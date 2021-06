Volný (JAP): Vy všichni jste se podíleli na ožebračování živnostníků

reklama

Já jsem ve své podstatě Poslanecké sněmovně vděčný za toto rozhodnutí. Kolega Stanjura za to chtěl jenom 10 tisíc, takže já mu je dám potom. A myslím si, že za těch 10 tisíc to je dobrá reklama, že ve své podstatě tady jako jediný poslanec budu dneska omezován časem.

Pojďme tedy k věci. Kolega Marian Bojko už za Volný blok řekl, jaké bude naše stanovisko, nebo jaký bude náš postup. Náš postup bude takový, že my se téhle šaškárny, které se nedobrovolně účastníme, nebudeme účastnit při hlasování z několika důvodů, které teď uvedu.

My jsme nikdy této vládě důvěru nedali, nevyhlásili, a jeden z těch hlavních důvodů bylo to, že to není jenom vláda ANO, jakkoli i já jsem kritikem ANO, tak jsem se nikdy nechtěl přidávat i tomu lacinému antibabišovství s různými čapími hnízdy a zneužíváním jeho rodiny k politickým cílům. To mi bylo cizí a ve své podstatě jsem se styděl za tu část Poslanecké sněmovny tady na té straně, která neváhala zneužívat nemoci dítěte pana premiéra k politickým cílům. To bylo opravdu odporné, bylo to nechutné a bylo to odsouzeníhodné, primitivní chování, když někdo systematicky zneužívá duševní nemoci dítěte proti jeho otci. Proto jsme se nikdy s Marianem, když jsme byli původně v SPD anebo už jako nezařazení poslanci, nepřidali k takovýmto laciným útokům na pana Babiše a soustředili jsme se vždycky na korupční ČSSD, vládní stranu, která už dávno připomeňme si to, minimálně čtyři, možná už pět let nemá právo existovat. Nebýt justiční mafie v České republice, tak Česká strana sociálně demokratická už je v exekuci, v bankrotu a už neexistuje. Připomeňme si, že dlužila čtvrt miliardy panu Altnerovi, který, jakmile vyhrál svůj spor a ty peníze měly být vyplaceny podle všech zákonů této země a nebyly vyplaceny, tak zesnul.

Já si myslím, že tímhle se bohužel nedostatečně zabývaly orgány činné v trestním řízení. A to, co potom následovalo ze strany vládní ČSSD, byl opět klasický hyenismus, který je porovnatelný s tím, jak vy jste útočili na děti pana Babiše. Ano, opravdu, fuj, fuj. Takže tady ta ČSSD zase pro změnu se okamžitě pokusila dědice pana Altnera zkrouhnout a přišla za nimi s neuvěřitelně drzou nabídkou. Jak se ten spor vyvíjí dodnes, my prakticky nevíme, protože ta justiční mafie a tam mafie ČSSD je tak prorostlá do všech možných koutů, že pravděpodobně o panu Altnerovi a jeho dědicích nikdo z vás buďto neslyšel, anebo to zapomněl prostě připomínat České straně sociálně demokratické, co se děje. A já opravdu třeba nevím. Možná se dozvím, že došlo k nějakému vyrovnání, protože já jsem to v médiích prostě nezaznamenal.

Takže média buďto mlčí a tají, anebo se něco děje, a děje se to už pátým rokem. A protože součástí ČSSD jsou i lidé, jako pan Hamáček, kteří už v minulosti prokázali, že slovo morálka pro ně neznamená vůbec nic, tak my jsme vždy k té vládě byli velmi kritičtí a nikdy jsme jí nevyslovili důvěru. Nicméně, ono se to krásně vládne, tady už to zaznělo několikrát, když... období konjunktury, a když si ještě připůjčujete, tak můžete opravdu velice snadno vyvolávat v lidech dojem, že si můžou žít na vyšší životní úrovni, než na kterou reálně mají, protože připlácet svým voličským skupinám peníze z dluhů, mnohamiliardových, ve skutečnosti znamená, že vy těm lidem lžete úplně stejně, jako teď lžou Piráti, o tom, že tady nebudou zavádět gulagy, budou. A ti lidé, kteří dneska dostávali ty peníze, ať už státní zaměstnanci, nebo bohužel i senioři, kteří byli takto zneužiti panem Babišem, tak oni ty peníze budou muset zaplatit prostě jejich děti a děti jejich dětí. Tak to bylo také. Bylo to vždycky logické, ale pochopitelně, protože tady existuje cenzura, která je masová. A opravdu novináři v 99 % případů prostě píší za peníze, také mají hypotéky, tak tyhle informace se k lidem dostávají velice těžko.

No, a pak přišel covid. A společně s covidem přišla šance na reálnou kritiku, ale reálnou kritiku vládních opatření a reálnou kritiku, co ta vláda dělá špatně. Protože tady začala umírat strašná spousta lidí. A místo toho, aby se začala udávat nějaká reálná kritika, tak se tady všichni jako kdyby domluvili a najednou se řešily jenom věci, prakticky nepodstatné. Jestli ta náhrada bude taková nebo taková. Jestli i tenhle spolek dostane tohle, nebo tihle lidé dostanou tohle. A vytratil se z toho zdravý rozum jak ve vládě, tak v té opozici. A my nezařazení poslanci, a řadoví občané České republiky jsme přemýšleli, jak je to možné. Proč to je tak špatně, proč to prostě nefunguje. A že to dělá vláda špatně, dobře. Ale proč ta opozice je taková bezzubá. Opozice je tak bezzubá, že nepoužila žádný prostředek, který má k dispozici k tomu, aby tu vládu zatlačila do kouta. Zajímavé je, že na řadového poslance to umíte, tady tenhle jednací řád (Ukazuje řád.) vytáhnout a použít velmi rychle. Dokonce umíte tenhle jednací řád vytáhnout a použít velmi rychle, když potřebujete zablokovat dovolbu Rady České televize. To jste schopní zjistit najednou, že si můžete vzít dvanáct hodin pauzu.

To je schopní najednou zjistit, že se tady můžete střídat, i když vám omezí čas na dvakrát patnáct minut, nebo dvakrát deset minut, že se tady celý klub může vystřídat. A pak že ti s tím přednostním právem můžou povídat, jak dlouho chtějí. Můžou si říkat, co chtějí, nemusí vůbec mluvit k tématu, jako teď pan Michálek, prostřednictvím pana předsedajícího. Můžou se bavit, o čem chtějí. Dělat si tady reklamu, nebo číst nějaké časopisy, knihy. Nebo nám sdělovat své pocity z objímání. Tohle všechno vy můžete. A tady se schvalovalo několik prodloužení nouzových stavů. Tady se schvaloval pandemický zákon, tady se schvalovala strašná spousta věcí, tady byly nelogické náhrady. A vy jste s tím nic neudělali. Vy, vás šest klubů jste tuhle vládu, které teď budete vyjadřovat nedůvěru, ani jednou nezatlačili do kouta. Ani jednou jste neobstruovali při prodlužování nouzových stavů. Kdybyste vy chtěli, tak žádné nouzové stavy v České republice nebyly.

Vy Piráti, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, vy všichni jste se podíleli na ožebračování drobných a středních živnostníků. Vy všichni jste to umožnili. A opět jste úplně v klidu, protože tady stojí Volný Lubomír sám za Volný blok. Nemá za zády miliony, nedostane se do televize, nedostane se do novin. A vy víte, že díky svým piárovým prostředkům tuhle pravdu zřejmě nějakým způsobem přejedete. Ale já si užiji každou minutu, kdy vám budu moct tuhle pravdu tady říkat. Takže vy jste stejně zodpovědní jako ta vláda za věci, které teď budu číst.

Takže pojďme na to. Vy tady obviňujete Lubomíra Volného a Mariana Bojka, že vás ohrožují kvůli tomu, že nenosí roušky. Přitom v zemích, kde se nikdy nenosily roušky a nikdy nebyla žádná opatření, je těch mrtvých v přepočtu na 10 milionů, vždycky tak maximálně do 50 %. Většinou je to ta neexistující menší polovina, (se smíchem) méně než půlka. Znovu si to přečteme, jak vy tady strašně lžete o tom, že my vás ohrožujeme. Vy ohrožujete sami sebe a ohrožujete své okolí. A je to statisticky dokázáno, protože jak už jsem říkal minule, Česká republika je jedna skupina a kontrolní skupina je Švédsko, Ukrajina, Bělorusko. Zopakujeme si to znovu, jak vládní opatření vraždila.

V České republice zahynulo na covid, s covidem - to mi také nevíme, protože ministr této vlády prozradil to krásné tajemství, že obětí autonehod, když byly PCR pozitivní, tak se vedly jako mrtví na covid. Ale oficiálně zemřelo 30 126 lidí. Ve Švédsku k dnešnímu dni 14 451. A ty děti švédské, opakuji, dneska byly normálně ve škole. Žádné testy, žádné roušky. Chodily do kroužků, šly hrát hokej, šly plavat, šly do kina. Rodiče jsou v restauraci nebo v baru, žádná omezení, žádné roušky. Možná náhoda. No, dobře. Ale na vaší oblíbené Ukrajině v přepočtu na 10 milionů obyvatel, to je zhruba 13 226 lidí. A na Ukrajině také nejsou žádná opatření. A opět opakuji, že teď tam byl několikanásobný bloger roku, který to kontroloval přímo na místě, pan Ladislav Větvička. Ahoj, Láďo, zdravím tě. Teď tuším, že je někde zase v nějaké jiné zemičce. Nejsou tam žádná opatření. Děti chodí do škol, děti chodí do tanečních, děti chodí všude. A rodiče chodí všude. Hospody fungují, všechno funguje. 13 226, není to úplně přesný přepočet.

A to Bělorusko, které má jediný rozdíl mezi Švédskem a Ukrajinou, to znamená, že nikdy v něm neproběhla žádná kampaň v televizi, která naopak strašila a děsila ty občany. Vy všichni, kteří tady obhajujete respirátory, roušky, a nás kritizujete, vy všichni podporujete právě to buzení strachu v těch lidech. Místo toho, abyste jim odvážně řekli, že tady existují jasné studie, které prokazují, že lidé, kteří měli potíže, nebo umírali, tak umírali s nízkou hladinou vitamínu D, umírali s nízkou hladinou vitamínu C. Pak jsou tady ty léky, o kterých tady pan kolega z ODS hovořil, že jsou to nesmyslné léky. Isoprinosine a Ivermektin. A normálně tady lhal, šířil dezinformace, že na ně neexistují žádné studie. No, existují. Stačí zajít na Ivermektin.info. Tam to je, tam to všechno najdete. Ty studie existují, a ten lék prokazatelně pomáhá. A pan profesor tady lže.

Stejně jako Isoprinosine, o kterém jsme tady svedli těžké bitvy s Marianem a s panem profesorem Beranem, který tato vláda chtěla utajit. Tato vláda ANO, ČSSD, ale celá opozice také, chtěly utajit Isoprinosine před veřejností. Ale protože se to dá, dost těžko v době, kdy ne všichni se chtějí prostě podílet na této masové vraždě, na tomto masovém zločinu, tak tady máme pár údajů. A je to oficiální údaj ze SÚKLu. Bylo prodáno 1 400 000 denních dávek Isoprinosinu, což je 212 746 týdenních léčebných dávek. Pro všechny, kteří tady straší lidi - a opět vy, strašíte lidi. Vy, strašíte lidi. Byly oficiálně na SÚKLu oznámeny čtyři případy nežádoucích účinků, které souvisely s tím, že si je vzali lidé, kteří si špatně namíchali léky. Čtyři.

212 746 týdenních léčebných dávek, čtyři podezření na nežádoucí účinky, které možná byly způsobeny isoprinosinem. Kolik tady máme oficiálně mrtvých na vakcinaci? Ví to někdo? Protože na isoprinosin nezemřel nikdo. A já jsem proto interpeloval pana premiéra, který prostě na ty interpelace nechodí, to všichni víme, a ptal jsem se jej, zda obdrželo Ministerstvo zdravotnictví ČR od firem vyrábějících... (Poslanec Volný vyhledává ve svých písemných materiálech informace,později z nich části cituje.) Ne, to jsou testy, takže musím najít v tom materiálu něco jiného. Času máme dost, takže to je v pohodě.

Vážený pane poslanče, dovolte mi vyjádřit se k vaší písemné interpelaci ve věci Statistická data isoprinosinu. Tato vláda a tento premiér, který přikázal porušovat zákony, přikázal porušovat zákony minimálně v 15 případech, i ty zákony o GDPR, policistům, vojákům, učitelům, ředitelům škol i zaměstnancům, protože ředitelé škol neměli právo zavřít ty školy na základě nulitního nařízení vlády. A tito ředitelé škol porušovali zákon, učitelé porušovali zákon, policisté porušovali zákon, takže - a o GDPR nutí porušovat zákony dokonce i živnostníky a podnikatele. Tak tahle vláda, která ústy svého ministra zdravotnictví veřejně prohlásí, že oni ví, že to je protizákonné a stejně to udělají, tak tahle vláda mi odmítla sdělit tyto údaje, protože: vámi navrhovaný postup by však vyžadoval, aby došlo ke zpřístupnění osobních údajů o zdravotním stavu značného množství pacientů - ÚZIS, který by je dále zpracovával za účelem vytvoření vaší požadované statistiky. Stejně tak samotný Ústav jako správce systému nemá oprávnění údaje v systému tímto způsobem dále zpracovávat. Došlo by tak totiž ke zpracování osobních údajů v rozporu s účelem, pro který byly shromážděny, to je zajištění elektronického předepisování a výdaje léčivých přípravků. V zacházení s osobními údaji zvláštní kategorie, údaje o zdravotním stavu tímto způsobem by představovalo porušení řady základních zásad při zpracování osobních údajů. Nic proti. Nicméně dnes, když přijde zaměstnankyně Hygieny někam na zahrádku nebo policista a chtějí po lidech údaje o tom, že absolvovali nějaký test, porušují úplně stejná pravidla, protože nemají právo ze zákona na údaje o jejich zdravotním stavu. A to najednou nevadí.

