Zelení na sjezdu jednali o předvolební spolupráci s ČSSD a představili plán obnovy Česka

Předseda ČSSD Jan Hamáček hned v úvodu svého vystoupení řekl, že jeho strana považuje Zelené za nejbližšího potenciálního partnera pro sněmovní volby. Hamáček vzpomněl profesora Erazima Koháka, zesnulého člena ČSSD, který představoval právě spojení ideálů sociálních a ekologických, na kterých by právě spolupráce ČSSD se Zelenými mohla být vystavěna.

Na sjezdu od delegátů zaznívaly četné výtky na současné angažmá ČSSD ve vládě s Andrejem Babišem, které Hamáček komentoval s tím, že je to vysoká daň za to, že jsou pojistkou naší parlamentní demokracie. Hamáček zároveň odmítl případnou další spolupráci s ANO v dalším volebním období. ČSSD se Zelenými spojuje pohled do budoucnosti, což Hamáček doprovodil slovy: „na mrtvé planetě nejsou pracovní místa.”

Zelení také čekali na vyjádření ohledně postupu ČSSD při hlasování o odklonu od využívání uhlí v energetice. „Chci, aby naši ministři odmítli málo ambiciózní závěry Uhelné komise. Chceme, aby se rokem odklonu od uhlí stal už rok 2033. Všechny síly chceme napnout do obnovy a budoucnosti uhelných lokalit. Čím dříve začneme s jejich obnovou, tím lépe to dopadne finančně i strukturálně nejen pro pracující v uhelném průmyslu, ale i pro celou Českou republiku,“ řekl Hamáček na sjezdu Zelených.

Mikuláš Minář (Lidé PRO) poděkoval Zeleným za desítky let prosazování politiky, která chrání životní prostředí. „Rádi se Stranou zelených povedeme dialog o tom, jak prosadit politiku, která Českou republiku zachová v co nejlepším stavu pro naše děti a vnoučata, ve které se nám bude dobře žít,” řekl Minář a připomněl podmínku kandidatury jeho hnutí, kterou je sesbírání minimálně 100 000 podpisů do konce března.

V diskuzi k předvolebním jednáním převládaly hlasy vyzývající ke spolupráci s ČSSD. Spolupředseda Zelených Michal Berg řekl, že chce udělat vše pro to, aby dostal Zelené do Sněmovny. „Chci mít jako Zelený možnost ovlivňovat politiku a směřování České republiky, což je možné dělat pouze ze Sněmovny. Tak blízko jako jsme působení ve Sněmovně nyní, jsme nebyli od roku 2010. Poté, co Piráti a STAN odmítli spolupráci, uděláme maximum pro to, abychom s ČSSD v její progresivnější podobě vyjednali takové podmínky, za které se členové Zelených budou moci postavit a takovou spolupráci podpořit,” řekl Berg.

Sjezd Strany zelených zároveň upřesnil podmínky, za kterých strana může kandidovat ve společném projektu s dalšími potenciálními partnery do sněmovních voleb 2021. “Do společného projektu s hnutím Lidé PRO nebo s ČSSD půjdeme jen tehdy, pokud jasně vyloučíme jakoukoliv spolupráci s hnutím ANO Andreje Babiše, nabídneme občanům účinné řešení koronakrize a následné obnovy země,” popisuje mandát k jednáním spolupředsedkyně Zelených Magdalena Davis.

Obnovu Česka po koronakrizi chtějí Zelení využít k transformaci Česka do podoby moderní evropské země progresivní v oblastech ochrany životního prostředí, udržitelnosti, občanské společnosti, ochrany lidských práv a svobod, sociálního státu a modernizace ekonomiky.

Strana zelených SZ



Od krize k lepšímu životu – 12 zelených kroků pro Česko po koronaviru

Dalším důležitým bodem sjezdu byly politické priority Zelených pro letošní sněmovní volby, které budou hrát významnou roli při vyjednáváních s potenciálními volebními parternery. “Kromě našich dlouhodobých priorit jako je energetická transformace a konec spalování uhlí nejpozději v roce 2030, či ukončení příprav nesmyslného kanálu Dunaj-Odra-Labe, jsme na sjezdu představili naše programové priority také v podobě uceleného plánu 12 zelených kroků pro Česko po koronaviru, abychom nasměrovali naši zemi od krize k lepšímu životu,” říká spolupředsedkyně Zelených Magdalena Davis.

Představený plán nyní bude široká základna Strany zelených ladit do finální podoby programu konkrétních kroků, které by Zelení prosazovali pro obnovu Česka po koronakrizi, pokud by se v podzimních volbách dostali do Poslanecké sněmovny.

“Musíme si jasně říct, co chceme ze světa „před krizí“ zachovat, a naopak k čemu se už vracet nechceme. Pokud bychom se z krize nepoučili, byly by všechny ty ztráty, oběti a strádání, které nám přinesla, o to smutnější. Proto Zelení přinášejí plán, jak obnovit naši zemi a nasměrovat společnost k odolnější, ekologičtější a spravedlivější budoucnosti,” doplňuje k plánu Zelených Michal Berg. Aktuální pracovní podobu plánu je možné vidět na www.klepsimuzivotu.cz

Zelení vyzvali vládu ke konci využívání uhlí v energetice v roce 2030

Sjezd Strany zelených přijal několik usnesení, kterými vyzývá vládu k lepšímu řešení aktuální koronakrize, odklonu od spalování uhlí do roku 2030 nebo k ukončení příprav projektu kanálu Dunaj-Odra-Labe. Níže uvádíme přijatá usnesení v plném znění:

Zelení vyzývají vládu, aby v současné pandemii viru SARS-CoV-2:

- Zajistila dostatečné kapacity očkování, bezplatného testování a trasování nakažených a také cenově dostupné ochranné respirátory.

- Poskytla dostatečné ekonomické motivace pro nakažené osoby k zodpovědnému chování, například v podobě 100% nemocenské v případě pozitivního testu, včetně motivace zaměstnavatelů. Nikdo nesmí za své zodpovědné chování ekonomicky strádat.

- Odpovídajícím způsobem kompenzovala zavřené provozy, zejména živnostníkům, malým a středním podnikům a jejich zaměstnancům.

- Brala ohled na důležitost a včasnou přípravu návratu dětí a studentů do škol; do té doby maximálně podpořila rodiny v distanční výuce, zejména pak děti ze znevýhodněného prostředí.

- Adekvátně odměnila za nasazení pracovníky a pracovnice z nejvytíženějších profesí při řešení pandemie.

- Naplánovala ekologicko-sociální obnovu ekonomiky ČR, která bude klást důraz na sociální spravedlnost bez investic do neudržitelných fosilních technologií.

- Zelení vyzývají vládu, aby schválila co nejbližší termín konce využívání uhlí v energetice, nejpozději v roce 2030 a zároveň rozhodla o takové útlumové křivce, která povede k bezodkladnému uzavření nejvíce znečišťujících uhelných elektráren. Zároveň vyzývají k důsledné podpoře transformace regionů, které budou koncem uhlí postiženy.

- Zelení vyzývají vládu, aby neprodleně zastavila přípravy projektu kanálu Dunaj-Odra-Labe a zamezila tak dalšímu blokování rozvoje obcí a měst podél jeho zvažované trasy, stejně jako ukončila neúčelné plýtvání penězi na další studie a projekty.

- Zelení vyzývají vládu, aby poskytla útočiště pronásledovaným občanům Běloruska, Ruska, Číny a dalších nedemokratických režimů a zemí hrubě porušujících lidská práva. Zároveň vyzývají vládu, aby znemožnila účast těchto zemí a jejich firem na strategických infrastrukturních projektech v České republice a aby prosazovala totéž na úrovni Evropské unie. Vláda ČR nesmí připustit, aby takové státy mohly mít ekonomický nebo geopolitický zisk z velkých investičních projektů v ČR a v EU, např. z dostavby plynovodu Nord Stream 2 a budování sítí 5G.

