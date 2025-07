Zwyrtek Hamplová: Malý státní znak degradován na pouhé logo

NE. Nesdílím nadšení některých. Důvody však nemíří vůči autorům, ale zcela jiným směrem - o to však vážněji, protože jde o samu podstatu věci.

Proč tedy říkám “ne”?

tento krok degraduje malý státní znak na pouhé logo (poznámka: toto není státní znak, jeho podobu určuje zákon)

pálí nás zcela jiné věci než nové logo tohoto typu pro naši zemi

s ohledem na to, že jde o logo pro celou Českou republiku, tam nepochopitelně, a tím nepřijatelně, schází Morava a Slezsko

obecně pak tři miliony za nové logo pro Českou republiku byl v tuto chvíli zcela zbytečný výdaj; výdaj tři miliony je navíc jen startem nákladů na všechny další změny, které budou následovat

logo celé České republiky tedy rozhodně nemělo být vytvořeno grafickou modernizací pouhé třetiny oficiálního velkého státního znaku; je na místě otázka, kdo tuto třetinu určil

návrh tohoto nového “loga” může být věcí individuálního vkusu, například preferencí buď moderny, nebo tradice; nikdy by ale logo, které má být převzato jako grafický symbol “všech”, nemělo být vytvořeno výběrem “jednoho” ze tří

Tedy jedná se o nedomyšlený, velmi uspěchaný krok, který bude stát hodně peněz, nebyl v tuto chvíli vůbec nutný, nedůvodně preferuje do celostátního grafického symbolu pouhou jednu ze tří zemí velkého státního znaku, a proto nebude logicky přijímán velkou skupinou občanů s pochopením.

Ano, někomu se třeba bude líbit. Někdo tu moderní grafiku naopak nepřijme. Jen o tom to ale není. Je to o ignorování naprostých základů České republiky. To nové logo totiž není grafickým symbolem České republiky. To je logo Česka. Nebo, chcete-li, tak Čech. Protože logo tohoto typu rozhodně nemělo vzniknout jen z malého státního znaku, který je tvořen (pro určité potřeby) třetinou toho velkého.

Grafiku tedy nehodnotím, ta je věcí vkusu, ač osobně preferuji ten tradiční. Ale to ostatní je především věcí úcty k celé naší zemi. A ta se bohužel nějak vytratila.

PS: A otázkou je, zda něco takového vůbec potřebujeme.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



