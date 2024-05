Vondráček (ANO): Kolik návrhů opozice bylo projednáno od začátku volebního období?

reklama

Děkuji za slovo. O co jsem déle přicházel k mikrofonu, o to budu stručnější. Děkuji.

Já bych chtěl požádat o předřazení tisku 400. Nevím, jaké to po gremiálním návrhu a po těch návrzích je číslo bodu, ale tisk 400 a já bych požádal, aby tento tisk byl v rámci prvních čtení zařazen jako první, v rámci bloku prvních čtení. Jedná se o návrh celkem 75 poslanců na vydání zákona o zemských znacích a vlajkách. Nejsem tu poprvé, co navrhuji zařazení tohoto zákona v nějakém důstojném termínu. Připomínám, jedná se o zákon číslo 400.

Ten zákon byl rozeslán poslancům na začátku března roku 2023. Vláda k němu zaujala neutrální stanovisko v dubnu 2023. My jsme teď o více než rok dál a tento zákon stále nepřišel na řadu. Když už se tady deklarují prohlášení typu: o co déle vy budete navrhovat program, o to my více budeme prodlužovat dnešní jednání klidně i do nočních hodin, tak bych chtěl připomenout koalici - kolik opozičních návrhů tady bylo projednáno od začátku našeho volebního období? Kdy naposledy bylo nějaké opoziční okénko? Dokážete si někdo vzpomenout, kdy bylo naposledy opoziční okénko? Nic, neprojednává se vůbec nic.

Já předkládám tento zákon s tím, že ho podepsali skutečně zástupci všech poslaneckých klubů napříč politickým spektrem. Je to věc pro někoho možná úsměvná, pro někoho stěžejní. Navrhuje se, aby byly zřízeny zemské vlajky a znaky. Já už jsem o tom mluvil tolikrát, že nemám potřebu to prodlužovat. Jenom bych vás opravdu požádal alespoň o předřazení v tom bloku prvního čtení, abychom měli nějakou reálnou šanci, že se dostane tento tisk do druhého čtení a navážeme na poměrně konstruktivní a úspěšný seminář, který jsme pořádali s kolegou Smetanou a už to bude taky rok.

Děkuji za pozornost.

