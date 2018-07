Zdechovský (KDU-ČSL): Kdy se začnou trestat neziskovky, spolupracující s pašeráky lidí?

Před mnoha měsíci se to bál kdokoliv vyslovit nahlas. Dnes už je celá řada přesvědčivých důkazů o tom, že některé z neziskových organizací, údajně zachraňující migranty ve Středozemním moři, jsou propojené s převaděči.

Když mi v roce 2015 dával jeden z italských policistů informace o tom, že se řada neziskovek spolupodílí na pašování lidí do Evropy, zdálo se to neskutečně absurdní. Přesto jsem tehdy poskytl rozhovor Lidovým novinám, kde jsem to zmínil. Reakce novinářů i části veřejnosti byla velmi negativní. I v České republice se hromadně věřilo tomu, že všichni jsou uprchlíci, lodě neziskovek jen pomáhají zachraňovat lidi před utonutím a zastávají tak humanitární práci, na kterou jak státy, tak EU neměla okamžitě dostatek finančních a personálních prostředků.

Nicméně s opakovaným ježděním po uprchlických táborech a zařízeních jsem se stále více dostával k informacím od Frontexu, Europolu, agentury pro migraci EASO i od bezpečnostních služeb, které mé původní zjištění potvrzovaly. Řada neziskovek působila jako prostředníci pro převoz lidí z Libye do Evropy a následně pomáhaly lidem prodlužovat azylové řízení tak, aby se jejich vyhoštění stalo téměř nemožné.

A najednou se situace změnila, i důkazů je více jak dost. V létě roku 2017 jsem informoval (ZDE), jak Italské tajné služby pod skrytou identitou infiltrovaly lodě neziskových organizací a několik měsíců trpělivě sbíraly informace. To, co se od podzimu 2015 ukazovalo jako stále více pravděpodobné na základě výslechů migrantů, se najednou začalo natvrdo potvrzovat. Německé neziskovky byly v kontaktu s převaděči a domlouvaly se na předání migrantů. Tím se byznys migrantů výrazně zjednodušil.

Neziskovky znovu pod palbou kritiky

O tom, že si neziskovky jezdily pro migranty přímo k libyjským a tuniským břehům, svědčí i záznamy o záchranných akcích ve Středozemním moři, kdy každá loď má podobně jako letadlo sledovací zařízení a její pohyb jde proto i zpětně zmonitorovat. Zatímco v letech 2015 záchranné akce u libyjských břehů byly spíše výjimkou, v roce 2017 to byla zcela běžná praxe. Lodě neziskovek přesně věděly, kudy pojedou gumové čluny s migranty. Ty pak naložily a odvezly do sicilského Pozzalla nebo do jiného přístavu na Sicílii.

Od května 2017, kdy se libyjská pobřežní stráž snaží intenzivně bojovat s převaděči, zaznamenala podle představitelů tamní vlády několik desítek ilegálních vstupů lodí neziskovek do svých teritoriálních vod. Neziskovky také v několika případech odmítly uposlechnout výzvu libyjské pobřežní stráže k tomu, aby zastavily a předaly migranty na jejich lodě a vrátily je zpět. Některé neziskovky jednoduše odmítají až jakoukoliv spolupráci s Libyí a dále si samy systematicky jezdí pro migranty k jejím břehům.

Neházejme ale všechny do jednoho pytle

Jak se celou dobu snažím zdůraznit, ne všechny neziskovky působící ve Středozemním moři, se chovají diplomaticky řečeno neeticky. Část neziskových organizací odmítla již v létě 2017 jezdit tzv. na jistotu, kdy čekají na místě nedaleko pobřeží s tím, že většinou v nočních hodinách k nim doplouvají gumové čluny s migranty. Tzv. záchranné akce se totiž zúžily na převoz lidí od libyjských hranic do Itálie, což většina z organizací odmítla. I proto nový ministr vnitra Itálie Salvini opakovaně deklaroval tvrdý postup proti „neziskovkám“, které pouze dováží migranty.

A ačkoliv je problematických jen několik neziskovek a panuje povědomost o konkrétních jménech, ještě stále Italové nenašli dostatek odvahy podat obvinění. Strach z toho, že Italové budou některými fanatiky obviněni z nelidských metod a budou se používat demagogie, jak si Salvini přeje mrtvé lidi a jejich týrání v Libyi, je hodně silný a jen se tak prodlužuje fáze sbírání důkazů.

Osobně se jsem přesvědčen, že existuje dostatek důkazů o tom, že některé neziskovky dováží migranty do Evropy a podílejí se tak na pašeráctví. Podle mě by už italské úřady měly přestat hrát mrtvého brouka a začít těmto rádoby neziskovkám zabavovat lodě a důsledně trestat jejich posádku.

To, že dnes pašeráci stále více posílají na moře vedle mužů, také ženy a děti, je totiž z velké části jejich vina!? Soucit s migranty (devět z deseti azyl nikdy nedostane) začíná opadat. Proto opět zneužívají situace a nutí na lodě nastupovat těhotné ženy a děti. A proto je potřeba tento hnusný byznys s lidmi co nejdříve zastavit a začít vyřizovat žádosti o azyl už v Libyi.

