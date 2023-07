„Očucháváte mrtvou pokojskou!“ Poslanec TOP 09 vytočil Peštovou. Sněmovna skončila pozdě večer

reklama

Zdržování jednání ze strany zástupců opozice se nelíbilo poslanci Kučerovi a od řečnického pultíku opozici vzkázal, ať své referáty pošle vládě emailem.

„Já velice oceňuji, že jsou poslanci, kteří si připraví ten psaný referát, že si ho sepíšou, nám tady někdo procítěně, někdo s většími obtížemi přečte. Bývala doba, kdy se poslanci styděli přijít sem k pultíku s psaným referátem, většina jich mluvila z hlavy, opravdu málokdo ten referát četl. Dneska jsou ty referáty stále častější.

Když ty referáty napíšete, tak nám je pošlete mailem, anebo ten asistent, který to píše, ušetříme si ten čas a zefektivníme chod Poslanecké sněmovny. My si to přečteme, že ano, zefektivní se to, ty argumenty tam zazní a myslím si, že ta práce potom tady bude podstatně taková rychlejší a svižnější,“ opřel se do opozice poslanec TOP 09.

Zástupci opozice se v reakci na jeho slova následně začali hlásit k faktickým poznámkám. Berenika Peštová z ANO vyčetla Kučerovi, že je netaktní. „Pane poslanče Kučero, to bylo velice od vás, jak bych to řekla? Netaktní! Tedy podstatně jiná slova mě tam napadají v té hlavě, ale je to netaktní. Jako to, že si někdo napíše příspěvek a přečte ho tady, proč ne? Vy když vystoupíte s panem poslancem Jakobem, prostřednictvím paní předsedající, tak já vám vůbec nerozumím. Sice mluvíte spatra, ale nikdo vám nerozumí. Takže ono je lepší to mít napsané, než potom tady říkat takové nesmysly, co říkáte vy!“ dodala a sklidila potlesk svých spolustraníků.

Kučery se následně tázala, jestli v minulé Poslanecké sněmovně nebo v té předminulé také dával podobné návrhy, aby urychlili chod Poslanecké sněmovny. „Já jsem nic takového nezaznamenala. Zaznamenala jsem jedině, jak řekl můj kolega Patrik Nacher, že tu byly čteny směrnice a daňové směrnice a potom stenozáznamy. Tak jako to je ta úroveň, to je ta úroveň těch proslovů, které si připravujete vy. Naši kolegové si připravují proslovy, které mají hlavu a patu. Kdežto vy nám tady oprašujete nebo očucháváte mrtvou pokojskou,“ dodala poslankyně a opět sklidila potlesk z levé části jednacího sálu, kterou rozesmála.

„Tohle sem nepatří, někdo jede spatra, někdo má poznámky, někdo si to napíše,“ podpořil Peštovou také její stranický kolega Patrik Nacher.

Dnešní debata k důchodům trvala více než osm hodin. Projednáním penzijní novely dnešní jednací den Sněmovny na základě dohody klubů skončil v deset hodin večer. Vládním konsolidačním balíčkem, který je v úvodním kole také na programu nynější mimořádné schůze svolané z koaličního podnětu, se začnou poslanci zabývat ve středu.

