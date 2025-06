Vondráček: EU z vás udělá podezřelého, pokud nevyměníte auto. A Fialova vláda tomu tleská

Podle návrhu Evropské komise budou muset všechna auta starší deseti let nově každý rok na technickou kontrolu. K tomu přibudou nové testy emisí, měření jemných částic a oxidů dusíku, a dokonce i kontrola softwaru a baterií v elektromobilech. Údaje o počtu ujetých kilometrů a technickém stavu se navíc budou zaznamenávat do celoevropské digitální databáze. Komise tvrdí, že tím chce zvýšit bezpečnost a snížit emise. Svobodní ale upozorňují, že to znamená jen další finanční a byrokratickou zátěž pro řidiče, zejména pro ty, kteří si nemohou dovolit nové auto.

Svobodní proto v rámci své letošní kandidatury do Poslanecké sněmovny na společných kandidátkách s SPD, Trikolorou a PRO stavějí právě na obraně dostupnosti individuální dopravy. „Prosazujeme odbourání nesmyslných regulací, aby si lidé mohli pořídit automobily nové. Odmítáme nesmyslné regulace Bruselu a Green Deal,“ říká předseda strany. Podle něj není problémem technický stav aut, ale to, že stát a EU uměle zdražují vše – od energií po samotná auta. A když už lidé na nový vůz nedosáhnou, trestá je stát za to, že se snaží udržet při životě alespoň ten starý.

Návrh Evropské komise je podle Svobodných dalším důkazem, že v Bruselu nevládne zdravý rozum, ale ideologie. „Tohle není politika pro lidi, to je politika proti lidem,“ uzavírá Vondráček s tím, že říjnové volby budou příležitostí dát jasně najevo, že si občané nepřejí, aby jim EU mluvila do toho, čím mohou jezdit a kolik mají platit za svobodu pohybu.