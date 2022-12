Vondráček (ANO): Chtěl bych slyšet, v čem spočívá naplnění podmínek stavu legislativní nouze

reklama

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tak jsem tady zas.

Byl jsem tady minulý týden, když jsem napadal, že je zneužíván stav legislativního stavu nouze. A tenkrát jsme probírali věc, která aspoň vzdáleně mohla po argumentaci pana ministra Síkely připomínat něco, co odvrací bezprostředně hrozící škody.

Tento tisk už považuju opravdu za normální standardní zákon. Já bych chtěl opravdu slyšet ze strany pana premiéra nebo příslušného ministra, ať nám tedy sdělí, v čem spatřuje naplnění podmínek stavu legislativní nouze. V čem je spatřováno to, že budeme projednávat věc, protože nás přehlasujete, ve zkráceném řízení, což je řízení, které samozřejmě má velký dopad na parlamentní proceduru, kdy je omezena možnost parlamentní menšiny nějakým způsobem projednávat tento tisk, zasahovat do něj, přijímat pozměňovací návrhy.

Já jsem vám to tady minule četl, já vám zopakuju jenom jeden odstavec, protože nemá smysl to opakovat stále dokola. Ale opravdu vyhlášení stavu legislativní nouze a projednání návrhu zákona ve zkráceném jednání zásadním způsobem mění strukturu zákonodárného procesu a omezuje jeho podstatu na samotné vyslovení souhlasu nebo nesouhlasu. Tento postup lze akceptovat jen jako výjimku z pravidla, a to za předpokladu zvlášť závažných důvodů, kdy zájem na bezprostředním přijetí zákona v kontextu konkrétní okolnosti převáží nad obecnými požadavky, které ve vztahu k zákonodárnému procesu vyplývají z ústavního pořádku. Nelze však akceptovat využití tohoto mimořádného institutu jako běžný nástroj omezení zákonodárné procedury parlamentní většinou, kdykoliv opozice vysloví nesouhlasný postoj s návrhem zákona nebo využije jednacím řádem stanovené prostředky. Konec citace z Ústavního nálezu 53/10, kdybyste si to chtěli dohledat.

Já jsem na to zvyklý, že vždycky, když otevřu tohle téma, tak je zvýšená hladina hluku v sále zejména vpravo. Ale opravdu si to poslechněte. Někteří z vás tady minule říkali, ano, je to na hraně, nám se to taky nelíbí, ale musíme to udělat.

A teď za týden zase dochází k tomu, že nejsou dodrženy ty obecné požadavky. A já se ptám zástupce vlády, v čem spočívá ta výjimečnost téhle situace, v čem je ten překvapující prvek a na kterou část jednacího řádu tedy odkazujete, zda se jedná o bezpečnost občanů, nebo jestli se jedná o hrozící závažné hospodářské škody? O co vlastně jde? Já jsem to zdůvodnění v důvodové zprávě v podstatě nenašel. Je velmi fádní. A skutečně, i kdybyste hledali, jak dlouho chtěli, tak opravdu to, aby tohle bylo ve stavu legislativní nouze projednané, ty důvody nenajdete. Ty důvody neexistují. A vy to přesto zase uděláte.

Tak já děkuji za tu odpověď na moji otázku.

