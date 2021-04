Vymazal (Piráti): Je to celé kvůli Ukrajině? Kvůli Sputniku? Kvůli Dukovanům?

reklama

Ahoj,

jsme na přelomu dvou týdnů, kdy jedná Sněmovna a děje se teď tolik věcí, že si to opět zaslouží shrnutí. Těch zpráv, nad kterými zůstává rozum stát, je totiž skutečně mnoho.

V pondělí skončil ve vládě ministr zahraničí Tomáš Petříček a už podruhé během tohoto volebního období se úřadu ujal Jan Hamáček. Tomáše Petříčka jsem respektoval vzhledem k jeho pevnému postoji k dostavbě Dukovan a orientaci v mezinárodní politice. Jeho odvolání beru jako vnitrostranickou řežbu, která je pro nás Piráty zkrátka nepochopitelná. Vnitrostranické půtky prostě nesmějí mít vliv na stabilitu vlády. ZAMINI má teď (snad) dočasně na starosti člověk, který můj respekt nemá a mít ani nemůže.

V úterý začalo jednání Sněmovny. Určitě jste zaznamenali tlaky Rady ČT na odvolání generálního ředitele Dvořáka. Nyní je Rada v takovém složení, že stačí jeden jediný hlas, aby k odvolání došlo.A právě na nás poslancích teď visí volba dalších radních. Vzhledem k poměrům ve Sněmovně a k tomu, které persony už do Rady Sněmovna zvolila, máme my, Piráti, velké obavy z toho, že by se naše veřejnoprávní média dostala na trajektorii Maďarska nebo Ruska. Zákon o nominacích do Rady pochází z doby, kdy neexistoval ani náš Senát. Proto jsme se rozhodli vyzvat Sněmovnu, aby hlasování odložila do doby, než volební výbor projedná způsobilost kandidátů a navrhujících organizací. V záloze máme i veřejnou volbu, aby bylo jasné, kdo kontroverzní osobnosti typu Pavel Černocký podporuje.

Ve středu nám Senát potvrdil to, co jsme odhalili už před časem. Vládní nákup antigenních testů pro školy byl nezákonný. Zakázku za čtvrt miliardy získala na konci února firma Tardigrad International Consulting, která doteď pro stát realizovala pouze dodávku za 50 tisíc korun. Firma samozřejmě pochází z daňového ráje, kde působí jako poštovní schránka a Ministerstvo vnitra doposud nevysvětlilo, kdo je skutečným dodavatelem těchto testů. Mezi výrobcem a touto firmou figurují přirozeně neznámé osoby. Případ už řeší policie.

Ve čtvrtek jsme představili návrhy pro zlepšení systému vzdělávání lékařů, které se týkají zejména odstranění nadbytečných formalit v atestačním řízení. Ve stejnou chvíli nám dvojministr vnitra a zahraničí Jan Hamáček oznámil, že letí do Moskvy pro vakcínu Sputnik V. Měl jsem pocit, že jsem šel spát a probudil jsem se na Slovensku. Místo racionální politiky, která reálně řeší problémy ve zdravotnictví, jsme byli opět svědky volání populismu a geopolitického kšeftování s ruskou klikou. Takhle se státní politika v oblasti zdravotnictví dělat nedá.

V pátek přišla smutná porážka. Po 3 letech usilovné práce na reformě exekucí dle principu 1 dlužník = 1 exekutor v místě bydliště spadly naše návrhy pod stůl. Tato novela rozštěpila i samotnou vládní koalici, protože se ANO tentokrát opřelo o ODS a Trikoloru, zatímco ČSSD náš návrh částečně podpořila. Nevím, ve které zemi má tohle obdoby. Strany vládní koalice, která ve Sněmovna ztratila kvůli komunistické výpovědi tolerančního patentu většinovou podporu, hlasují proti sobě. Jediný, kdo tratí, jsou lidé. Jediný, kdo vyhrává, je klientelistický byznys, do jehož stínů nám posvítil mj. Faltýnkův diář. Nicméně zákon teď míří do Senátu, kde se za svoje návrhy díky vám ještě porveme.

Byť to nemám ve zvyku, dovolím si poznámku k sobotě. Informace o údajném ruském zapojení do výbuchu muničáku ve Vrběticích se mi vstřebávají těžko. Vy, co mě znáte, víte, že nejsem žádný rusofob, přesto mi vyhoštění 18 ruských “diplomatů” nijak zvlášť nevadí. Důvodů pro takový krok je historicky už víc než dost. Země, která na našem území provádí násilné operace, a připraví tak o život české občany, pro nás nemůže být partnerem. Jsem členem bezpečnostního výboru Sněmovny, a proto bych očekával, že se ke mně dostane více informací, které nyní postrádám. Po kauze Ricin už nicméně nechovám kdovíjakou naději, že to tak bude. Co se mi ale krajně nelíbí, je to zjevně účelové načasování (ač zpackané, a o to okatější) a protichůdné informace, které chodí od vládních činitelů. Jeden říká, že informace od BIS dostal v pátek večer. Druhý zas tvrdí, že je měl od středy. Cesta do Moskvy byla zrušena, načež se dozvíme, že nikdy nebyla doopravdy plánována, ale nikdo z nás tomu nevěří. Už ani televizní moderátoři nedokážou zachovat dekórum, a já se jim nedivím. Vidím za tím něco víc. Je to celé kvůli Ukrajině? Kvůli Sputniku? Kvůli Dukovanům? Kvůli odvolání Petříčka? Kvůli předvolební image drsňáka Hamáčka? Kdo ví. Já tipuju ty Dukovany plus chaos nagenerovaný tikotem ješitných egomaniaků v hlavních rolích. Na tuhle psem vrtící kampaň už Occamova břitva nepostačí. Pro hladké oholení a zhodnocení skutečnosti v celé její nahotě budeme muset povolat i břitvu pana Hanlona.

Pokud jste dočetli až sem, díky. Potřeboval jsem to ze sebe před dalším týdnem zasedání Sněmovny dostat. Andrej Babiš a Jan Hamáček už vědí, že se jejich hrůzovláda blíží ke konci. Proto bychom i my měli být připraveni na to, že kontroverzních zpráv o jejich činech bude přibývat. Doufám, že to společně přežijeme a že z této všeobecné krize vyjdeme silnější.

Tomáš Vymazal Piráti



