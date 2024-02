„Jak p*tomci. Až se to obrátí proti nim, budou se divit.“ Z ODS k Ukrajině. Nezvyklé

Ukrajinci to přehnali. V reakci na zařazení českých volených zástupců na seznam „bakterií ruského světa“ se na tom téměř shodují politici, kteří reagovali na anketní otázku redakce PL. Podle nich jsou Ukrajinci za pitomce a může se jim to vymstít. Někteří míní, že nestojí za to něco podobného komentovat.

Ukrajinský server Texty publikoval rozsáhlý seznam politických osobností a organizací ze zahraničí, které označuje za ruské bakterie.

Jen v českém případě jsou na seznamu desítky jmen. Uveďme alespoň některá z nich: Andrej Babiš, Alena Schillerová či Radek Vondráček z hnutí ANO, exprezident Václav Klaus, řada politiků SPD včetně lídra hnutí Tomia Okamury, expremiér Jiří Paroubek, šéf odborů Josef Středula a mnoho dalších. Jako proruské médium je na seznamu TV Nova.

Nejsilnější ohlasy v médiích vyvolalo umístění Andreje Babiše a dalších politiků hnutí ANO na ukrajinském seznamu, což krátce po zveřejnění odsoudila dokonce i ministryně obrany Jana Černochová z ODS. Z druhé strany ovšem nezpochybnila uvedení jiných českých politiků na ukrajinském seznamu. Politiků jsme se v anketě ptali na názor na tuto záležitost, ale i na to, zda je ze strany Ukrajinců správné se takto pouštět do politiků jiných zemí.

„Jsem citlivá na lidské seznamy všeho druhu a toto není od ukrajinských přátel fér. Neeskalujte ještě víc napětí v naší společnosti, prosím. Můžou se mi hodně nelíbit některé výroky Andreje Babiše a Aleny Schillerové, ale nepovažuji je za proruské politiky a bakterie. Na ten odporný ‚seznam‘, vedle Konečné s Okamurou a Rajchlem, nepatří,“ napsala Černochová na síti X.

Jak hodně jsou Ukrajinci v této věci mimo, popsal pro PL místopředseda Sněmovny a šéf stínové vlády hnutí ANO Karel Havlíček. „Je to bolševický způsob vydírání, ale míří naprosto vedle. ANO podpořilo vládu proti Rusku, jasně se postavilo na stranu Ukrajiny, souhlasili jsme s uprchlíky, podpořili zákony LEX Ukrajina, výcvik ukrajinských vojáků, finanční pomoc z Česka, jako ANO jsme coby jediná strana poslali okamžitě 10 milionů korun na pomoc. Nemluvě o tom, že v době naší vlády jsme vyhostili největší množství ruských diplomatů a vyřadili Rosatom (z tendru na nové jaderné bloky, pozn. red.). Seznam je pamflet, jehož jediným výsledkem bude, že se opět rozdělí společnost a obrátí se to proti Ukrajině, což nikdo nechce. ANO má dnes podporu třetiny voličů a my rozhodně nebudeme stát se složenýma rukama,“ konstatuje Havlíček.

„Není to oficiální dokument, ale iniciativa jedné z neziskových organizací. Proto to není potřeba ani zveličovat, ani komentovat,“ míní lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.

Za zbytečné považuje komentovat tento počin i předseda SPD Tomio Okamura. „Nemá smysl komentovat nějakého prolhaného pisálka ze zkorumpované a zločinem prorostlé Ukrajiny, ze které utíkají po desetiletí miliony Ukrajinců, protože v takové zemi pod takovým režimem nechtějí žít. Všichni se zdravým rozumem vědí, že nejsem ani proruský, ani proukrajinský, ani probruselský, ale jsem čistě pročeský. To, že na Ukrajinu se jezdili trénovat v zabíjení nacisté z celé planety, je prokázaný fakt, včetně toho, že třeba nacistický vrah z Christchurche se na Ukrajině cvičil, a Ukrajinci tomuto masovému vrahovi vydali tiskem dokonce i jeho manifest. Odmítám být zaslepený a vidět svět černobíle podle toho, co se mi média a politici snaží nakukat,“ řekl Okamura.

Senátor ODS Tomáš Jirsa je přesvědčen, že nebylo v pořádku politiky na seznam dávat a Ukrajincům by se to mohlo vymstít. „Není to správné a chovají se jako pitomci. Fakt, jako pitomci. Až se to obrátí proti nim, budou se divit,“ vzkázal senátor.

„Podle mého soudu by si Ukrajinci měli hledět jiných seznamů – třeba těch, kde figuruje pan Zelenskyj, jako jsou Pandora Papers. Nebo žebříčků, kde měří míru korupce. Jinak mě seznam nechává naprosto klidnou – kdyby o tom nenapsal místopředseda SMERu Luboš Blaha, vůbec bych o nějakém pochybném seznamu nevěděla. A ztotožňuji se i s komentářem Luboše Blahy: ‚Je pro mě ctí být na seznamu s takovými osobnostmi, jako je Robert Fico, Viktor Orbán, Sahra Wagenknechtová a našel jsem tam i své levicové přátele z KSČM. Katka Konečná se před pár dny zastala Slovenska a Roberta Fica. Vždy bojovala za Slováky, když do nás v Bruselu kopali. Je pro mě ctí mít takovou kamarádku a kdybych mohl v eurovolbách volit v ČR, budu kroužkovat Katku Konečnou a Janu Turoňovou.‘ „Nemám co víc k tomu dodat,“ reagovala Kateřina Konečná, europoslankyně a předsedkyně KSČM.

Od Ukrajinců je to podle poslance ODS Karla Krejzy velmi nevhodné. „Navíc bez znalosti skutečného stavu věci. U opozice je bohužel nutné rozlišovat slova a činy. Příliš silnými prohlášeními si o to opozice říká a jsem přesvědčen, že skutky by byly jiné. Tak jako v případě jednání tehdejšího premiéra v případě Vrbětic,“ upozorňuje.

Poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher – je nesmyslné psát na seznam politiky ze státu, který patří mezi nejsilnější podporovatele Ukrajiny. „Vytvářet takové seznamy není obecně moudré. Už vůbec to není moudré v momentě, pokud se seznam týká politiků země, která nejvíc pomáhá Ukrajině. Vytváří to dojem, že když někdo stoprocentně nesouhlasí úplně se vším, dostane se automaticky na takový seznam. Jestliže se tam kromě Andreje Babiše objevili i další politici včetně bývalého prezidenta Václava Klause, je to skandální. Ti, kteří seznam vytvořili, dělají celé Ukrajině medvědí službu, protože to dělá dojem, že kdo neříká stoprocentně pouze to, co oni chtějí slyšet, dostane se na seznam. Působí hrozně komicky kritizovat, jakým způsobem funguje cenzura v Rusku, když tady se oni chovají takto. Jsem rád, že to Jana Černochová odsoudila,“ řekl Nacher.

„Drzost Ukrajiny nezná mezí. Je to zřejmě součást jejich hybridní války a dezinformací. Zůstává otázkou, kdo to iniciuje a kdo za tím stojí? Myslím, že Ukrajina je již v agonii a snaží se alespoň tímto způsobem ovlivňovat, přes tyto seznamy tzv. nepřátel, a podporovat ty zbytky občanů, kteří ještě žijí falešnými nadějemi, že by snad mohla Ukrajina tento svůj boj vyhrát. Opak je pravdou a vojenská podpora Ukrajiny by měla okamžitě skončit a zahájit mírová jednání, tím pádem tyto seznamy upadnou do zapomnění,“ sdělil redakci poslanec SPD Radovan Vích.

