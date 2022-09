Výborný (KDU-ČSL): Ministr nemá vliv na výši platu na vysokých školách

reklama

Dobré ráno, kolegyně, kolegové, pane místopředsedo, paní ministryně.

Já tedy nevím, prostřednictvím pana předsedajícího, pane kolego, pane profesore Raisi, mně to přijde fakt až takové jako nedůstojné a hloupé, když zrovna vy hovoříte o nějakém profesorském moralizování. To mě velmi mrzí z vašich úst. Nevím, možná jste četl jenom nějaký vám připravený projev. Tak nevím, jestli to myslíte vážně, ta vaše slova.

Ale věcně. Věcně k tomu, co jste říkal a co stihnu v těch dvou minutách. První věc: Pokud jde o ty platy, které jste zmiňoval. Je potřeba si přečíst celé to programové prohlášení naší vlády. Ten závazek 130 % je na toto vládní období, tedy do roku 2024, jsme deklarovali, taky při všech rozpočtových jednáních s panem ministrem financí, a mohou to potvrdit to kolegové ze všech koaličních stran, že se s tímto i nadále počítá. To, že v roce 2023 toho nedosáhneme, to jsme také říkali. Ale zároveň držíme tu linku, a já jsem ji vždycky chválil, které se podařilo dosáhnout vaší vládě. Takže to je jedna věc.

Druhá věc. Pokud jde o ty nepedagogy, tak od dnešního dne je tam navýšení + 10 %, stejně tak jako pro další zaměstnance ve veřejné sféře. Takže tady je opět potřeba ty věci uvést na pravou míru. Pokud jde o ty vysoké školy, no tak předpokládám, že vy sám, jako vysokoškolský profesor a bývalý děkan nebo rektor, teď se omlouvám, moc dobře víte, že je to otázka autonomie těch vysokých škol.

A upřímně, nalijme si čistého vína, to, že na některých vysokých školách je poměrně vysoká přezaměstnanost, tak potom to samozřejmě dopadá i do těch platů. Ale žádný ministr, a to je úplně jedno, jestli tím ministrem byl Robert Plaga nebo je dneska pan ministr Balaš, v zásadě nemá vliv na výši platu na vysokých školách. Já bych pak pokračoval dál, zákon o pedagogických pracovnících, myslím, že moc dobře víte, o co jde.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



