Zwyrtek Hamplová: O tichých koncích po hlasitých startech

Ve hře je teď mlčenlivost... Tak to bychom měli. Musím říct, že jsem to čekala, tedy v podstatě mne to nepřekvapilo. Když pan doktor Uhlíř nastupoval do vytvořené pozice, vzpomínám si, co mne napadlo jako první - pane kolego, vy budete rychle utíkat. Jen co budete chtít odvést skutečně onu zadanou práci. Oni nechtějí, abyste napsal skutečně SVÉ zjištění, ale abyste se podepsal autoritou svého jména pod JEJICH tvrzení. Proto chtějí hlavně vaše jméno, jež je odbornou autoritou.

Anketa Byl Jiří Krampol dobrý herec i dobrý člověk? Byl 94% Nebyl 2% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 4700 lidí

Ta smlouva je totiž opravdu problém. A máme to tu. Rychlý tichý konec po velkolepém hlasitém startu. Osobně věřím tomu, že kdyby advokátní pravidla nezakazovala “zradit” klienta, pan doktor Uhlíř by velmi rád zveřejnil, k jakým závěrům došel. Tipuji onu neplatnost smlouvy - a to pomoz nám (České republice) Bůh. Ale tím, že se bude ukončovat spolupráce s lidmi, kteří těm paragrafům opravdu rozumí, jen proto, že vysloví nepříjemné závěry, k nimž došli, se ta realita nezmění.

Čeká se na to, k čemu dojde státní zastupitelství, to je linie trestněprávní, a v té občanskoprávní se čeká - evidentně na volby. Nový ministr/ministryně spravedlnosti to bude mít poměrně snadné. Postačí, když zbaví pana doktora Uhlíře mlčenlivosti a nechá ho sepsat onu zprávu.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky