50 milionů za „sv*ně“. Na Foltýna letí humor i vážné výtky

Poslankyně ANO Ivana Mádlová interpelovala premiéra Petra Fialu kvůli činnosti odboru strategické komunikace, který se více než svojí činností zatím zviditelnil výroky koordinátora Otakara Foltýna. Mádlová se ptala na dosavadní fungování odboru strategické komunikace.

Anketa Který z vybraných českých europoslanců nejlépe hájí české národní zájmy? Dostálová (ANO 2011) 6% Bžoch (ANO 2011) 0% Vondra (ODS) 0% Zdechovský (KDU-ČSL) 0% Nerudová (STAN) 0% Farský (STAN) 0% Turek (Motoristé sobě) 7% Bartůšek (Přísaha) 4% Konečná (STAČILO!) 60% Dostál (STAČILO!) 3% David (SPD) 20% hlasovalo: 10018 lidí

Premiér Fiala poslankyni Mádlové odpověděl, že pro rok 2024 byl schválen rozpočet Foltýnova odboru ve výši 60 milionů korun. Z toho bylo vyčerpáno 43,557 milionu. Nicméně byly zde i nárokové prostředky na dopady válečného konfliktu na Ukrajině ve výši 7,85 milionu, ze kterých odbor vyčerpal 6,32 milionu. Celkem tedy vládní odbor strategické komunikace spotřeboval za loňský rok 50 milionů korun.

ParlamentníListy.cz se zeptaly politiků napříč politickým spektrem, zda jsou podle nich výstupy práce Foltýnova odboru odpovídající utracené částce 50 milionů korun.

„Zadarmo jsou drazí. Ten útvar je politická úderka vlády jak vystřižená z doby normalizace. Naštěstí hlásá jinou ideologii než tehdy, ale podstata je stejná. Ideologický nástroj pro prosazování zájmů vlády. Strategická komunikace se má odehrávat na resortech, mají k tomu veškeré možnosti. Odpovědní jsou ministři, příp. premiér, který má svůj komunikační útvar. Tohle je nadbytečné, lidi oprávněně irituje jejich kádrování a poučování. Pokud budeme u vlády, skončí první den,“ zaručil se místopředseda Sněmovny a šéf stínové vlády hnutí ANO Karel Havlíček.

Adekvátní nepovažuje výstupy „stratkomu“ ani senátor Zdeněk Hraba. „Jedna věc je kvantita výstupů (a ta není podle mého názoru nijak valná) a druhá věc je kvalita výstupů (a ta je spíše tragická). Takže shrnuto: ne, nejsou,“ má jasno.

„Padesát milionů korun a zatím jediné slovo, které si s tímto vládním týmem lidé v České republice spojují, je ‚svině‘. Člověk aby se raději bál podívat, kolik veřejných peněz zmařili někteří ostatní budižkničemové fialovského režimu. Třeba takový pan ministr kdovíčeho Ženíšek z TOP 09, jehož od jmenování členem vlády v květnu 2024 ještě nikdy nikdo nikde nespatřil,“ reagoval předseda Motoristů sobě Petr Macinka.

Padesát milionů pro Foltýnovu činnost za Úřadu vlády kritizuje i šéfka STAČILO! Kateřina Konečná. „Jestli bylo cílem tohoto odboru nadávat lidem, kteří nesouhlasí s vládou, do sviní a rozesílání jakýchsi kartiček poslancům, aby věděli, co mají říkat, pak splnil svůj úkol na jedničku. Dovedla bych si ale představit, že tuto práci by mohl dělat mediální úsek a nepotřebovali jsme zřizovat odbor za 50 milionů. Za ty mohly být nakoupeny třeba potřebné přístroje do nemocnic. Tam by byl jejich přínos pro společnost rozhodně větší,“ sdělila pro ParlamentníListy.cz.

„Ty peníze byly samozřejmě vyhozené z okna. Ne proto, že by se pan Foltýn nesnažil, ale fanatici jako on takovou práci dělají nadšeně i zadarmo a je jedno, zda jako v minulosti kolaboranti pro Hitlera nebo dnes pro Zelenského. Prostě rádi slouží nějaké velké válečné myšlence a rádi jako každý zbabělec bojují s mocí za zadkem se slabší opozicí. Každá doba má své svině, jak by řekl Foltýn,“ řekl šéf SPD Tomio Okamura.

Fotogalerie: - Stojíme za Okamurou

Rozpočet kritizuje i šéf pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek. „Pan Fiala nezajistil profesionální zázemí, aby ta komunikace nějak vypadala. Naopak zadali zakázky den před Vánoci za desítky milionů, kde soutěžila jedna firma. Je chyba, že stát outsourcuje služby agenturám a nedělá to kompetentně vlastními silami. Kampaň Česko informuje a odstrašující příklad, za co by se veřejné peníze vyhazovat neměly a proti profi dezinformátorům je to druhý extrém,“ míní.

Poslanec SPD Jaroslav Foldyna pro svou reakci zvolil zjevně jistou formu sarkasmu. Redakci napsal, že výdaje 50 milionů adekvátní jsou. „Pan plukovník Foltýn je totiž plukovník k nezaplacení,“ vzkázal.

„Jako europoslanec nemám přesné informace o práci tohoto úřadu. Je to otázka na české poslance. Jinak lidsky mám jako voják Otu Foltýna rád. Je to férový chlap, který drží slovo. A to se možná některým lidem vždy nemusí líbit,“ napsal Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL.

„Plukovník Otakar Foltýn působí jako koordinátor strategické komunikace od června 2024, tedy přibližně osm měsíců. Je proto namístě se ptát, zda výkon jeho odboru odpovídá vynaloženým 50 milionům korun. Místo aby komunikaci státu sjednocoval, ji spíše rozděluje, což je v této roli zásadní problém. Strategická komunikace státu by měla být hlavně nestranná. Pokud tomu tak není, je namístě přehodnotit, zda jsou vynaložené prostředky využívány smysluplně. Stejně tak je otázkou, zda je účelné utrácet veřejné peníze na propagaci vládních témat, jako je korespondenční volba, namísto zaměření na skutečné problémy občanů,“ odpověděl senátor a šéf Přísahy Robert Šlachta.

Ani senátorka Jana Zwyrtek Hamplová nenachází pochopení. „Když tu částku vidím a porovnávám to s tím, jak musejí hospodařit obce a vůbec všichni a že se živnostníkům zvedly zase odvody a jak se stát zbavuje svých povinností ve školství vůči nepedagogickým pracovníkům na úkor radnic, otevírá se mi kudla v kapse. Jsou to totiž peníze zcela vyhozené z okna. Představuji si tu hromadu bankovek, jak je trháme na kusy. A to nejsou ještě všechny – například pana plk. Foltýna tento odbor ani neplatí, ten bere svůj původní plat z jiného rozpočtu. A výsledky práce? Obě slova jsou z oboru sci-fi. ‚Práce‘ i ‚výsledky‘. Z 50 milionů by přitom mohly žít celý rok dvě tři obce. Je to skoro 300 let průměrných nájmů. A tak bychom mohli pokračovat. Naše vláda si ovšem z našich daní platí raději diktátory myšlenek. Dřív na to byl VUML, pokud se nepletu,“ sděluje senátorka.

„Strategická komunikace je soubor procesů, které zahrnují plánování, realizaci a hodnocení komunikace, která je zaměřena na určité cílové skupiny a má podpořit strategické cíle organizace, tedy programového prohlášení vlády Petra Fialy. Jednak jsme nic z plánování, realizace a hodnocení strategické komunikace ze strany plk. Otakara Foltýna neviděli a navíc to stálo zatím 50 milionů korun, což jsou peníze vyhozené oknem. Politické priority by neměl komunikovat voják ve služebním poměru, který navíc označuje kohokoliv s jinými názory na politiku Bruselu anebo Washingtonu sviněmi. Vláda měla plk. Foltýna jíž dávno odvolat, jinak to skončí ostudou a poškozuje svými výroky i dobrou pověst vojáků,“ je přesvědčen poslanec SPD Radovan Vích.

Jednoznačně reagoval předseda Svobodných Libor Vondráček. „Pan Foltýn je i zadarmo drahý. Pokud budeme v příští vládě, jeho odbor určitě zrušíme spolu s mnoha dalšími úřady, které parazitují na penězích občanů,“ sdělil.

„Foltýn by byl drahý i zadarmo. Za 50 milionů z peněz našich občanů jsme se dozvěděli, že ve válce vyhrává Ukrajina, dostali jsme komunikační kartu k Palachovi a polovina tohoto národa byla označena za svině. Vrcholem Foltýnovy arogance je pak to, že záměrně tajil, komu jsou tyto peníze vypláceny. Zatím víme jen o Marii Koldinské, která si z pořadu Historie.cs udělala PR pro Foltýna a jeho bratra s kriminální minulostí. Tohle ministerstvo propagandy, za nějž by se nemusel stydět ani Goebbels, je třeba neprodleně rozpustit. Včera bylo pozdě,“ reagoval šéf strany PRO Jindřich Rajchl.