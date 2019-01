Zdechovský (KDU-ČSL): Polsko i nadále zůstává v boji proti praktikám Barnevernetu samo

Mluvčí norského ministerstva zahraničí Per Bardalen Wiggen potvrdil, že Norsko požádalo polskou vládu, aby ze země do tří týdnů stáhla svého konzula Slawomira Kowalského, který v zemi působil přes 5 let. Oficiálním vysvětlením je, že veřejně kritizoval norské autority, tedy že jednal neslučitelně s diplomatickým statusem.

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) ostře Norsko za tento krok kritizoval a považuje to za odplatu mj. za to, že Polsko udělilo azyl Norce Silje Garmové a její dceři, které z Norska utekly před perzekucemi ze strany Barnevernetu. Norsko tak podle Zdechovského jen potvrdilo absenci jakékoliv sebereflexe a schopnosti přijmout i jen zcela věcnou kritiku jeho systému péče o děti.

„Pan konzul Kowalský měl s norskými úřady poprvé problém už minulé léto, kdy byla k jednání předvolána norsko-polská rodina, které úřady odebraly 6leté dítě. Rodiče tehdy požádali pana konzula o asistenci, norskou policií mu však bylo fyzicky zabráněno ve vstupu na jednání. Vzhledem k faktu, že tímto činem Norové porušili i Vídeňskou úmluvu o konzulárních stycích, vzbudilo to velkou negativní mediální pozornost a kritiku od polských politiků,“ připomněl v ČR málo známý incident z léta europoslanec Zdechovský.

Poláci ukázali, že je pro ně důležitá rodina

„Nedávné udělení politického azylu Norce Silje Garmové asi bylo už poslední kapkou, kdy se Norové už odhodlali k tomuto diplomaticky poměrně zásadnímu kroku,“ domnívá se europoslanec Tomáš Zdechovský, který ohledně případu Kowalského i dvakrát interpeloval Komisi s dotazem, zda popisované závažné porušení mezinárodní dohody bude řešit.

„I když jsme otázku přiřadili k paní Mogheriniové jako šéfce evropské diplomacie, vždy odpověděla paní eurokomisařka Jourová, a to zcela neurčitě a mimo to, na co jsme se ptali. Polsko tak nadále bohužel zůstává v boji proti norským praktikám neoprávněného odebírání dětí samo,“ kritizuje postoj Evropské komise Zdechovský, který se už téměř deset let zabývá problematikou opatrovnické agendy. K norským kauzám se dostal až v roce 2014 po té, co ho kontaktovala rodina Evy Michalákové, které norské úřady odebraly dva syny.

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

Dnes jsem získal 2. místo na kandidátce KDU-ČSL. Jedeme dále

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Zdechovský (KDU-ČSL): Podle mne mají děti vyrůstat v biologických rodinách Zdechovský (KDU-ČSL): Norka utíkající před Barnevernetem získala politický azyl Markéta Šichtařová: Když vaše noční můra se zhmotní a ukradnou vám dítě Kruté praktiky norského Barnevernetu tentokrát doložila BBC. A taky se zjistilo, že psychiatr píšící posudky sám dělá velmi nechutné věci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV