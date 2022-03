Zdechovský (KDU-ČSL): Jel jsem tam především pomoct

reklama

Desítky krabic s léky, hygienickými potřebami, dětskou výživou nebo zdravotnickým materiálem. To všechno přivezla Charita Znojmo do ukrajinského Lvova minulý týden. Na celé akci se podílel také europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který s pracovníky Charity strávil na Ukrajině tři dny. Kromě organizace a pomoci na místě se také sešel s představiteli lvovské oblasti. Řešili další humanitární dodávky a současnou bezpečnostní situaci. Česká výprava rozšířená o ukrajinské ženy a děti se bezpečně vrátila zpět do vlasti v neděli odpoledne.

Boje na Ukrajině pokračují už čtvrtým týdnem a řada oblastí je ostřelována ruskou armádou. I přes velkou pomoc západních zemí, včetně České republiky, se země potýká s nedostatkem základních hygienických potřeb či léků. Charita Znojmo dovezla do Lvova zásilku nutných věcí pro ukrajinské občany, kteří převážnou dobu tráví v krytu. Výpravy se zúčastnil i europoslanec Tomáš Zdechovský, jenž o své účasti informoval až při cestě zpět, když už se všichni nacházeli v bezpečném Polsku.

„Nechtěl jsem dopředu nic uvádět, jel jsme tam jako pomocník a dobrovolník přes Charitu Znojmo, se kterou jsme tuto cestu zorganizovali. Ukrajinští občané potřebují neustále pomáhat, chybí jim základní potřeby a léky,“ uvedl Zdechovký s tím, že o další pomoci jednal s představiteli lvovské oblasti.

Místopřeseda KDU-ČSL se sešel také s gubernátorem oblasti Maksymem Kozyckým. „Ptal se ho, co pro něj můžeme dále udělat. Ať už jako Česká republika, nebo Evropská unie. Co jim chybí. Podle toho se bude shánět další materiál. Také mi ukazoval, jak fungují, jak vyrábí jídlo pro občany Lvova i nově příchozí, kde se kryjí, když začnou znít sirény,“ dodal s tím, že tam tuto situaci zažil a není to opravdu příjemný pocit.

Podle Zdechovského byli zástupci oblasti mile překvapeni, že do místa bojů přijel evropský poslanec. „Brali to jako další ukázku, že za nimi stojíme v České republice, ale i Evropské unii. Byli za to moc rádi. Také ocenili cestu Petra Fialy do Kyjeva a děkovali za to množství ukrajinských lidí, které země EU vítají a ubytovávají,“ doplnil lidovecký politik, který daroval kaplanovi svou neprůstřelnou vestu.

„Mise byla úspěšná, jel jsem tam především pomoct. Měl jsem samozřejmě strach. Na vlastní oči jsem viděl, čím si země a její občané prochází a bylo mi z toho upřímně smutno. Proto jsem aspoň rád, že jsme vzali do Česka celkem 18 ukrajinských žen a dětí, o které se tady u nás postaráme. Moc děkuji Charitě Znojmo za organizaci a skvělou práci, kterou všichni v České republice a na Ukrajině odvedli,“ dodal na závěr europoslanec Zdechovský.

