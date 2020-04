Vymazal (Piráti): Chceme funkční testy střízlivosti

reklama

„Stěrový test se dělá tak, že vám policista stěrem odebere vzorek potu z čela nebo vzorek slin z ústní dutiny. Když mu pak vyskočí, že je test pozitivní, bere to tak, že nesmíte řídit, protože jste pod vlivem psychotropních látek. A to vůbec nemusí být pravda. Dnes používané testy totiž detekují jen neaktivní metabolity, jejichž přítomnost nutně nedokládá psychické ovlivnění,” popisuje pirátský poslanec Tomáš Vymazal a dodává: „Řidiči se samozřejmě často brání, že pod vlivem prostě nejsou a chtějí jít na odběr krve. Jenže než přijdou výsledky a než se vyřeší přestupkové řízení, může to zabrat třeba až 3 měsíce. Po celou dobu nemáte řidičák. I když se na konci celého procesu ukáže, že jste nevinní, časové manko už vám nikdo nenahradí. Třeba pro malé živnostníky to může být i likvidační.”

Piráti dlouhodobě podporují výzkumné projekty na území ČR, které realizuje například Centrum dopravního výzkumu či Národní ústav duševního zdraví. Tyto organizace vyvíjejí metody, které dokáží správně posoudit střízlivost řidiče za relativně krátký čas. Jedná se například o testování simulací ve virtuální realitě. Simulace dokáže kompetentně vyhodnotit řidičovu způsobilost k jízdě bez ohledu na příčinu.

„Tento způsob testování by umožnil řešit situace, kdy je řidič dlouhodobě například pod vlivem léků ovlivňujících pozornost, ale už na ně má vybudovanou toleranci - tedy je schopen řídit. Vysazení těchto léků by pak paradoxně mohlo vést k jeho nezpůsobilosti. Pravidelný uživatel léků by v případě stěrového testu či odběru krve vyšel jako nezpůsobilý. V případě simulace, která sleduje schopnost řídit vozidlo, by byl výsledek testu však opačný.

Stát, konkrétně pak Ministerstvo vnitra a Ministerstvo dopravy, by měly investovat do výzkumu, který na silnicích zavede testování hodné 21. století. Je totiž úplně běžné, že si zodpovědný pracující člověk večer pro relaxaci zapálí joint. Ráno jej zcela bdělého a způsobilého řídit zastaví na cestě do práce policie a kvůli pochybné stěrové metodě ho připraví o řidičské oprávnění, i když pro to neexistoval žádný bezpečnostní důvod. To, že Piráti usilují o regulovanou legalizaci psychotropních látek, neznamená, že chceme, aby lidé pod jejich vlivem řídili. Upozorňujeme, že stěrové testy mohou jako způsobilého vyhodnotit i člověka, který psychotropní látku právě užil. Simulaci ve virtuální realitě naproti tomu zkrátka neoklamete,” uzavírá Vymazal.

