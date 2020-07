Volný (JAP): Vy všichni v této místnosti nejste lidé, ale podlidé

reklama

Takže ještě jednou, dobrý den, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dovolím si omluvit se za hrubé chování pana kolegy Kalouska prostřednictvím pana předsedajícího, netušil jsem, že to bude právě on, kdo jako první dá najevo, že ne na všech životech záleží. Nicméně nejprve, jak už jsem říkal, přečtu návrh usnesení a poté jej zdůvodním.

Poslanecká sněmovna

I. souhlasí s výrokem prezidenta České republiky, že slogan Black Lives Matter je rasistický, protože záleží na všech životech,

II. prohlašuje All Lives Matter, na všech životech záleží,

III. odmítá generalizované přepisování lidské historie Parlamentem Evropské unie, protože výbojné války a obchod s otroky provozovali v lidské historii původní obyvatelé všech kontinentů, a jsou to pouze mimoevropské kultury, které při současných ozbrojených konfliktech masově vraždí své oponenty z rasových a náboženských důvodů a současně provozují otrokářství,

IV. konstatuje, že ani v současné situaci se nesmí zapomínat na ochranu původních Evropanů před rostoucím počtem protibělošských, rasově a nábožensky motivovaných útoků, přesně v souladu s heslem, že na všech životech záleží. Jsou to právě původní Evropané, kterým není v současné době poskytována vůbec žádná ochrana a o jejichž situaci se zejména v západní Evropě mlčí.

Navrhuji vám, vážení kolegové a kolegyně, tento text k diskusi, protože jsem opravdu velmi zvědavý, a předpokládám, že budou i naši voliči, jaký je váš názor, co si doopravdy myslíte. Mnozí z vás, jmenovitě kolegové a kolegyně Vojtěch Filip, Barbora Kořenová, Jaroslav Foldyna, Václav Klaus, Pavel Bělobrádek, Zuzana Majerová Zahradníková nebo Leo Luzar, jste v médiích podpořili minimálně tu část prezidentova názoru, že na všech životech záleží. Váš názor ovšem nesdílí mnoho podporovatelů i představitelů hnutí Bielem. Například dnes již profesorka univerzity v Cambridgi Priymvada Gopal opakovaně napsala na svůj účet - cituji doslovně: White lives don´t matter. As white lives. Nejen že nebyla tato sympatizantka hnutí Bielem potrestána, ona byla naopak povýšena do profesorského stavu. Protože byla za tento svůj výrok odměněna, použili jsme jej v opačném gardu i my a jsme opravdu zvědavi na reakce na slogan, který když byl o bílých, byl odměněn profesurou. Další příklad. Spoluzakladatelka Bielen v Torontu Yusra Khogali napsala na svou sociální síť - cituji: Prosím, Alláhu, dej mi sílu nezabít ty bělochy tam venku. A posléze napsala, a to prosím poslouchejte velmi dobře, že vy všichni v této místnosti, vy všichni v této místnosti nejste lidé, ale podlidé. Napsala: Bělošství není lidské, ve skutečnosti je bílá kůže podlidská. Bílí lidé jsou recesivní genetický defekt. Stále cituji tuto spoluzakladatelku hnutí Black Lives Matters. Černí lidé mohou jednoduše díky jejich dominantním genům doslova vymazat bílou rasu, pokud budeme mít sílu to udělat. Konec citace spoluzakladatelky hnutí Bielem.

Přes veškerou cenzuru všech sociálních sítí i přes tlak EU na tuto cenzuru jsou sociální sítě dnes zahlceny videi, která zachycují rasistické útoky lidí podporujících hnutí Black Lives Matter na bělochy. To nejmenší, co můžeme dnes udělat pro tyto oběti, je shodnout se alespoň na tom, že neexistuje preferovaná barva kůže. Prosím vás o to, abyste se nebáli, nebo abychom se společně nebáli debaty na toto téma a žádám o zařazení tohoto bodu jako první bod jednání v pátek. Děkuji.

Mgr. Lubomír Volný JAP



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kalousek „ukradl“ ve Sněmovně ceduli „All Lives Matter“. Třikrát Černoška seřezala bílou matku. Všichni stáli a koukali. Na pomoc přiběhlo sotva pětileté dítě… Nepochopitelné video znovu míchá kartami USA: „Zabijeme vás, vezmeme vám dům!“ Slavný pár, který na demonstranty vzal zbraň, přestal mlčet a řekl vše Okamura (SPD): Heiko Maas řekl v německém parlamentu, že nám vnutí migranty

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.