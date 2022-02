„Vezměte mi slovo. Umlčte mě!“ Pandemická novela schválena. A Okamura se utrhl ze řetězu

Sněmovna schválila novelu pandemického zákona. Předseda SPD Tomio Okamura se přitom rozpálil do běla. Zuřil, že mu kolegové neumožnili se k pandemickému zákonu vyjadřovat dalších několik hodin a konstatoval, že do českého Parlamentu vstoupila totalita. Podívejte se sami, co všechno u řečnického pultíku vmetl vládě do tváře.

„Já jsem se dozvěděl, že pan Marek Výborný (KDU-ČSL) a pan Jakub Michálek (Piráti), už tady obchází různá média a říkají, že Okamurovi nedají prostor a že mě umlčí a že mi utnete moje vystoupení, i když jsem chtěl ještě vyhodnotit tu situaci. Pakliže budu ve 13 hodin utnut, tak je to další nastupující totalita, když já se nemohu vyjádřit,“ hřímal Okamura, který už k pandemickému zákonu mluvil dlouhé hodiny. Naposledy 6 hodin v kuse. „Ten pandemický zákon je přímým útokem na svobodu a demokracii v Česku,“ hřímal dál Okamura s tím, že nechápe, proč pandemický zákon nebyl přijat až v srpnu, že teď není třeba přijímat restrikce, když v nemocnicích počty covid pozitivních nerostou.

Vyčetl koalici, že hlasování o pandemickém zákonu posunula až na páteční třináctou hodinu a to napevno, takže to zúžilo jeho prostor k dalším debatám. Kdyby došlo na hlasování ještě v týdnu dříve nad ránem, koalice by Senát nepřehlasovala, protože v tu chvíli neměla 101 poslanců v sále. „Vy jste včera ráno nepřišli do práce, vy jste šli spinkat,“ soptil předseda SPD. „A teď mi vezměte teda to slovo, umlčte mě,“ přisadil si ještě.

Po třinácté hodině novela pandemického zákona prošla silou 104 poslanců. Proti bylo 82 poslanců.

A Okamura nastoupil na druhé kolo.

„Já bych chtěl říct, že tím, že jste si to natvrdo prohlasovali i za cenu porušování Jednacího řádu, tak my už připravujeme ústavní stížnost. My tu stížnost připravujeme ve třech rovinách. Prostě proto, že jste ten zákon prosadili v legislativní nouzi,“ upozornil Okamura s tím, že k vyhlášení stavu legislativní nouze není důvod.

Novela pandemického zákona je podle Okamury navíc v rozporu s Ústavou ČR.

Konstatoval také, že pokud Ústavní soud dá SPD za pravdu, bude to pro místopředsedu Sněmovny Jana Skopečka znamenat, že by měl skončit ve funkci místopředsedy Sněmovny, protože právě pod jeho vedením docházelo k ohýbání Jednacího řádu.

„Já bych vás chtěl upozornit, pane místopředsedo, že pokud to Ústavní soud potvrdí, tak vy budete muset složit funkci místopředsedy, protože jste porušil zákon. ... Jenom to chci zdůraznit, abyste zvážili, až budete využívat ty nedemokratické praktiky,“ nedal se Okamura zastavit.

Připomněl, že v roce 2016 blokovala tehdejší opozice, i s ODS, přijetí zákona o EET celých 236 dní, zatímco SPD blokovala pandemický zákon jen dva dny.

„Teď vy jste změnil svůj postoj, jak vy jste opojen tou mocí ve vaší aroganci a už rozdělujete opozici, stejně jako rozdělujete občany, na ty správné a ty špatné. To je dneska ta pseudodemokratická tvář této vlády. Já vím, jaká tady je nálada ve Sněmovně. Vláda by nejradši, aby opozice nechodila vůbec do práce, vy byste nejradši, abychom byli jen politické loutky. Ale já bych vás chtěl upozornit, pane premiére, že i my máme svůj program a hájíme zájmy voličů, kteří nesouhlasí s omezováním svobody,“ hřímal Okamura.

Jedním dechem dodal, že SPD navrhuje, aby vláda řešila rostoucí inflaci, aby podobně jako slovenská vláda zastropovala ceny energií, nebo jako polská vláda snížila DPH u potravin.

„Teď, když cokoli předložíte, ... tak to bude zásluha SPD, protože konečně jsme to tady rozhýbali. Takhle neakčního premiéra ve věci problémů lidí, to tu Česká republika neměla snad od roku 1989. Je to smutné, ale je to tak. I když jsou lidé zoufalí kvůli cenám potravin. Tak já doufám, že si některé z těch našich řešení vyberete, nebudete je vydávat za své, ale alespoň SPD poděkujete, že jsme toto pro vás připravili."

Nakonec konstatoval, že po tlaku SPD snad Fialova vláda začne pracovat i pro lidi a nejen pro sebe.

