Ženíšek (TOP 09): Nesmíme se vzdát myšlenek, na kterých byla TOP 09 založena

Zažili jsme si za tu dekádu účast ve vládě, opozici, neúspěch v parlamentních volbách i úspěch v evropských volbách. To, že je TOP 09 ve svých deseti letech stále nedílnou součástí politického spektra u nás, ale i v Evropě, je zásluhou celé členské základny, zásluhou všech členů, kteří TOP 09 obětují svůj čas, věří ji a bojují za ni.

Chci zmínit hlavní důvody, proč si myslím, že TOP 09 má po deset let stále velký potenciál oslovovat voliče. Podle mého názoru to dosud byla především jednota navenek. Tím jsme se odlišovali od ostatních. Věřím, že to tak zůstane i po tomto sněmu. Dalšími důvody jsou kompetence v evropské agendě a pak jedinečnost v důrazu na odpovědnost a vládu práva.

Od samého počátku nabízíme odpovědnost místo populismu. Odpovědnost máme dokonce ve svém názvu. Jsme totiž přesvědčeni, že politici mají povinnost pravdivě pojmenovávat i zneklidňující společenské situace. A to i přesto, že cíle takové politiky nemusí být vždy veřejností přijímány s plným pochopením. Nikdy jsme neusilovali o popularitu za každou cenu. Nedávali jsme a nebudeme dávat občanům nepřiměřené sliby jejichž nesplnění je pak podstatným zdrojem zklamání. Budeme i nadále nazývat problémy pravými jmény. Vypůjčím si slova Donalda Tuska z projevu na European College, kde říká, že Rusko nemůže být strategický partner EU, protože je strategickým problémem Evropy. A stejně tak je to i s Čínou.

Často jsme slýchali ze všech stran, že jsme udělali špatně, když jsme jen kritizovali a upozorňovali na problémy premiéra Babiše a populismus jeho vlády. Já si to nemyslím. Téhle zemi vládne soudem uznaný estebák spolu s komunisty. Kdo jiný, když ne my, a kdy jindy, když ne právě teď, kdy si připomínáme třicet let od listopadu 89, by na to měl upozorňovat?

Myšlenek, na kterých byla TOPka založena, se vzdát nesmíme. Strana se ale musí oprostit od starých postupů, musíme se osvěžit pro mladé členy a voliče, které politika zajímá. Již teď musíme přemýšlet, co budeme nabízet prvovoličům za dva roky, kterým je teď šestnáct let. Pravidelná streamovaná debata vedení se členy, mobilní aplikace po vzoru CDU či možnost připomínkovat volební program každým členem, považuji za přirozené. Žádný z členů nesmí mít pocit, že jej potřebujeme jen během kampaně a že nám na jeho názoru nezáleží.

PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D. TOP 09



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Budoucnost TOP 09 vidím daleko víc v umění dokázat pružně reagovat na nová témata a nabízet odpovědné řešení než v nekonečné debatě o tom, jestli máme být v některých oblastech více konzervativní či liberální. Mezi ta témata určitě počítám ochranu klimatu, inovace, školství, bezpečnost ale i další.

V žádném případě nesmíme přenechat tento prostor jiným, kteří jen slibují, a navíc někteří dokonce tvrdí, že v rámci liberální demokracie není možné na nové výzvy dostatečně reagovat.

Žijeme v zemi, kde prezidentem je Putinův agent a premiérem bývalý agent StB. Jedinou možností, jak to změnit, je spolupráce demokratických stran a porazit je ve volbách. Je ostudou všech demokratických stran od středu napravo, že necháváme hnutí ANO vyhrávat. Společně máme víc a společně můžeme vyhrát. Pokud někdo stále čeká, že je lepší počkat si, až ten druhý na tom bude hůř, pak si asi pěkně počká, ale smát se bude ten, který teď v této zemi vládne. Nejde o nějaké spojování či integraci za každou cenu, za cenu vzdání se vlastního programu, ale o nalezení společného jmenovatele, který nás spojuje.

TOP 09 byla a je na takovou spolupráci určitě připravena. Věřím, že nové vedení bude disponovat důvěrou a dostatečným koaličním potenciálem. Bude ale záležet na ostatních. A já si moc přeji, aby se to podařilo.

Psali jsme: Ženíšek (TOP 09): Dnes má Babiš velmi významné výročí Ženíšek (TOP 09): Čína permanentně porušuje to, s čím v roce 1997 souhlasila Ženíšek (TOP 09): Klaus vyznamenání dostal za rozdělení Československa? Ženíšek (TOP 09): Turecká agrese ohrožuje i evropskou bezpečnost

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.