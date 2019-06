Výborný (KDU-ČSL): Skutečně, pane premiére, žijete v takové bublině?

Vážený pane premiére, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové,

vedeme poměrně zásadní rozpravu nad fungováním této vlády hnutí ANO a sociální demokracie s podporou KSČM. Já se přiznám, že jsem trochu překvapen, když se podívám nalevo po své ruce, kde máme poslanecký klub sociální demokracie, ani žádné ministry za sociální demokracii tady nevidím, tak netuším, jestli to je nějaký signál, jejich odchod ze sálu a nezájem o tuto debatu, ale myslím si, že to je i nějaký vzkaz směrem k tomu, jak vnímají nebo nevnímají fungování této vlády.

Dámy a pánové, co jsme slyšeli dnes? Pan premiér zde říkal, že se máme čím pochlubit. Naopak vy, ta opozice napravo, vy chcete destabilizovat naši zemi atd., atd. Pane premiére, nikdo kromě vás, zde například nehovořil a nehovoří o předčasných volbách. Vy říkáte: Makáme, makáme. Šermujete tady čísly. Tak já si dovolím taky zcela konkrétně vám připomenout, jak na tom je tato vámi řízená vláda. A budu to porovnávat s vládou Bohuslava Sobotky, kde jste vy seděl jako ministr financí a kde byli i ministři za KDU-ČSL. Tak vláda Bohuslava Sobotky za prvních šest měsíců projednala celkem 828 bodů. Vaše současná vláda jich projednala 567 pouze. Vládních návrhů zákona vaše vláda projednala 20, z toho osm bylo prostých transpozic evropského práva. Sobotkova vláda i za účasti ministrů KDU-ČSL projednala 51 vládních návrhů. A takto bych mohl pokračovat dál a dál. Takže někdy je dobré tady nešermovat s čísly a nalít si, pane premiére, čistého vína.

Konkrétní práci této vlády a resortů tady nechci teď rozebírat, tomu se budou podrobněji věnovat mí kolegové z poslaneckého klubu KDU-ČSL. To skutečně podstatné totiž současnou vládu bohužel míjí. A já jsem si položil otázku, jaké slovo tuto vládu skutečně vystihuje. A ten výsledek? Je to slovo zoufalá. Zoufalá je pozice Andreje Babiše jako předsedy vlády, který se snaží zoufale přesvědčit lidi, že ten Agrofert teď už není jeho, protože je ve svěřenských fondech. A protože v radách protektorů obou těchto fondů sedí jeho manželka - oni se přece doma o něm vůbec nebaví.

Stejně zoufalé je i premiérovo vysvětlování, že výměna ministra spravedlnosti těsně před podáním obžaloby na jeho samého je jenom náhoda, která s tím vůbec nesouvisí. Mimochodem, slovo souvis je další obohacení politického slovníku naším panem premiérem.

A já musím také zdůraznit, že neméně zoufalá je i pozice sociální demokracie, která se snaží přesvědčit národ a hlavně sama sebe, že ona je v této vládě téměř proti své vůli, že je tou poslední demokratickou pojistkou a že je to od ní vlastně oběť. Sociální demokracie se zoufale bojí přiznat, že se sama a dobrovolně rozhodla hrát svoji nedůstojnou podřadnou roli statisty, jehož jediným úkolem je poskytnout trestně stíhanému předsedovi vlády tolik potřebné alibi a zdání, že jeho vláda je vládou demokratickou. Přitom se vláda tohoto oligarchy reálně opírá o podporu komunistů a extremistů, jak jsme to nakonec viděli při mnoha hlasováních zde na půdě Poslanecké sněmovny, nebo například při volbě členů Rady ČTK. To jenom z těch posledních týdnů.

Za zoufalou stafáž dostala sociální demokracie pět ministerstev a ministryně Maláčová tak občas s paní ministryní Schillerovou hraje takovou zábavnou hru o to, kdo vyhádá ze státního rozpočtu více peněz na rozdávání a kdo to, když se konečně dohádají k nějakému konci, první odtweetuje, aby si mohla dotyčná ministryně připsat své povinné politické body. A když se jedná o péči o zdravotně postižené, seniory a další potřebné, tak se obě dámy hádají jak babky na trhu. Všichni víme, že přes všechna ujišťování nám v pololetí stále chybí ona jedna miliarda na dofinancování sociálních služeb.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dostal jsem mnoho otázek v médiích před tímto hlasováním, k čemu to vlastně je dobré, když opozice nemá hlasy na vyslovení nedůvěry. To ale dnes není to nejpodstatnější. To nejpodstatnější je, že lidé už toho mají skutečně dost. Čtvrt milionu občanů této země poslalo tuto neděli předsedovi vlády jasný vzkaz, že už toho mají dost. Oni vědí, že na aktuálním rozložení sil ve Sněmovně to vůbec nic nezmění, a přesto na tu Letnou přišli. Přišli, protože demokracie je diskuse, a oni chtějí být slyšet. Dalších čtvrt milionu občanů sledovalo tuto neděli letenské vzkazy premiérovi u televizí.

Skutečně, pane premiére, žijete v takové bublině, že zde dnes zcela vážně říkáte, že tito občané destabilizují situaci v České republice a kazí naši image? Jediné, co možná kazí, je image vaší tváře, vaší osoby, která nám nalhává, že bude líp, a přitom mnoha lidem není líp. A já jsem rád a je skvělé, že veřejnost k tomu není lhostejná. Tak jako možná ještě před několika lety. A tak jako naši občané stojí a budou stát na náměstích této země, tak i já dnes stojím v této Sněmovně a budu neúnavně opakovat to, na co jsme možná v posledních letech zapomněli. Že existují hodnoty, které jsou pro každou zemi a každou společnost důležitější než peníze a úspěch. Že jednou z těchto hodnot je demokracie s nezávislou justicí. A že všechny ty lži, které tady slyšíme a které premiér navršil za ty roky, za které udělal ze svých dotačních podvodů problém nejenom svůj, pak své rodiny, pak své vlády a nakonec celé České republiky, se dnes lepí naší republice na boty jako bahno. Táhnou ji dolů, zatímco ona by se chtěla rozletět a být úspěšnou zemí. Zemí, která konečně začne dohánět tu obrovskou hospodářskou a ekonomickou ztrátu.

Kolegyně, kolegové, jsme tu dnes proto, abychom bránili vládu práva. Abychom bránili rovnost občanů před zákonem. Abychom bránili pravidla právního státu před konflikty se zájmy premiéra. Často slyšíme slova o tom, že když někdo vyhrál volby, tak má právo vládnout. Ano, má právo vládnout, ale ne vládnout právu. O vině a trestu se nerozhoduje ve volbách. O tom, zda někdo porušuje zákon o střetu zájmů, se nerozhoduje ve volbách. O tom, jestli se při rozdělování národních a evropských dotací porušují pravidla, se taky nerozhoduje ve volbách. O právu se zkrátka nehlasuje. Právo buď platí, a nebo neplatí. My tu dnes - a to si všichni uvědomme - my tu dnes nebudeme hlasovat o tom, že ANO - hnutí ANO - nesmí vládnout.

My budeme hlasovat o jedné prosté věci - zda právo platí pro všechny stejně, a nebo zda naše demokracie od roku 1989 degradovala v duchu Orwellovy Farmy zvířat, že zase platí on o okřídlené "všichni jsou si rovni, ale někteří si jsou rovnější". Ve fungujícím právním státě není možné, aby se premiérem stal trestně stíhaný člověk. U nás se to stalo. V každém případě, otázky a podezření, že u nás neplatí rovnost před zákonem, bychom si ušetřili, kdyby premiérem za ANO byl někdo jiný. Nebo snad v hnutí ANO nikdo takový není? Skutečně je hnutí ANO hnutím jednoho muže?

Ve fungujícím právním státě také není možné, aby ten, kdo z funkce premiéra má zásadní vliv na rozdělování veřejných peněz, byl na těchto dotacích finančně zainteresován. Podnikatelský koncern, jehož je Andrej Babiš stále jediným beneficientem, ale získává z Evropských fondů - a nakonec i z českých národních rozpočtových fondů - miliardy. Smutné je, že s tímto evidentním konfliktem zájmů svého předsedy se neuměla vláda nijak vypořádat a až předběžný, předběžný audit Evropské komise řekl, že to není v pořádku a že pravidla musí platit padni komu padni, i když jde o osobu premiéra.

Vážený pane premiére, rozumím a chápu ty, kteří volili hnutí ANO, protože byli znechuceni politikou a věřili, že vy - Andrej Babiš - ji očistíte. Problém ale je, že to, co jste jim říkal a sliboval, nebyla pravda. A nyní obelháváte voliče i dnes, když říkáte, že pumpujete lidem peníze. Vy jste ty peníze nevydělal - vydělali a zaplatili je na daních firmy a zaměstnanci - a vy ty peníze pumpujete - mimo jiné - i sobě, vašim podnikům, které dostávající do dotacích dvě miliardy ročně, a přitom na sociální služby tady chybí aktuálně jedna miliarda. I když ekonomika šlape, nejste schopen zajistit dost peněz pro potřebné. Schodek rozpočtu se projídá, a to o investicích ani nemluvě.

Tradiční demokratické strany - a to říkám také zcela otevřeně - právem zaplatily daň za své selhání. Ale proč tu daň mají platit občané? Daň za ohýbání práva, za miliardovou dotační hostinu vašeho holdingu. Proč mají platit ztrátou dalších desítek miliard z fondů Evropské unie? A proto tu dnes jsme. Proto budeme hlasovat o nedůvěře ve vaši vládu a ti, kteří budou hlasovat pro pád této vlády, jsou těmi, kterým záleží na vládě práva. Ti, kteří budou hlasovat proti, jsou těmi, kterým na prvním místě nezáleží na vládě práva, ale na vašem právu vládnout.

Demokratická vláda nestojí a nesmí stát nad právem. Pro vaši informaci, pane premiére, těch 250 nebo možná 280 tisíc lidí na Letné demonstrovalo za právní stát - ne proti výsledku voleb. Tam nikdo výsledek voleb nezpochybňoval. Ani my to neděláme. Kdo vyhraje volby, získává právo řídit zemi. Ale tím také povinnost řídit se právem. Nakonec tu ale jde i o vaše práva a svobody, pane premiére, protože vy rovněž máte právo na spravedlivý proces, ať už se týká vašeho trestního stíhání nebo oprávněnosti přidělování dotací. A spravedlivý proces mít nebudete, dokud budete sedět na svou židlích - premiéra a stíhaného, premiéra a podnikatele. I pro vás bude lepší, když první z těch židlí opustíte.

Nechci jenom prvoplánově kritizovat. Nám skutečně vadí - a opakujeme to neustále dokola - že tady dnes - a v posledních týdnech téměř každý týden - řešíme problémy jedné koule u nohy s iniciály AB. Koule, která není limitem u nohy jen této vlády, vládní koalice, ale celé správy naší země. Musíme nutně řešit alarmující problémy sucha, péče o krajinu, o svěřené přírodní bohatství a vláda s žádným konkrétním opatřením nepřichází. Národní rada, která tady byla zmiňována - s čím přišla? KDU-ČSL aktuálně přichází s programovým balíčkem VODA-SUCHO-PŮDA. KDU-ČSL usiluje o spravedlivé důchody, mimo jiné pro maminky, které také vychovaly děti a mají největší zásluhu na té udržitelnosti celého systému. KDU-ČSL prosazuje urychlené řešení problému 800 tisíc občanů, kteří čelí exekucím. KDU-ČSL má návrhy k řešení podpory rodin, protože - mimochodem - úspěšná a kvalitní prorodinná politika je nejlepší důchodovou reformou.

Jak řešíme bydlení? Jak řešíme sociální bydlení? S jakými návrhy přichází vláda? Koncepční - další věc. Koncepční, dlouhodobé a hlavně předvídatelné financování sociálních služeb. Všechno v nedohlednu. Naopak. Když se podíváme na návrh státního rozpočtu na příští rok, tak opět narážíme na nulové dofinancování sociálních služeb, takže opět můžeme předpokládat stejně trapnou situaci jako letos i příští rok. A tak dále a mohl bych pokračovat, vzít to bod po bodu.

Bohužel tato vláda, vláda hnutí ANO, sociální demokracie a KSČM, je skutečně vládou slibovačů a zároveň vládou odkládačů. Slíbí a odloží. Slíbí a odloží. Jsme v absurdní situaci - a to si přiznejme, protože ve standardním demokratickém státě to má fungovat úplně obráceně - jsme v absurdní situaci, kdy vláda žádné konkrétní - zásadní - zásadní reformní body v oblasti vzdělávání - potřebujeme moderní školství, potřebujeme posílit prestiž učitelského povolání, potřebujeme zkvalitnit přípravu učitelů - nic takového vláda nepřináší. Podívejme se na otázku exekucí, na boj se suchem a klimatickou změnou. Jsme v situaci, kdy zásadní body přednáší opozice, přestože by to mělo být úplně obráceně. To má přece předkládat vláda a opozice má přicházet s konstruktivními připomínkami.

A stejně tak naše pozice v evropských institucích. Já v posledních týdnech osobně hovořím s klíčovými partnery v rámci Evropské lidové strany a musím říct, že ta současná pozice České republiky, potažmo našeho premiéra, jednoznačně poškozuje naše národní zájmy. Není to tak, jak tady pan premiér hovořil. Některé gesce - například v rámci Evropské komise - jsou díky střetu zájmů našeho premiéra České republice prostě zapovězeny. Všichni to víme. Ví to i pan premiér. A skutečně si myslíte, pane premiére, že ta indiskrece z vaší strany v případě soukromé schůzky s Manfredem Weberem je tím, co vytváří pozitivní obraz naší vlády a České republiky v Evropě?

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, možná, že dnes nemáme dost hlasů poslanců k vyslovení nedůvěry vládě, ale já - i každý z nás - máme svůj hlas a můžeme a máme se ozvat a říci nahlas, že vidíme, že tady něco je špatně. To je demokracie. To je diskuse. Je zbytečné se nad tím pohoršovat, jak to činila paní ministryně Schillerová. To jsou ty hodnoty, na kterých stojí a musí nadále stát Česká republika, protože bez těchto hodnot nemá naše země budoucnost. Ano, je to leckdy pomalejší, těžkopádnější a složitější než nějaké autoritativní rozhodování majitele jedné firmy, ale v demokratické společnosti takové rozhodování prostě není možné. A to právě vy, pane premiére, nemáte rád. Vy nechcete řídit stát jako firmu, kdepak, to byla jenom další z vašich lží, vy chcete řídit stát jako svoji (Důrazným hlasem.), jako firmu. A demokracie vás při tom zdržuje a obtěžuje.

Nezávislý tisk, silná veřejnoprávní média, nezávislá justice, otevřenost a veřejná kontrola, respekt k právu, podpora občanské společnosti, to všechno jsou hodnoty, na kterých bychom skutečně měli stát. A ty by nás neměly nijak obtěžovat. Zato se bohužel musíme učit slova jako "kampaň", "účelovka", "dotace", "zmanipulovaný audit", "střet zájmů" atd.

Dámy a pánové, říká se, že každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. To je ten důvod, proč tady dnes stojím a tvrdím, že hlasování o důvěře vládě má smysl. Já pevně věřím, že Češi si takovou vládu opravdu nezaslouží. A jediná otázka, kterou si dnes kladu, je tato: Co ještě, co ještě se musí stát, aby i Andrej Babiš pochopil, že už toho bylo dost? Kolik lidí musí vyjít do ulic, aby pochopil, že už je nemůže ignorovat a tvářit se, že se nic neděje, aby pochopil, že si tam opravdu nevyšli na koncert, protože venku je hezky? A co se musí stát, aby to pochopil každý poslanec, který tuto vládu podporuje?

Tato vláda má od samého začátku ve svém genetickém kódu zabudován svůj neúspěch. Je to vláda trestně stíhaného premiéra, je to vláda s podporou komunistů a extremistů. Mimochodem podepsání koaliční dohody proběhlo loni přesně v den 68. výročí justiční vraždy, popravy Milady Horákové. Dnes po roce v předvečer tohoto výročí zde opět hovoříme o bilanci této vlády a hlavně o osobních problémech jejího předsedy. I proto jsme poslancům ANO a ČSSD věnovali film Milada, aby si tuto symboliku uvědomili. Tato vláda skutečně podle nás nestojí téměř na žádných demokratických hodnotách. Proto nemůže být nikdy skutečně úspěšnou, a proto já i celá KDU-ČSL jí dnes jasně vyslovíme své ne.

Děkuji za pozornost.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



