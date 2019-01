Zdechovský (KDU-ČSL): Údajný zákaz olova v brocích a závažích je hoax

„Nepravdivé zprávy o údajně chystaném plošném zákazu jsou založené na výsledcích studie agentury pro chemické látky nazývané ECHA ze září 2018. Agentura skutečně zákaz lovecké munice s olovem doporučila, sama o něm ale rozhodnout nemůže. To je úkolem Komise, která studii teprve vyhodnocuje a podle informací, které nám sdělila, navrhne pouze zákaz v oblastech mokřadů, který v ČR už dávno platí,“ komentuje zavádějící zprávy některých médií europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který působí ve výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE). Ten by v budoucnu měl případnou novou legislativu připomínkovat podobně, jako tomu bylo u směrnice o zbraních.

Zprávu jedné agentury nelze interpretovat jako záměr celé EU.

„Jedna věc jsou výsledky studie, druhá to, že v praxi není nic, co by olověné broky a závaží nahradilo co do funkčnosti a pořizovací ceny, jakýkoliv zákaz by proto byl zcela absurdní a aktivně bychom proti němu vystupovali,“ slibuje do budoucna Zdechovský, který je sám myslivcem a problematice zbraní se proto dlouhodobě věnuje.

Příklady zavádějících zpráv ZDE a ZDE

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

Dnes jsem získal 2. místo na kandidátce KDU-ČSL. Jedeme dále

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Zdechovský (KDU-ČSL): Právní stát jako podmínka čerpání peněz EU Zdechovský (KDU-ČSL): Europoslanci z kontrolního výboru mohli nahlédnout do tajných dokumentů v případu premiéra Babiše Zdechovský (KDU-ČSL): Přestaňme si konečně utahovat z nejlepšího ministra dopravy Zdechovský (KDU-ČSL): Kolik mužů si ještě musí vzít život, aby se společnost probudila?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV