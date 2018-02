Vostrá (KSČM): Věštec Paroubek

Kdysi předseda vlády, dnes člověk, který se snaží vetřít kamkoliv a nesmyslně radit, jak se má dělat politika. Smůla se mu však lepí na paty. Nechce ho ani ČSSD, která patrně prozřela a ví, co by ji s tímto rádcem mohlo čekat. Chtěl vládnout třeba s marťany. Ty bude muset ke svému návratu na politické nebe vyhledat. Rád však uděluje rady i dnes. A to nejen ČSSD, ale i jiným stranám. Nejde mu rozhodně o prosperitu země, či zlepšení života občanů. Jeho ego si nechce připustit, že doba Paroubka je dávno za námi. KSČM jde především o prosazování programu, který zahrnuje potřeby lidí i republiky. Pokud dochází ke shodě s ANO a ČSSD, jsme jenom rádi. Stagnace a neustálé vzájemné ataky ničemu neprospívají. To je myslím ten nejpádnější důvod k hledání společné cesty. K tomu Paroubkovy rady nikdo rozhodně nepotřebuje.

Ing. Miloslava Vostrá KSČM



autor: PV