si toho, že nevyřeší téměř nic. Protože tady žádný jiný lepší návrh zákona není a protože my Volný blok jsme jediní, kteří mají skutečný plán na to, jak tuto situaci stoprocentně vyřešit. A já vám s radostí oznamuji, že v brzké době se s tím seznámíte, až my odstartujeme oficiálně volební kampaň a až představíme náš volební program. A doufám, že se při realizaci tohoto zákona, této změny systému, která vyřeší neexistující romskou otázku, která vyřeší bohužel existující mnohasetmiliardové zneužívání sociálních dávek a všechny tyhle skutečné obchodníky s chudobou, což jsou cikánští lichváři a tzv. proromské neziskovky, tohle všechno vyřeší. A budeme u toho využívat zkušeností těch drsných lidí z křesťanské charity, kteří znají ten pojem - úplně nevím, jak to česky přeložit - tough love - prostě drsná láska, kdy vy toho člověka milujete jako křesťan, ale zároveň si uvědomujete, že mu nemůžete dát peníze na drogy. A takhle to je. A to je jediný způsob, jakým my do budoucna můžeme tuhle situaci vyřešit.

Bude to zajímavé, protože my vyřešíme i práci načerno. V tom systému, který my zavedeme, nebude prostor pro práci načerno, což bude znamenat pro mnohé starosty a hejtmany obrovský problém, protože bez práce, bez romské práce zejména načerno se dneska nepohne žádná velká obecní, krajská nebo státní zakázka. To je pro mě taky vždycky takový vtipný zážitek, když já vím, co všechny ty slečny a dámy toho úřadu práce vyžadují, no a potom když si jdu něco nakoupit, tak tam vidím svoje klienty, o kterých vím, že jsou na úřadu práce už dvacet let, protože je bolí záda a jsou nemocní, tak jak tam mydlí krumpáčem, rýčem a lopatou a dokážou vykopat metr a půl hlubokou díru 40 centimetrů širokou, 10 metrů dlouhou tak za dvě hodinky. Nevím, jak to dělají, ale jsou úplně skvělí. - A tohle my taky vyřešíme. Takže je pravda, že asi uvedeme některé kolegy hejtmany a starosty do problémů, ale co se dá dělat.

A rozhodně součástí toho našeho řešení bude i podpora bydlení. Ale představte si, že to nepůjde cestou výstavby obecních bytů. Protože pokud budete stavět obecní byty pro tyto lidi, tak jak jsem říkal, dopadnete akorát tak, že ty byty budou zničeny a vytvoříte na realitním trhu obrovské krátery, kam nikdo nebude chtít jít bydlet, takže vytvoříte nová ghetta a vytvoříte no-go zóny.

Tenhle zákon, jak už jsem říkal - já bych se shodl asi s hodnocením kolegy z ODS, který říkal, že to je jenom takový malý kamínek do té mozaiky, který my opravdu potřebujeme - proto ho podpoříme. Ale bez základní změny filozofie a bez toho, že bychom tady našli odvahu nazývat věci pravými jmény, a bez toho, že bychom našli odvahu říct si, že na našem území žijí kultury, které neuznávají naše hodnoty, a že to je oficiální souboj, že buď my převezmeme jejich hodnoty, nebo oni převezmou naše hodnoty, protože vedle sebe dvě takové kultury bez konfliktu nemohou žít, tak do té doby ten problém bude neřešitelný. A já rovnou tvrdím, že existují minimálně dvě až tři až čtyři kultury, když zaberu ten rozsah i voodoo a dalších kultur, které přicházejí z Afriky, nemají kmenovou strukturu, to jsou kmeny, které jsou větší, kterých je víc než Čechů a Slováků dohromady. A ti, až tady přijdou, tak oni mají svoje kultury, které jsou absolutně nekompatibilní s tím, co my považujeme za kompetence k bydlení, kompetence k učení, kompetence k tomu žít podle zákonů a předpisů. A my se buď rozhodneme, že naše kultura na našem území je ta, která vládne a vládne tvrdě i těm ostatním kulturám, jejichž hodnoty jsou v rozporu s našimi a naše hodnoty jsou určeny základní listinou práv a svobod, a že ty ostatní kultury buď budou dodržovat naše pravidla, nebo budou v našich vězeních, a nebo se odstěhují tam, kde převládnou ta jejich pravidla. A dokud v sobě tuto odvahu nenajdete, tak žádný problém sociálních dávek, žádný problém nepřizpůsobivých skupin, žádnou problematiku vzniku ghett a žádnou problematiku vzniku no-go zón, budoucích teroristických útoků, incestů, znásilňování dětí, nic z toho bez této odvahy nevyřešíte. Děkuji.

Mgr. Lubomír Volný JAP



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Volný (JAP): Prosila mě katolická charita, abych své ubytovny nezavíral Volný byl vyveden. Proč byly vypnuté kamery? Vondráček vysvětluje středeční skandál ve sněmovně Zastání pro Volného. Z překvapivého místa. Ne bez odpovědi Než začala bitka s policisty... Volný mezi fanoušky varoval: Vaše hlasy vyhodí, zfalšují volby

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.