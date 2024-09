„Vyhrál Putin.“ Rakušanův muž nadával voličům. Pak prasklo, z jaké je rodiny

Rusko, tamní režim a Vladimir Putin coby vítězná síla český voleb do krajských zastupitelstev a Senátu? Svérázný pohled na volby, které proběhly v pátek a sobotu s drtivým vítězstvím opozičního hnutí ANO, přinesl poslanec vládní pětikoalice. Martin Exner, který v dolní komoře zastupuje hnutí STAN vedené Vítem Rakušanem.

Důvodem podle Exnera je nízká volební účast, za kterou podle něho stojí zmanipulovanost zdejších voličů a dezinformace. Poslanec pocházející z kované komunistické rodiny míní, že čeští občané nedovedou rozlišit pravdu od lži a dobro od zla.

„Dvě třetiny voličů nepřišly. Celkově jsou tyto volby tragická zpráva o zmanipulovanosti českého voliče. Účast bída a hlasy pro dezinformátory jen pršely. Vítězství Ruska v dezinfo válce. Lidé přijali narativ, že politici jsou všichni šmejdi, kradou a lžou a proto nemá cenu volit. A kdo přeci jen dojde, volí toho, kdo mu nejvíc slibuje dát. Teď hned a tady. Lidé kvůli dezinformacím už neumí rozlišit pravdu a lež, dobro a zlo. To byl hlavní cíl dezinformátorů. A je splněn. Je to i důsledek toho, že naše vláda podceňuje strategickou komunikaci a budování odolnosti proti dezinformacím a mediální gramotnosti a po třech letech na to dala zoufale málo lidí i peněz,“ napsal v neděli večer na Facebooku poslanec Exner.

Co si o tom myslí představitelé ostatních politických subjektů? Příliš zastání nenašel Exner ani u kolegů z koaličních stran.

„Tento způsob uvažování a vymývání mozků je přesně tím důvodem, proč má vláda nejnižší důvěru od revoluce a proč jde pětikoalice od debaklu k debaklu. Lidé odpustí nekompetenci, ale ne toto. Volí nás podnikatelé, lékaři, učitelé, úředníci, běžní zaměstnanci, lidé zkušení i mladí a tohle logicky vnímají jako osobní útok. Takhle to dopadá, když je racionalita přebita záští a zlostí. Chyba není v lidech, kteří volí, ale v těch, kteří je nedovedli přesvědčit,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz první místopředseda hnutí ANO a místopředseda Sněmovny Karel Havlíček.

Tomáš Zdechovský. „Osobně nemám rád tyto nálepky. Musíme se poučit a udělat maximum proto, abychom vyhráli ve volbách do Poslanecké sněmovny," řekl redakci.

„Za mě je to paranoidní poblázněné hodnocení. Voliči mají svou hlavu a právo volit toho, kdo jim v ten daný moment přijde jako nejlepší. A účast byla jednoznačně ovlivněna povodněmi,“ sdělil šéf Přísahy a kandidát do Senátu Robert Šlachta.

Smířlivější tón ke kolegovi ze STANu zvolil poslanec ODS Karel Krejza. „Podařilo se přesvědčit voliče, že je bída a chudoba, kterou mávnutím Potterovy hůlky ANO odstraní. A že viníkem je vláda. "Umělecký dojem" vládnutí je bohužel mnohem horší než realita. Voliči vyměnili budoucnost za mejdan tady a teď,“ uvedl.

„Řekl bych, že výhrou pro Rusko jsou tyto dlouhodobě přehnané a od reality odtržené názory pana poslance Exnera. A pokud v Rusku nad něčím mohou plesat, pak je to nad činností těchto rozeštvávačů,“ má jasno senátor obhajující svůj post na Benešovsku Zdeněk Hraba.

Lídryně koalice Stačilo! Kateřina Konečná byla stručná. „Nedivím se, že pan Exner blouzní. Po výprasku, který pětidemolice inkasovala, se to dalo čekat. Jinak k té blbosti nemám co dodat,“ řekla.

Senátor za ODS a dlouholetý starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa reagoval svérázně, nicméně zřetelně. „Exner…Exner??? Kdo to je?“ tázal se.

„Takovéto vyjádření přichází, když dojdou argumenty a hledá se viník debaklu vládní pětikoalice jak v krajských, tak i senátních volbách. Je to klasická dezinformace. Nízká volební účast ke vyjádřením voličů vůči vládní garnituře a naopak výzva k hlasování pro voliče opozice,“ konstatuje poslanec SPD Radovan Vích.

Nezávislá senátorka Jana Zwyrtek Hamplová se rozepsala. „Podobná hodnocení nelze brát vážně, je to pouze snaha nějak odůvodnit vlastní prohru. V poslední době řada politiků sváděla své tristní výsledky na hloupost lidí, kteří nepochopili jejich genialitu. Hrubě označovali občany Foltýn, Černochová. S tím Ruskem a dezinformacemi jsou pak už všichni úplně trapní. Pravda je taková, že současná vláda to zoufale neumí, je slabá, odborně neschopná, vůči EU poslušně poddajná, k tomu porušila všechny své sliby, a tak logicky sklízí výsledky toho všeho. Lidé to totiž vidí a hlavně cítí velmi dobře. Takže svádět vlastní neschopnost na voliče? Že tomu nerozumí? Vláda by měla podat demisi. Ne urážet občany své země. Nad nízkou účastí by se měli zamyslet všichni. Lidé by měli mít opět větší chuť rozhodovat. I když jsou současnou vládou tak zklamaní,“ reagovala.

„Zdá se, že panu Exnerovi vlezl na mozek Leonid Brežněv a zemřel tam. Připomenul bych, že tento pan poslanec pochází ze silně komunistické rodiny, která v roce 1968 pravděpodobně vítala sovětské „osvoboditele”, co přijeli na dvacetiletou návštěvu Československa. Jeho otec působil jako funkcionář komunistické strany nejen před listopadem 1989, ale i dlouho po něm. Z těchto důvodů má nyní pan Exner mladší zřejmě pocit, že jako zloděj musí co nejhlasitěji křičet: „Chyťte zloděje!” Anebo je prostě jen kvalitně blbej, tak jako některé jiné velikánky z hnutí STAN,“ odpověděl šéf Motoristů sobě Petr Macinka.

„Panu Exnerovi bych doporučil, aby změnil profesi a místo politiky, která mu evidentně nejde, zkusil dráhu estrádního komika. Samozřejmě se jedná o zcela absurdní výmluvu, která nemá s realitou nic společného. Pokud něco volby skutečně ovlivnilo, tak to zcela jistě nebyly ruské dezinformace, nýbrž kauza Dozimetr a několik mrtvých kolem ní, trapné lhaní o zásahu při masakru na FFUK, angažmá Otakara Foltýna a především tristní stav naší země v podstatě ve všech aspektech ovlivňujících životy našich občanů. Doporučuji panu Exnerovi, aby si zametl před vlastním prahem a potom i s celým mafiánským hnutím STAN následoval Piráty a odporoučel se na smetiště politických dějin,“ uvedl šéf strany PRO Jindřich Rajchl.

Exnerovu rétoriku odmítá i šéf SOCDEM Michal Šmarda. „Hlavní zprávou krajských voleb je, že se z nich hnutí ANO podařilo udělat referendum o vládě a vláda v tom referendu prohrála. Házet to na Rusko není ze strany vládních představitelů moc rozumné. K ANO mám tisíc výhrad a jeho vítězství většině krajů moc nepomůže. Ale rozhodně to neznamená, že jsou to agenti Ruské federace. Jsou to tak maximálně agenti firem svého šéfa,“ myslí si.

„Kdybychom opovrhovali lidmi jako strany, které se bojí referend o důležitých otázkách a chtějí jim po vzoru Vita Rakušana říkat, co je pravda a co ne, tak můžeme říct, že všechny volby jsou „tragická zpráva o zmanipulovanosti českého voliče”. Výsledek voleb je ve skutečnosti zpráva o tragicky obrovské naštvanosti českých občanů na současnou vládu, která umetá cestičku Andreje Babišovi k pohodlnému vládnutí po volbách 2025,“ napsal redakci předseda Svobodných Libor Vondráček.