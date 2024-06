„Popraskané žilky eurohujerů.“ Orbán míří do čela EU. Odhad, co provede

Maďarská vláda pod vedením premiéra Viktora Orbána v pondělí přebírá půlroční předsednictví v Evropské unii. Budapešť pro svých šest měsíců vlády nad EU zvolila heslo, které rozhodně není všední. Upravila notoricky známý slogan Donalda Trumpa dp podoby Make Europe Great Again. Tedy česky, Udělejme Evropu znovu velkou či skvělou.

Ministr pro evropské záležitosti z Orbánovy vlády János Bóka uvedl, že se zaměří na sedm priorit, mezi něž patří posílení konkurenceschopnosti Evropské unie či rozvoj obranného průmyslu.

Bóka dále sdělil, že maďarské předsednictví si vytyčilo též bezpečnost a řešení migrační a návratové politiky. Kromě toho chtějí učinit pokroky v rozšíření EU o země západního Balkánu, kdy zejména Srbové čekají na pokrok v přístupových rozhovorech dlouhé roky. Logem předsednictví bude Rubikova kostka, která je pojmenovaná po jejím tvůrci maďarského původu.

ParlamentníListy.cz se v rámci ankety obrátily na české politiky napříč politickými stranami se stručnou otázkou – co od maďarského předsednictví očekávají?

S určitou dávkou skepse odpověděl senátor a dlouholetý starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa (ODS). „Obávám se, že maďarské předsednictví nic nezmění. Ale uvidíme, třeba překvapí,“ napsal redakci Paramentních listů.cz.

„Očekávám, že Maďarsko vytěží z předsednictví pro sebe a své zájmy víc, než dokázala Fialova vláda vytěžit pro Českou republiku za našeho předsednictví,“ míní předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta.

Podle lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského se nestane nic zvláštního. „Podle mě dojde ke zvolení nového vedení EU. To bude největší věc,“ řekl.

„Budu doufat, že do půlročního předsednictví vnese Maďarsko více selského rozumu. Byla jsem naprosto v šoku, když jsem četla, že EU hledá kličku, jak případně obejít veto právě Maďarska v případě toho, že by nesouhlasilo se zbraněmi pro Ukrajinu. Otevírá se tady Pandořina skříňka, která se může vymstít. Jestli se touto cestou EU vydá, pak ať se Unie nediví, pokud její důvěryhodnost a podpora mezi občany klesne na absolutní minimum!“ zareagovala předsedkyně KSČM a lídryně kandidátky STAČILO! Kateřina Konečná.

Předseda SPD Tomio Okamura míní, že o tom, co očekávat můžeme, lze jen spekulovat, ale jasné prý je, co se určitě nestane. „Maďarsko určitě nebude posilovat úsilí EU zahájit přímou válku s Ruskem, což by byl konec Evropy. Maďaři určitě nebudou posilovat tlak na federalizaci a na konec suverenity členských zemí a nepodstrčí nám tak ohavné dokumenty jako byl migrační pakt za předsednictví ČR. Od Maďarska čekejme respekt k národům a státům Evropy, respekt k právu každé země, každého jednotlivce mít vlastní názor, a právo na svobodu, které se EU po léta usilovně snaží na maximum osekat,“ odpověděl Okamura.

„Myslím si, že přístup maďarské vlády bude odpovědnější, než dnes většina Evropy čeká,“ reagoval šéf SOCDEM Michal Šmarda.

„Maďarsko je v mých očích sebevědomá země, která nikdy, ani jako člen EU, neztratila svoji národní hrdost a právo na vlastní názor. Kéž bychom měli vládu, která by obdobné hodnoty vzkřísila opět i na území Čech, Moravy a Slezska. Od Maďarska očekávám, že jasnou podporou národních svébytností skutečně zahájí proces návratu znovu silné Evropy. To, co se děje na území Evropy dnes, totiž cíleně oslabuje jednotlivé státy a tím pak všechny dohromady, a doprovází to sebevražedný eko-ideologický fanatismus, který popírá často i základní čísla. Tak se Evropa sama likviduje ekonomicky. O proválečné rétorice se mi ani nechce mluvit, za to bych stavěla lidi před soud. Od Maďarska tedy očekávám návrat zdravého rozumu, jakkoli drsné pravdy a konec evropské sebedestrukce. Podporu míru chápu jako samozřejmost. Už bychom zkrátka měli dostat rozum, protože začíná být skoro pozdě. Maďarsko má příležitost ten proces probudit,“ uvedla senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

Politický matador SOCEM Lubomír Zaorálek zdůraznil jedno téma. „Předsednictví už dnes nedává šanci dramaticky změnit nebo ovlivnit agendu. Jedno téma je ale pro Orbána klíčové – migrace a migrační pakt. Tady je konzistentní a pokládá se za kompetentního. Do toho se určitě bude snažit vstoupit a vytvořit alternativu ke stávajícími migračnímu paktu,“ sdělil.

„Očekávám, že jednou z programových priorit maďarského předsednictví bude prosazování suverenity jednotlivých států, jasné návrhy odmítající migrační pakt EU a zastaví nelegální migraci z Afriky a z islámských zemí, revizi šíleného Green Dealu ve smyslu minimálně zrušení zákazu výroby aut se spalovacími motory po roce 2035, odmítnutí zahájení přístupových rozhovorů o členství dalších států, které na to po všech stránkách nejsou připraveny (např. Ukrajina) a jasná podpora zemědělské politiky jednotlivých ‚malých‘ členských států na úkor těch států velkých,“ je přesvědčen poslanec SPD Radovan Vích.

Podle předsedy strany PRO Jindřicha Rajchla k velkým zvratům dojít nemůže. „Maďarsko zcela jistě vyvine snahu o decentralizaci rozhodovacího procesu v rámci EU a bude brzdit snahy o prosazování finanční a vojenské pomoci Ukrajině či o urychlení zelené agendy. Nicméně žádné zásadní zvraty ve směřování EU očekávat nelze. Na to je bohužel Maďarsko ve svém postoji příliš osamocené,“ upozornil.

„Očekávám závan normálnosti, svěží vítr zdravého rozumu a popraskané žilky nenávisti zoufalých eurohujerů, klimatických šílenců, gaučových ukrajinských válečníků a jiných ubožáků,“ míní první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek.