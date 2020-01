Zahradník (ODS): Pan premiér zřejmě nechce slyšet kritiku

Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové.

Děkuji panu předsedovi Michálkovi za nabídku vystoupit také v jeho bloku, v jeho interpelačním bodu. Také bych chtěl vystoupit k programu pana premiéra. Tíží mě, že si nenajde ve svém diáři, ve svém programu čas na to, zúčastnit se písemných interpelací a vyslechnout si naše reakce na jeho odpovědi. Chápu, že on považuje za vyřízenou věc, když uloží svým úředníkům, aby na písemnou interpelaci odpověděli, a tím to pro něj končí. Dál asi už jej nezajímá ani ta samá odpověď a ani vlastně, jak je vidět, ani ta naše reakce na to.

Já jsem svoji písemnou interpelaci nazval "Energetická bezpečnost České republiky a energetická soběstačnost". A myslím si, že v tomto ohledu máme s panem premiérem společné názory, že jsme v souladu, že on se v tomto směru také vyjadřuje s určitými obavami, co by mohla přinést ta současná, velmi silná zelená vlna, která prochází Evropou. Vyjádřil se, už jsem to tady minule říkal, v jednom ze svých rozhovorů, že se nenechá strhnout k fanatickým zeleným opatřením, která by ohrožovala náš průmysl. Řekl, že se radši bude soudit a bude se dohadovat s Evropskou komisí o sankcích.

Já jsem se právě po analýze těch jeho odpovědí, nebo odpovědí jeho úředníků, dověděl, že oni vlastně úplně s tím nejsou zajedno. Že oni tento názor nesdílejí, protože tu odpověď, kterou mu připravili, to byla odpověď, která byla naopak ryze v kontextu těch všech možných zelených klimatických energetických opatření. Já jsem spolu se svými spolupracovníky ty jeho odpovědi podrobil rozboru, a zjistili jsme, že celá řada věcí, které by pan premiér potom možná mohl použít při formulování těch svých stížností nebo žalob, které by měl směřovat na Evropskou komisi, pokud tedy je jeho slova možno myslet vážně. Myslím si, že ti jeho úředníci úplně dobrou práci neodvedli.

Pan premiér se rád vyjadřuje o tom solárním tunelu, o bilionu korun, který postupně bude zkonzumován v tom solárním tunelu. Tady se možno obávat toho, že budeme-li následovat všechna ta opatření, ať už uhlíkovou neutralitu do roku 2050 nebo možná ještě i dříve, nebo budeme-li chtít zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na naší energetické výkonnosti na 22 % během příštích 10 let, tak to může znamenat významné problémy. A významné problémy ekonomické. Tam dokonce je možno dojít k odhadu dvou až tří bilionu korun, což tedy pak byl tunel, který skutečně byl tunelem obrovským.

Proto bych se chtěl obrátit na své kolegy, poslance a poslankyně za hnutí ANO, zejména na ty, kteří se odváží přistoupit k panu premiérovi a oslovit jej se svým názorem, aby ho požádali, nebo mu možná poradili, že by se přece jenom těch reakcí na písemné interpelace měl zúčastňovat.

Nevím, proč se toho obává, zřejmě nechce slyšet nějakou kritiku. Ale pokud je politikem, a navíc politikem v takto vysoké pozici, tak by měl mít v sobě sílu třeba i trošku té kritiky strpět. Kolegyně, kolegové, prosím, toto vzkažte vašemu šéfovi, zdali by si čas na účast ve Sněmovně někdy v budoucnosti, myslím tedy ne během příštího roku, ale během nějakých dalších týdnů laskavě našel.

Děkuji vám za to.

