„Nepos*at se!“ přeje si Schwarzenberg v kauze „ruský jed“. Foldyna mluví o pitomcích, Okamura volá psychiatry. Zato od Pirátů...

Tři pražští politici mají už nějakou dobu policejní ochranu. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti), řeporyjský starosta Pavel Novotný (ODS) a starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (za TOP 09). Posledně jmenovaný případ je dozajista mediálně nejviditelnější. Kolář, na rozdíl od dvou svých kolegů, se dokonce skrývá na neznámém místě.

Důvodem je údajná hrozba ze strany neznámého ruského občana, který měl podle Respektu a Deníku N přicestovat do Prahy s diplomatickým pasem s úkolem uvedené tři politiky fyzicky zlikvidovat.

Nakolik jde o relevantní hrozbu, to lze stěží posoudit. Přesto se ze strany některých médií či politiků objevují názory na to, jakým způsobem na tuto údajnou hrozbu reagovat. Jedním z návrhů je vypovězení několika ruských diplomatů z jejich pražské ambasády. Zaznělo to z úst senátora Pavla Fischera.

Jak se na celou kauzu dívají čeští politici? ParlamentníListy.cz se zeptaly v rámci ankety.

„Socha je koneckonců majetkem Prahy 6, takže jak s ní naloží, je jejich věc. Ruský názor, že sovětské pomníky jsou svatosvaté, nesdílím. Ruské hrozby po opravdu zvláštních výrocích jejich představitelů musíme brát vážně, ale neposrat se,“ uvedl čestný předseda TOP 09, poslanec a exministr zahraničí Karel Schwarzenberg.

Zcela odlišně věc vidí první místopředseda Sněmovny a šéf KSČM Vojtěch Filip. „Respektu a panu Kundrovi nevěřím. Všichni skuteční experti na bezpečnostní vztahy zpochybňují jak zdroje, tak okolnosti, ale i kroky například ministerstva zahraničí, které neodpovídají mezinárodně uznávaným pravidlům. Je to jen ubohá snaha za každou cenu vyvolat nenávist mezi Čechy a ostatními slovanskými národy, zejména Rusy,“ řekl Filip.

„Hrozit někomu smrtí je absolutně nepřijatelné, ať už se jedná o kohokoliv, komunální politiky nevyjímaje. Podle veřejně dostupných informací probíhá vyšetřování a uvidíme, jaký bude výsledek. Nějaká míra nebezpečí zde nepochybně je, jinak by nemuseli mít policejní ochranu. Co se týká odstranění sochy sovětského maršála Koněva, tak považuji reakci Ruska za hysterickou. Činy našich komunálních politiků rozhodně nepodléhají vůli cizích mocností. Právo hodnotit mají zejména jejich voliči ve volbách a nezávislé a nestranné soudy, pokud jsou tyto činy na hraně legálnosti, což ale není ani jeden z případů rozhodnutí starostů a primátora, které se nějakým způsobem dotklo Ruska. Pokud se prokáže, že Rusko opětovně porušuje standardní diplomatické postupy nebo mezinárodní právo a, to především, že přistupuje k výzvám a podpoře násilí, je možné o vyhoštění diplomatů vážně uvažovat, ale to je v tuto chvíli ještě předčasné. Ve středu bude toto téma projednávat i bezpečnostní výbor Poslanecké sněmovny, kde očekávám další informace,“ prozradila nám poslankyně a šéfka branného výboru Jana Černochová z ODS.

Podle poslance Jaroslava Foldyny si „své pitomce“ musíme zvládnout sami. „Kdyby byla hrozba těmto politikům ze strany Ruska nebo jakékoli jiné cizí země reálná, tak bych situaci pokládal za nesmírně závažnou. Své pitomce si musíme zvládnout sami a nikdo jiný nám do toho nesmí zasahovat. Postup likvidace, jak jej předpokládá časopis Respekt, ale patří spíše do žánru grotesky, a přesně tímto způsobem bychom se na věc měli dívat. Představa, že k nám přímým letem z Moskvy dorazil ruský agent s koženou brašnou plnou jedu, kterým chce, patrně při společné partii kanasty na ruské ambasádě, zmíněné tři politiky najednou otrávit, je směšná. Škoda jen, že zmíněný ‚agent‘ z letiště neodjel na mopedu. To to bylo žánrově ještě čistější,” míní Foldyna.

„Útoky na českou suverenitu jsou pro mě nepřijatelné. Máme tu demokracii, a ostatní státy by to měly respektovat. Pokud jsou jednoznačné informace, že některá země zneužívá diplomaty ke špionáži či k jiným nekalým aktivitám, měla by to vláda řešit,“ má jasno šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Místopředseda Poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura považuje hrozbu za nereálnou a odkazuje na psychiatrickou péči. „Pakliže měly české tajné služby informace o diplomatovi, který vstupuje na naše území s jedem v kufříku s cílem někoho zabít, tak proč ho tedy nezatkli a nevyhostili? Kauza ricinových agentů Ruské federace je tedy spíše kauzou, kterou by se měli zabývat odborníci na psychiatrii, konkrétně specialisté na fobie. V tuto chvíli není žádný racionální důvod se těmito spekulacemi zabývat a je nepochopitelné, že na tyto hlouposti reagují vládní představitelé. S největší pravděpodobností jsme uprostřed mediální provokace, jejímž cílem je zhoršit vztahy mezi Českou republikou a Ruskou federací, a to v době, kdy si připomínáme 75. výročí porážky německé Třetí říše a osvobození Československa, na kterém měli zásadní úlohu oběti Sovětské armády,” řekl redakci Okamura.

„Zabývat se ‚údajnými‘ hrozbami nemá smysl. Zničení sochy vyvolalo méně nenávisti, než její protagonisté zamýšleli – tak si teď vymysleli, že jsou ohrožení na životě,“ uvedl předseda Trikolóry a poslanec Václav Klaus.

Poslanec ČSSD a hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek reagoval stručně. „Jsem toho názoru, že jakékoli výhrůžky do mezinárodních vztahů nepatří,“ napsal.

„Většinou podobné zprávy nekomentuji. Nedají se ověřit z nezávislého zdroje. Jediný, kdo má více informací, je vláda. Podle mě je důležité, aby ona adekvátně reagovala,“ řekl místopředseda KDU-ČSL a europoslanec Tomáš Zdechovský.

„Komentovat nepodložené informace tvrdící něco o vrahovi s diplomatickým krytím, které mnohá média považují za svatou pravdu pravdoucí, je směšné. Ne proto, že by něco takového nemohlo existovat, ale pro možné cíle útoku. Komedianty nikdo nepotřebuje odstranit, ti se ztrapňují přece sami. A když už i Václav Moravec z ČT naskočil na módní vlnu kopnout si do Ruska a eskamotérsky se snažil hledat potvrzení této hypotézy vkládajíc do úst ministra Petříčka nevyřčená slova důkazů, svědčí o zoufalství nedostatku témat v době nouzového stavu. Že nikoho nenapadlo zeptat se, proč tedy nebyl ten domnělý diplomat s jedem zadržen! Prostě další trapná mystifikace čučkařů a senátora Fischera,“ sdělil místopředseda poslanců KSČM Leo Luzar.

Poslanec SPD Radovan Vích má celou kauzu na tragikomické divadlo. „Z mého pohledu se jedná o překrucování historie a poškození vztahů s Ruskou federací. Navíc v době, kdy si připomínáme 75. výročí konce druhé světové války. Zásadně odmítám tyto kroky prováděné v současné době těmito pražskými rádoby politiky. Poslední šaráda s ‚ruskými ricinovými agenty‘ je tragikomické představení s cílem psychologicky připravovat občany ČR na konflikt s Ruskem. Proto bych ruské diplomaty nevypovídal. Logicky přijde stejná reakce ze strany Ruské federace,“ dodal Vích.

„Považuji tuto situaci za provokaci řízenou na úrovni tajných služeb NATO, do které se s radostí zapojili oni dobře známí rusofobní, ‚liberálně demokratičtí‘, čti: novofašističtí pražští starostové. Jeden je psychopat, druhý zbabělec a třetí nezvládá úřad. Ani jeden z nich nestojí Rusku za víc, než za zcela pochopitelnou žalobu, se kterou souhlasím, a spravedlivý trest v podobě omezeného cestování do zemí, které by je Rusku vydaly ke stíhání. Vše ostatní je provokace, s cílem vyvolat u nás rusofobní nálady,“ řekl nám poslanec Lubomír Volný.

