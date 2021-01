Vymazal (Piráti): Všechny extrémní dryáky můžou být na receptu s modrým pruhem, ale konopí ne

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já musím říct, že jsem úplně nepochopil, co se vlastně stalo v těch posledních pár minutách, proč nebylo možné sloučit tu rozpravu, když na tom dokonce byla předchozí dohoda, ale tak prostě budu vystupovat dvakrát, zkusím to rychle, ať vás dlouho nezdržuji.

Anketa Měl by Milan Hnilička odejít z čela Národní sportovní agentury? Ano 74% Ne 26% hlasovalo: 2375 lidí

Cílem vládní novely zákona o návykových látkách, aspoň tím deklarovaným cílem, je zvýšení dostupnosti konopí pro léčebné použití prostřednictvím umožnění exportu konopí pro léčebné použití z České republiky do zahraničí. Když si tu novelu pořádně přečtete, tak zjistíte, že vlastně ta jediná věc, kterou skutečně úspěšně plní, ač velmi zvláštním způsobem, je umožnění exportu léčebného konopí čistě tím, že prostě škrtá povinnost Státního ústavu pro kontrolu léčiv, aby zařizoval export svým prostřednictvím. Vlastně to nechává na klasických vývozních povoleních. A tím se dostáváme k tomu, co Státní ústav pro kontrolu léčiv dělá nejlépe, to je nic. Takže tohle je část té novely, kterou já musím jednoznačně pochválit.

Co už tak úplně pochválit nemůžu nebo co bych dokonce chtěl velmi důrazně zkritizovat, je, že např. zavádí velmi zvláštní konstrukci, kde zákon stanoví nějaké podmínky na udělení licence pro pěstování léčebného konopí, stejně tak stanoví podmínky pro udělení konopí k zacházení s omamnými a psychotropními látkami, ale zároveň u těchto dvou institutů říká, že na jejich vydání a na vydání toho povolení nebo vydání té licence neexistuje právní nárok. To je podle mě extrémně pochybná věc, protože pokud zákon stanoví nějaké podmínky, tak prostým jejich splněním mi musí být taková licence nebo takové povolení uděleno.

Tomáš Vymazal Piráti



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Další pozoruhodnou věcí je, že po tom, co splníte všechny ty podmínky pro udělení licence nebo pro vydání povolení k zacházení, tak místo abyste počkali řekněme normálních třicet dní na vydání toho rozhodnutí, tak toto rozhodnutí může Inspektorát omamných a psychotropních látek vydat i po čtyřech měsících. Je tam lhůta čtyři měsíce. Ta si myslím, že je extrémně dlouhá a měla by být jednoznačně zkrácena.

Pan ministr už zmiňoval, že tato novela zavádí také skupinu tzv. vysoce návykových látek, konkrétně jsou to ty návykové látky obsažené v přílohách 1 a 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek, které ale nejsou v příloze 8, ale je zajímavé, že jenom pro konopí pro léčebné použití tato novela zavádí povinnost nebo spíš zavádí omezení, že nemůže být předepsáno na recept s modrým pruhem. Čili všechny ty syntetické opioidy, všechny extrémní dryáky, které dneska dnes pacientům distribuujeme, můžou být na receptu s modrým pruhem, ale konopí ne. Zřejmě je konopí nebezpečnější než syntetické opiody. To je samozřejmě úplně absurdní. A poslední věc, kterou bych vypíchl, je zbytečně přísná definice nezbytné odborné způsobilosti, která také té větší dostupnosti léčebného konopí nepřidává.

Všechny tyhle věci, co jsem zmínil, se rozhodně pokusím v druhém čtení, pokud tam návrh dojde, spravit pomocí svých pozměňovacích návrhů a proč to říkám, je to, že bychom si měli prostě uvědomit, že stejně jako ta pirátská novela, kterou za chvilku budu představovat, ani tato vládní novela nemá, není dokonalá, prostě má své mouchy, ale měli bychom se o ní bavit, měli bychom ji pustit do druhého čtení a tam tyhle nedostatky napravit. Pakliže se je podaří napravit, rozhodně hodláme tu novelu podpořit, ale pokud se je nepodaří napravit, tak to pro nás bude velmi, velmi obtížné. Já vám děkuji.

Psali jsme: Vymazal (Piráti): Plošné testování toxikomanii ve vězení neřeší, investujme do prevence místo represe Vymazal (Piráti): Státní sekera? Vzpomeňte na všechno to předražené nakupování Vymazal (Piráti): Podařilo se mi do vyjednávání protlačit i regulaci konopí Vymazal (Piráti): V povinnosti informovat o odposleších jsou dva problémy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.