Výborný (KDU-ČSL): Tímto státním rozpočtem bohužel Česká republika projídá svoji budoucnost

Je mi to jasný. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, vážená vládo, kolegyně, kolegové, chtěl bych jednoznačně říci za sebe, za KDU-ČSL. Tento rozpočet, tento návrh státního rozpočtu tak, jak ho připravila tato vláda, je postaven špatně. Je to rozpočet, který není přívětivý mimo jiné vůči rodinám a to je ta priorita, která by nás všechny skutečně měla zajímat. Vláda tady představuje návrh rozpočtu, který ani neodpovídá jejímu plánu na snižování deficitu.

Jenom připomenu - ono to tady zaznívalo opakovaně - když se podíváte na trend deficitu státního rozpočtu od roku 2016, vláda - a u toho tehdy byla ještě KDU-ČSL - vždy o 10 mld. snižovala deficit státního rozpočtu. Já bych v této logice tedy považoval za správné, aby i pro rok 2020, když jsme šli 70, 60, 50, 40, tak abychom pokračovali a dostali se alespoň na těch 30 mld. deficitu státního rozpočtu.

Já tady nerozporuji to, že vláda přichází se schodkovým rozpočtem, ale důležité je to, na co tento deficit, na co tento schodek, má být určen. A to je to, co nám vadí a co dlouhodobě kritizujeme. Ten rozpočet není rozpočtem proinvestičním, ten rozpočet není ten, který by investoval, ale bohužel jenom spotřebovává. Když se podíváme na růst mandatorních výdajů, to všechno je spotřeba.

Ale kapitálové výdaje jsou dlouhodobě nízké. A tady je potřeba znova připomenout. Když se podíváme na rok 2010, období té největší krize, tak to bylo na 11 %, letos jsou kapitálové výdaje na 9 %. Čili tím se určitě tato vláda nemůže chlubit, to není dobrý trend a KDU-ČSL i z tohoto důvodu nemůže tento státní rozpočet tak, jak je svoji vnitřní strukturou, podpořit.

Vláda nemyslí v tomto smyslu do budoucna. Já tady nechci předjímat to, do jaké míry nás čekají nebo nečekají nějaká hubená léta. Ale připomenu jenom, na úplný závěr, že i Národní rozpočtová rada upozorňuje na dlouhodobou neudržitelnost veřejných financí především v souvislosti s demografickým vývojem a rostoucími náklady na důchodový systém. To nejsou moje slova, to jsou slova Národní rozpočtové rady.

A je s podivem, že tato vláda, která se nazývá vládou odpovědnou, vládou odpovědnosti, tak že toto nebere na vědomí. Dámy a pánové, tímto státním rozpočtem bohužel Česká republika projídá svoji budoucnost. Ty trendy jsou prostě neoddiskutovatelné, my je nikdo nemůžeme popřít. Mám na mysli hlavně ty trendy, co se týče demografického vývoje. A do budoucna, pokud na toto vláda nebude reagovat, anebo ty vlády další, tak do budoucna si zaděláváme na obrovský, na obrovský problém.

Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí skutečně s tímto přístupem nebude možná. A když se podíváme na ty investice, tak jednu věc bych jenom chtěl vypíchnout, protože samozřejmě vláda nedostatečně reaguje na to, kam by ty investice měly směřovat - do vědy a výzkumu, do inovací. Neplníme své závazky vůči spojencům, vůči Severoatlantické alianci v kapitole obrany, ale to klíčové, na co je potřeba se zaměřit, je rozvoj infrastruktury, protože samozřejmě rozvoj infrastruktury a dopravních staveb logicky souvisí s rozvojem celé České republiky. A když se podíváme na tuto kapitolu státního rozpočtu, tak vidíme, že pro příští rok budeme rádi, když ufinancujeme to, co běží, ale žádnou zásadní stavbu bohužel nerozjedeme. Vím, že čas uplynul, ale to jsou ty zásadní body, kvůli kterým KDU-ČSL nemůže tento státní rozpočet podpořit. Děkuji za pozornost a přeji dobrou chuť k obědu.

