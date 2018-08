Žatecká (ČSSD): Chceme, aby si mladí osahali svět sami

Česká Lípa v posledních třech letech výrazně změnila přístup ke spolupráci s městy, které s Českou Lípou chtějí být v partnerském vztahu a získala dva partnery nové. Boleslawiec, Mittweida, Bardějov, Užhorod, to jsou již tradiční partnerská města, nově pak o nastavení spolupráce s Českou Lípou přichází zájem ze Žitavy a Suzdalu. „Partnerství se minulých letech odvíjelo jen jako formální setkání při městských slavnostech v jednotlivých městech. V tom ale nevidím přínos ani spolupráci, proto jsme to změnili a začali společně vymýšlet různé projekty setkávání a poznávání,“ říká Romana Žatecká.

Byla to právě Česká Lípa, která začala vymýšlet projekty, jak formální spolupráci přenést do roviny vzájemného poznávání občanů. „Smysl partnerství vidím v tom, že si lidé při návštěvě našich partnerských měst sami udělají úsudek, jak se žije jinde – a stejně tak naši partneři o nás. Proto přišly projekty s polským Boleslawicem a především německou Mittweideou. Ať v oblasti sportu, nebo ve spolupráci seniorů, která se rozvinula výborně, Je to důležité právě pro seniory, aby nezůstávali v izolaci, ale i pro mladou generaci, aby poznávala a utvářela si názor. A v tom chci pokračovat i do budoucna,“ zdůrazňuje starostka.

Město tak do partnerských měst vysílá své sportovce, seniory a chce svoji aktivitu rozšiřovat i na další oblasti.

Posledními projekty, kterými se může přeshraniční spolupráce České Lípy pochlubit je např. velmi úspěšný zájezd českolipských atletů do Žitavy, či vítězná účast seniorů na Euroregionální spartakiádě v Boleslawieci nebo Sportovní hry bez hranic seniorů, které proběhly v České Lípě v rámci malých projektů a ve spolupráci s Euroregionem Nisa.

Každoročně město vypravuje autobusy na městské slavnosti do Boleslawiece a Mittweidy, od loňska i na vánoční slavnost do Žitavy. Nyní připravuje projekt „Hudba propojuje přes hranice“, kdy Českolipský dětský sbor bude koncertovat v Žitavě a tamní sbor zase v České Lípě a vyvrcholením bude společný koncert. Žitava má také zájem o ukázku a bližší spolupráci ve florbalu, který se zde nehraje, a na stole leží nabídka Mittweidy na spolupráci v projektu „Město budoucnosti“, kde by mělo jít o propojení měst prostřednictvím nových médií a Mittweida si vybrala právě Českou Lípu. „To je jen odraz toho, na jakou úroveň jsme naši spolupráci posunuli, a že v nás vidí smysluplné partnery. Je příjemné každoročně slyšet při vánočním hodnocení primátora Mittweidy, jak nezapomene vyzdvihnout právě spolupráci s Českou Lípou,“ říká starostka města.

Nově o spolupráci požádal i Suzdal, zástupci tohoto ruského města již dvakrát Českou Lípu navštívili. Aktuálně získal významné pozvání do ruského Suzdalu Českolipský dětský sbor a také ředitelé a děti ze základních škol.

„Nezavíráme se před nikým a říkám zcela jasně – lidé by měli vyjíždět za hranice, poznávat jiné kultury, dělat si sami úsudek, aniž by jim kdokoli propagandisticky něco podsouval. A v tom spatřuji i smysl spolupráce se Suzdalem. Oni byli nadšeni nejen naším městem, ale třeba i úspěchy Českolipského dětského sboru, když jsme jim vyprávěli o cestě sboru do Ameriky. Proto přišlo pozvání ze Suzdalu, zda by náš sbor nemohl uspořádat dva koncerty na jejich slavnostech. Při té příležitosti podepíšeme memorandum o spolupráci mezi oběma městy, které zastupitelé schválili v červnu. Sbor bude rovněž koncertovat v Moskvě na českém velvyslanectví, kam jsou pozváni nejen tamní Češi, ale zástupci i ostatních ambasád. V tom spatřuji obrovskou reklamu našeho města, ale i České republiky,“ reaguje Romana Žatecká na zprávy, které se objevily kolem cesty do Suzdalu, na to, že zastupitelé neodsouhlasili finance na cestu sboru.

„Z tak významné příležitosti se dělá trapné politikum, kdy si někteří řečníci nevidí na špičku vlastního nosu a zasekli se jen u těch cest za pivem, jak je žili v minulosti. My jsme ale dneska jinde a naše cesty do zahraničí jsou vždycky hodně o práci a společných projektech než o tom tlachání nad pivem. Ale blíží se komunální volby, a tak někteří neváhají pošlapat nové dobré vztahy. To, že se sborem měli jet do Suzdalu i další lidé, je logické, protože všichni dostali pozvání z ruské strany, která také nese náklady na pobyt, neboť byli v týmu, který je u nás doprovázel a ukazoval jim zdejší sportovní, ale i školní zařízení a vymýšleli náměty na propojení našich možností a poznávání. My jsme nakonec řešení našli, pan místostarosta i paní místostarostka se cesty vzdali, aby z ušetřených peněz město mohlo zaplatit ubytování v Moskvě dětem z pěveckého sboru. Musela bych se stydět, kdyby se město chlubilo svými talenty v zahraničí a nezaplatilo jim cestu, nebo aby takovou příležitost zrušilo jen kvůli tomu, že někteří z těch, kdo rozhodují, nevidí za městská vrata. S českolipským sborem tedy pojedu sama s pracovnicí úřadu, která má na starosti mezinárodní vztahy, a nedopustím tu ostudu, že by se dva koncerty na slavnostech města v Suzdalu a koncert pro krajany na velvyslanectví ČR v Moskvě musely kvůli hlouposti některých rušit. Ostatně někteří z těch, co dnes tak halasně křičí, by si měli vzpomenout, že partnerským městem bylo i Molde, kam se lítalo na několik dní a v mnohem početnější politické a úřednické delegaci, avšak pro prezentaci našeho města a jeho občany z těchto cest nebyl užitek žádný,“ dodává Romana Žatecká.

