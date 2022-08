Vozobule (TOP 09): EU nejsou nějací oni. Jsme to my

Pamatuji si jako by to bylo včera a ono je to už osmnáct let. Byl jeden z prvních teplých večerů toho roku, stáli jsme na nádvoří Plzeňského prazdroje, poslouchali Ódu na radost a sledovali ohňostroj, který měl avizovat vstupu České republiky do Evropské unie.

Cítil jsem nadšení a hrdost, že se tam Česká republika dostala. Že jsme konečně tam. Jako student politologie jsem před tím v prosinci 2002 napjatě sledoval celé vyjednávací finále v Kodani a cítil pak úlevu, když lídři členských států souhlasili s polskými požadavky a potvrdili, že všichni uchazeči splnili podmínky vstupu. Přiznávám, že o rok později jsem byl také nadšen z masivní podpory vstupu v referendu. Pak mohla přijít ona historická chvíle.

Ano, onen pocit výjimečnosti na začátku se postupně proměnil v celkem rutinní pocit příslušnosti k Unii. Vedle toho se postupně začaly měnit názory části veřejnosti a zejména pak politické reprezentace, která začala vykreslovat „Brusel“ jako místo nepopulárních a zbytečných rozhodnutí.

V této debatě se vždy zapomínalo a zapomíná, že součástí rozhodování jsme i my. Evropská unie nejsou nějací oni, jsme to MY. Vedle toho do Česka začaly proudit evropské peníze, které nám pomáhají budovat infrastrukturu, rozvíjet vzdělávání, zlepšovat životní prostředí a řadu dalších klíčových věcí. Dokonce se nám již daří často překonat začátečnické dilema, kdy se řešilo, co vlastně zadotovat, když je vypsána evropská dotace, místo toho, abychom vždy přemýšleli, co opravdu potřebujeme. Tato změna je snad také produktem, v tomto případě zcela jistě pozitivním, již rutinního přístupu ke členství v EU. Předposlední bariéra pak padla, když jsme vstoupili do Schengenského prostoru a mohli konečně využívat všechny výhody volného pohybu po Evropě.

První české předsednictví v roce 2009 po nadějném začátku řešení plynové krize a další z etap konfliktu v Izraeli, skončilo značným fiaskem kvůli pádu české vlády. Jsem přesvědčen o tom, že tentokrát už se to nestane a Česko potvrdí, že je standardním a vlastně právě už rutinním členem EU. Jedna věc nám ale k absolutní spokojenosti ještě zcela jistě chybí, a to je společná evropská měna. Bylo by symbolické a hlavně racionální, kdybychom v rámci předsednictví představili konkrétní plán našeho přechodu na euro," říká Michal Vozobule, náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí, předseda plzeňské TOP 09.

MICHAL VOZOBULE, NÁMĚSTEK PRIMÁTORA PRO DOPRAVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PŘEDSEDA PLZEŇSKÉ TOP 09.

