Za ČSSD kandiduje na primátora Pardubic třicátník Rychtecký

Sociální demokracie vsadila na čele kandidátky na své úspěšné náměstky primátora, kteří v nynějším volebním období mají na starosti sociální politiku, školství, zdravotnictví, kulturu, sport, cestovní ruch či rozpočet a finanční strategii města.

„Jsem přesvědčený, že naše působení ve vedení města bylo velmi úspěšné," uvedl kandidát ČSSD na primátora Pardubic Jakub Rychtecký. „Jen namátkou – rekordní investice do našich škol a školek, zavedení programu startovacího bydlení pro mladé perspektivní lidi, transparentnější rozdělování dotací, navýšení objemů prostředků do sportu, kultury či sociálních služeb, ale i snížení ročního jízdného pro pardubické děti do 15 let z 1630 korun na 450 korun," sdělil Jakub Rychtecký. V Pardubicích se například investovalo do škol a školek půl miliardy korun a v mnoha oblastech se podařilo zavést koncepční řízení, stabilnější financování nejvýznamnějších akcí prostřednictvím programu Pardubičtí tahouni, zpřísnili jsme i sankce při čerpání dotací s vyloučením z dotačního řízení až na tři roky za porušení rozpočtové kázně. Starší generace by se po spuštění Senior taxi měla vbrzku dočkat také jízdného zdarma v městské hromadné dopravě pro starší sedmdesáti let, podařilo se také dotáhnout a nastartovat velké investiční projekty a přitom udržet městské finance ve velmi dobré kondici.

Mnohé projekty jsou také připravené. „Pro příští období jsou ve větším či menším stupni nachystané investice ve výši tří miliard korun, mezi naše priority patří Dukla sportovní, rekonstrukce Letního stadionu, památník Zámeček nebo Centrální polytechnické dílny a galerie v areálu Automatických mlýnů. Pardubice se také dočkají inteligentního systému řízení dopravy, mnoho nápadů máme i v oblasti bydlení nebo sociálních služeb," dodal lídr sociálnědemokratické kandidátky Jakub Rychtecký.

Velký prostor dostaly na kandidátce sociální demokracie pro komunální volby v Pardubicích ženy. Na devětatřicetičlenné kandidátce jich najdeme hned třináct. Šest jich je nasazených už v první třetině kandidátky. Nejvýše postavenou ženou na třetím místě je ředitelka Střední průmyslové školy stavební Pardubice Renata Petružálková, která zároveň pracuje jako předsedkyně komise pro výchovu a vzdělávání při Radě města Pardubic. Na kandidátce vedle členů sociální demokracie najdeme také tři nestraníky.

„Nikomu jsme v primárkách neslibovali funkce, jen práci. Kvalitní práci, kterou naši zástupci v orgánech města pro Pardubice odvádějí," uvedl šéf okresní organizace ČSSD Leoš Malina.

Věkový průměr letošní kandidátní listiny je těsně pod padesát let, nejmladším kandidátem je na desátém místě šestadvacetiletý tiskový mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták, nejstarší je na předposledním osmatřicátém místě šestasedmdesátiletá Jitka Havlová.

Kandidátka pro volby do Zastupitelstva města Pardubic je rovnoměrně obsazena lidmi ze všech městských obvodů, pestré je i její profesní složení. Kromě již zmíněných dosavadních náměstků primátora se na čele kandidátky objevují ředitelé vzdělávacích institucí, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, ale také zkušení manažeři z podnikatelského prostředí, ekonomové, živnostníci či strojvedoucí, vysokoškolský učitel, městský policista nebo maminka na rodičovské dovolené.

autor: PV