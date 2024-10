95 tisíc pro první dámu: Ženy jsou drahé, padlo. Také slova o šlechtě a středověku

Manželce prezidenta Evě Pavlové by mohl stát od příštího roku přispívat na výdaje spojené s reprezentací částkou 95 tisíc korun měsíčně. Počítá s tím novela zákona o platu a dalších náležitostech představitelů státní moci, kterou na konci září představilo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Podle novely nově by měla „manželovi nebo partnerovi prezidenta republiky náležet víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s výkonem jeho povinností a veřejnou činností ve výši 30 procent zvláštní víceúčelové paušální náhrady výdajů prezidenta republiky“. Jednalo by se přesně o částku 95 250 korun.

Základní plat prezidenta pro letošní rok představuje částku 341 200 korun. Od roku 2011 sice podléhá dani, neodvádí se z něj však zdravotní a sociální pojištění. K tomu měsíčně hlavě státu náleží zvláštní víceúčelová paušální náhrada ve výši 317 500 korun.

Oproti tomu se dosud nikdy nezvýšila renta pro bývalé prezidenty, která od jejího zavedení v roce 2004 činí 50 tisíc korun bez ohledu na inflaci.

ParlamentníListy.cz se dotázaly českých politiků v rámci anketní otázky, jak se k návrhu na apanáž první dámy stavějí, a to právě i v kontextu zmíněné renty pro bývalé hlavy státu, která se za dvacet let nezměnila, a současná vládní koalice dokonce její zvýšení před časem odmítla.

Nápad na zvláštní fond pro první dámu se nezamlouvá poslanci ODS Karlu Krejzovi, který přišel s jiným návrhem. „Osobně bych valorizoval rentu a navýšil plat prezidenta,“ reagoval pro ParlamentníListy.cz.

„Tento návrh je papaláštví nejhrubšího charakteru. Pan Jurečka klidně obere důchodce o tisíc korun měsíčně, ale pak navrhne rentu paní Pavlové jen proto, že je manželka prezidenta. Mimochodem toho, který bere od státu více než půl milionu korun každý měsíc. Očekávala jsem, že pan prezident, který se tak rád tváří lidově, okamžitě tento návrh odmítne. K mému překvapení se tak nestalo. Naprosto nesouhlasím s touto rentou!“ reagovala lídryně koalice STAČILO! Kateřina Konečná.

Obsáhleji se k problému vyjádřil ústavní právník a zastupitel Jihomoravského kraje za koalici SPD, Trikolory, PRO a Svobodných Zdeněk Koudelka. „Prezident je hlava státu, k čemuž mu manželka pomáhá. Manželka prezidenta též reprezentuje stát a očekává se elegantní oblečení. Ženy jsou drahé. Plnění pro manželku prezidenta je důvodné, otázkou je výše. Právní řád neupravuje postavení ženy prezidenta. V rámci plnění jejich protokolárních povinností je jí Kanceláří prezidenta přidělena pracovna. Hradní policie poskytuje ochranu. Je projevem státnosti, když se stát stará i o bývalé hlavy státu. U nás prezidentská renta 50 000 Kč měsíčně a stejná platba na jeho kancelář nebyly od roku 2004, kdy byly zavedeny pro Václava Havla, valorizovány. V roce 2002 byl plat poslance asi 40 000 Kč, renta byla vyšší. Dnes je plat poslance přes 102 000 Kč a renta není ani polovinou. Přitom bývalí prezidenti jsou významnými veřejnými činiteli. Fialova vláda uvažovala o valorizaci prezidentské renty, ale odstoupila od toho. Je to pomsta za to, že bývalí prezidenti kritizují její neschopnost. V minulosti bylo zabezpečení exprezidentů různé. V den abdikace prezidenta Edvarda Beneše 7. 6. 1948 schválila vláda Klementa Gottwalda doživotní ponechání prezidentského platu Benešovi a užívání zámku Lány. To je v protikladu s tím, že Kancelář prezidenta Petra Pavla odňala povolení vstupu pro exprezidenta Miloše Zemana i jen do zámeckého parku v Lánech. I po abdikaci prezidenta Antonína Novotného mu byla přidělena vila v Praze k doživotnímu užívání,“ srovnává docent Koudelka současný přístup státu k bývalým prezidentům oproti minulosti.

„Osobně bych navýšil jak rentu pro bývalé prezidenty, tak bych zavedl odměnu pro první dámu,“ sdělil lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.

Podle předsedy hnutí Přísaha a senátora Roberta Šlachty je tento přístup typický pro současnou vládu. „Lidem zvednou daně, okradou je na důchodech a zruší školkovné, ale sobě zvýší platy, a ještě si vytvoří zbytečná ministerstva pro trafikanty. Jak moc zbytečná jsou, vidíme právě teď, kdy premiér říká, že po odchodu Pirátů z vlády je rovnou zruší. Tak asi tolik k tomu, jak moc jsme je potřebovali. Teď se k tomuto trendu zjevně přidají i prezident s první dámou,“ říká.

„Je to zrůdnost a plivnutí do tváře našim občanům, na které dopadla Fialova drahota a potýkají se s vysokými cenami potravin, energií a exekucemi. Prezident republiky je volený přímo občany a dostává měsíční plat (včetně náhrad) v celkové výši více než 600 tisíc korun nemluvě o rozpočtu KaPR. Prezidentova manželka, na rozdíl od prezidenta, volena není a nevykonává žádnou práci. Její pozice rovněž není definována nikde v platné legislativě. Vznikl by tím navíc precedens, protože takováto privilegia v Evropě nikdo nemá. Je to prostě nesmysl,“ uvedl poslanec SPD Radovan Vích.

Finanční měsíční příspěvky pro první dámu důrazně odmítá senátorka Jana Zwyrtek Hamplová. „Musím říct, že jsem tomu vůbec nevěřila, ale to se mi teď stává často. Ten návrh považuji za zcela nepřijatelný. Nechápu, že vůbec někoho napadl. Zkrátka drzost,“ vzkázala.

„Je to naprostý výsměch obyčejným lidem této země. V době, kdy se řada z nich potýká s obrovskými finančními problémy a celá severní Morava řeší odstraňování následků povodní, je tohle manýr hodný šlechty vysmívající se svým poddaným někde ve středověku,“ reagoval důrazně předseda strany PRO Jindřich Rajchl.

„Co si o tom myslím, nejlépe vystihuje dopis, který Trikolora poslala prezidentu Pavlovi: Trikolora píše prezidentovi Petru Pavlovi. Vážený soudruhu prezidente Pavle! Doneslo se nám, že Vaše manželka Eva je na tom špatně s penězi a že tedy zřejmě potřebuje nějakou finanční výpomoc. Ono se není co divit, že i u Vás na Hradě melete z posledního, neboť Fialova vláda je jako deset egyptských ran a vede to tu od deseti k pěti. Navíc je jasné, že z Vašeho skromného prezidentského platu 341.200,- Kč ani ubohých 317.500,- Kč na náhradu paušálních výdajů se při dnešních cenách energií, benzínu do motorky či nutelly domácnost utáhnout nedá a ani Váš přítel po boku Kolář na Tržišti všechno nezařídí. Soudruhu prezidente, jsme s Vámi i Vaší paní solidární, a proto nám dejte vědět, kam Vám máme poslat nějakou tu korunu ku pomoci. Jde nám o to, abyste s manželkou Evou vyšli aspoň od výplaty k výplatě a přečkali to nejhorší období do konce Fialovy hrůzovlády. Uděláme to pro Vás moc rádi, neboť v těžkých časech si musíme navzájem pomáhat. S pozdravem ‚Světu mír!‘ Trikolora, 7. 10. 2024,“ citoval v odpovědi první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek.

