„Na Ukrajince desítky miliard, pro naše lidi teď není.“ Okamura před schválením rozpočtu řádil

Tomio Okamura ve svém projevu uvedl, že jeho hnutí SPD prosazuje efektivní pomoc lidem, které zasáhly povodně. Má však vážné výhrady ke způsobu řešení financování těchto škod, které zvolila vláda Petra Fialy, tedy k dalšímu zvyšování deficitu státního rozpočtu, a tím i rekordně vysokého státního dluhu. „Vláda totiž vyplácí desítky miliard na Ukrajince, na zbytečně předražené zahraniční nákupy, například na stíhačky F-35, zatímco Slováci jednají o mnohem levnějších F-16, Maďaři si nasmlouvali mnohem levnější gripeny. Dále vláda utrácí na dávky nepřizpůsobivým, na zvyšování platů politiků a nyní nemá peníze pro naše občany. To je ten pravý důvod.

Když teď máme schválit schodek navíc třicet miliard korun, nemůžu se nezeptat, proč vláda koupila stíhačky o 27 miliard dráž než Rumuni? Jistě, paní ministryně obrany nám to nevysvětlí a nevysvětlí nám to ani premiér Fiala. Ruka ruku myje. A je to opět k zamyšlení, proč tato vláda nemá pro naše občany peníze, přestože má tak jako tak rekordní příjmy, mimo jiné tím, že naši zemi rekordně zadlužuje,“ uvedl Okamura, který by peníze hledal i ve zrušení ministerských úřadů.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

„Fialova vláda špatně a neodpovědně zachází s veřejnými financemi. Občané ale nemůžou za politické zlodějny, které způsobuje tato pětidemoliční vláda. Doufám proto, že vláda bude mít alespoň trochu slušnosti, aby z peněz, kterými nás zadluží navíc – aby všechny ty peníze použila na nápravu povodňových škod a pomoc postiženým lidem, firmám, obcím a městům,“ dodal Okamura.

Do vlády se opřel i pro její sliby, že z Bruselu přijde padesát miliard na povodňové škody. Navíc Fialova vláda flagrantně lhala, obelhala občany těsně před právě skončenými krajskými volbami. Evropská unie totiž žádných padesát miliard navíc České republice na povodně nepošle, jak před volbami lživě slibovali vládní politici. Ještě před krajskými volbami vládní politici v čele s premiérem Fialou z ODS halasně oznamovali, že Česko získá od Evropské unie v přepočtu zhruba padesát miliard korun na pokrytí škod po povodních,“ uvedl dále Okamura. Na návrh SPD poslanci schválili výzvu vládě, aby zrevidovala doposud nespotřebované výdaje v jednotlivých rozpočtových kapitolách, uvedla na svém webu Česká televize.

Jednání o vládní rozpočtové novele proběhlo zkráceně. Poslanci přijali také doprovodná usnesení, jak je předložila opoziční hnutí ANO a SPD a podpořil je ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Dolní komora požádala podle návrhu ANO vládu, aby významnou část peněz využila na pomoc občanům a firmám a na odstranění povodňových škod na jejich majetku.

Do konce října by Sněmovna měla od kabinetu dostat informace k jednotlivým podpůrným programům a Stanjura by měl informovat rozpočtový výbor o každém vládním rozhodnutí o použití peněz.

Šéf státní kasy Zbyněk Stanjura z ODS uvedl, že stát uvolní na pomoc čtyřicet miliard korun, neboť deset miliard vyčlení ve státním rozpočtu na příští rok.

