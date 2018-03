Zelení: ČR by měla být aktivním členem Aliance a proti turecké ofenzivě vystoupit

V syrském Afrínu hrozí další zabíjení civilistů. Od lednového začátku turecké ofenzivy jich zemřelo již přes 200!

Dnes si připomínáme 19 let od vstupu do NATO, které je zárukou naší bezpečnostní politiky. A právě NATO by mělo přimět svoji členskou zemi, aby přestala s podporou islamistů likvidovat kurdské milice i civilisty. I Česká republika by měla být aktivním členem Aliance a proti turecké ofenzivě vystoupit.

Turecký prezident Erdogan nazývá kurdské milice teroristy, avšak jsou to právě členky a členové kurdských milic, kteří proti teroristickému Islámskému státu (ISIS/ISIL) bojují a potlačují ho. Jejich podporu považujeme za nutnou.

Obecně je v rámci NATO i Evropské unie potřeba užší kooperace a spolupráce nejen v otázce bojů v Sýrii, ale i kvůli boji proti dalším aktuálním bezpečnostním hrozbám, jako jsou kybernetické útoky a šíření dezinformací.

autor: PV